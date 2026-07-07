В Ярославле собака выпала из окна многоэтажки. Соседи накинулись на её хозяина — видео

Собака приземлилась на газон около многоэтажки Источник: Полина Попкова

Ярославцы обвинили жителя одного из домов на улице Большой Технической во Фрунзенском районе в том, что тот выкинул из окна собаку. Об этом читательница 76.RU сообщила в редакцию.

По словам девушки, которая стала очевидцем происшествия, черный пес среднего размера приземлился на газон рядом с тем местом, где она стояла. При этом рот животного якобы был обмотан скотчем.

«У собаки сломаны задние лапы, шла пена изо рта. Через минут 15 хозяин собаки вышел, отклеил скотч, сказал, что она выпала сама и вообще она ему надоела, но забрал», — рассказали очевидцы.

Затем, опять же по словам людