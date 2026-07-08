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Экономика Кризис-2026 Обзор «Не инвестиции, а трата денег»: как сохранить и приумножить финансы в нынешней ситуации

«Не инвестиции, а трата денег»: как сохранить и приумножить финансы в нынешней ситуации

Простой гид для тех, кто не хочет в этом разбираться

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Цены растут, доходы тают… | Источник: Дарья Пона / 74.RUЦены растут, доходы тают… | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Цены растут, доходы тают…

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Рубль снова падает, а вслед за ним идет вниз и цена на нашу нефть, но бензин в России при этом продолжает дорожать. В то же время на мировых рынках ситуация принципиально иная: восточная нефть уверенно растет, а миллиардеры из США уже заработали круглые суммы на взлетевших индексах. Как эти экономические процессы в итоге повлияют на нашу повседневную жизнь и что сейчас россиянам делать со своими деньгами — MSK1.RU узнал у экспертов.

Куда положить деньги, чтобы они не обесценивались

Рубль с середины июня слабеет уже пятую сессию подряд, доллар торгуется в диапазоне 73–75 рублей. Нефть Urals подешевела после новостей о договоренностях США и Ирана. Цены в магазинах пока растут нерезко, инфляция около 5,6% в годовом выражении. Ключевая ставка ЦБ снизилась до 14,25%.

Рубль слабеет, доходы тают | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРубль слабеет, доходы тают | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рубль слабеет, доходы тают

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Вот самые понятные и рабочие варианты для сохранения денег:

  1. Банковские вклады в рублях. Сейчас по вкладам дают 13–17% годовых, что выше инфляции. Открывайте вклад именно сейчас, пока ставка еще высокая, и фиксируйте доходность на год-два. Даже если ЦБ дальше снизит ставку, ваши деньги будут работать по старым условиям. Берите вклады с возможностью пополнения и частичного снятия, если планируете досрочно трогать их.

  2. Вклад в юанях или юаневые облигации. Юань сейчас — самая доступная «валютная защита» от слабеющего рубля. Его можно купить на бирже или в банке без санкционных рисков. Он относительно стабилен и ликвиден. Также можно рассмотреть варианты с покупкой юаневых облигаций российских компаний с максимально высоким рейтингом.

  3. Золото работает как страховка: когда рубль падает, цена драгметалла обычно растет, поскольку мировые котировки номинированы в долларах. Самый простой способ — открыть обезличенный металлический счет (ОМС) в банке. Это аналог вклада, только исчисляется в граммах золота. Можно также купить инвестиционные монеты. Золото не дает процентов, но сохраняет покупательную способность в долгосрочной перспективе.

  4. Государственные облигации (ОФЗ). Это когда вы даете деньги в долг государству. Одна из самых надежных инвестиций на российском рынке. Сейчас можно купить ОФЗ с фиксированным купоном. Когда ставка ЦБ будет снижаться дальше, цена этих бумаг вырастет. В итоге вы заработаете не только на процентах, но и на переоценке.

  5. Для тех, кто хочет чуть больше дохода в долгосрочной перспективе (но с риском). Можно рассмотреть индексные фонды (БПИФ) на акции российских компаний. Или ЗПИФ недвижимости — фонды, которые владеют складами и сдают их в аренду. Такие фонды дают регулярный доход от аренды и привязаны к реальным квадратным метрам. Это уже чуть сложнее, и лучше начинать с небольших сумм и после того, как основная «подушка безопасности» сформирована.

Как не потерять накопленное непосильным трудом&nbsp;— вопрос, который больше всего волнует россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКак не потерять накопленное непосильным трудом&nbsp;— вопрос, который больше всего волнует россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как не потерять накопленное непосильным трудом — вопрос, который больше всего волнует россиян

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Пример простого распределения 500 тысяч рублей:

  • 200 тысяч — рублевый вклад;

  • 100 тысяч — юаневый вклад или юаневые облигации;

  • 70 тысяч — золото (ОМС);

  • 70 тысяч — ОФЗ или короткие корпоративные облигации;

  • остаток — накопительный счет для текущих расходов.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, а один из примеров того, что важно распределять активы в различных инструментах. Не надо складывать «яйца в одну корзину».

Юань&nbsp;— один из набирающих популярность способов сохранить деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЮань&nbsp;— один из набирающих популярность способов сохранить деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Юань — один из набирающих популярность способов сохранить деньги

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Что точно не стоит делать

Профессионалы в один голос говорят, что эмоциональные решения почти всегда приводят к денежным потерям. Самые частые ошибки в такие моменты:

  1. Метаться из одних активов в другие.

  2. Бежать в обменник и менять все рубли на доллары, юани или евро, «пока не поздно». Курс может и вернуться, а вы потеряете на спреде — разнице между ценами покупки и продажи.

  3. Досрочно закрывать старые вклады, открытые ранее под 17–19%, терять проценты и потом на эти деньги покупать валюту.

  4. Скупать впрок технику, гаджеты, гречку, туалетную бумагу, бензин и другие товары «на черный день». Это не инвестиции, а трата денег. Но другое дело, если вы долго откладывали покупку необходимой вещи. Что касается бензина, то его хранить только в металлических канистрах и полезно иметь по 5–10 литров для поездок. Имейте в виду, что хранить его более года нежелательно — он портится, плюс это пожароопасно.

Что говорят эксперты

Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования»:

«Главное правило — диверсификация, а не паника. Бежать в обменник при первом движении курса, скупать технику „впрок“ или переводить всё в наличную валюту — стратегии, которые исторически приносили убытки. Самый разрушительный сценарий: досрочно закрыть вклад, пока ставки еще высокие, потерять проценты и купить валюту на пике паники».

Не стоит поддаваться панике&nbsp;— так можно наделать ошибок | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUНе стоит поддаваться панике&nbsp;— так можно наделать ошибок | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Не стоит поддаваться панике — так можно наделать ошибок

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор компании «Финтеллект»:

«Финансовая устойчивость формируется за счет диверсификации. Опасно придерживаться принципа „все деньги в валюте“, „все деньги на вкладе“ или „все хранится наличными“. Гораздо разумнее распределять средства между разными задачами: часть оставлять на текущие расходы, часть направлять в резерв, а часть использовать в инструментах, способных приносить дополнительный доход».

Антон Никитин, основатель и генеральный директор компании «Финголд»:

«Большинство инвесторов совершают одну и ту же ошибку. Они ищут лучший актив. На практике нужно искать главный риск. Последние годы показали, что деньги могут обесцениваться быстрее, чем инвестор успевает менять инструменты. Поэтому интерес к золоту закономерен. Золото остается одним из немногих активов, который не является ничьим обязательством и не зависит от устойчивости конкретной финансовой системы. Для роста капитала по-прежнему используются акции и индексные стратегии, но ставка на один сценарий редко заканчивается хорошо. Сегодня выигрывает не тот, кто пытается угадать следующий рывок рынка, а тот, кто способен пережить разные сценарии одновременно».

Главное&nbsp;— не потерять всё в погоне за сверхприбылью | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUГлавное&nbsp;— не потерять всё в погоне за сверхприбылью | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Главное — не потерять всё в погоне за сверхприбылью

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Салават Алпаров, генеральный директор УК «Гамма Групп»:

«Разумная структура для инвестора, который хочет и сохранить капитал, и получить доходность, выглядит так: 10–15% в золото как страховку от валютных шоков, 20–30% в индексные фонды для участия в росте рынка, 40–50% в ЗПИФ недвижимости как ядро портфеля с реальными активами и денежным потоком, остаток — в инструменты денежного рынка для ликвидности. Пропорции корректируются в зависимости от инвестиционного горизонта и индивидуальной толерантности к риску, но ключевая логика неизменна: каждый инструмент решает свою задачу, а их сочетание снижает зависимость портфеля от любого отдельного рыночного шока».

Вместо вывода

Сейчас не время обыгрывать рынок. Важно сохранить то, что уже накоплено. И сделать так, чтобы деньги хотя бы не проигрывали инфляции. Не нужно быть финансовым гением. Достаточно не делать глупостей и начать с простых шагов уже на этой неделе.

Пока на российских АЗС назревает кризис и люди столкнулись с дефицитом бензина марки АИ-95, на заправках ввели новые правила для водителей — почитайте, что изменится. Вслед за высокими ценами на бензин люди стали готовиться к подорожанию — мы узнали, что ударит по карману в первую очередь, а еще спасет ли бензин в канистрах от жесткого дефицита и высоких цен.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Падение дохода Курс рубля Цена на бензин Биржа Котировка
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Комментарии
3
Гость
41 минута
Ничего не хранить в билетах банка приколов и не покупать бетон Валюта и только валюта
Гость
1 час
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Гость
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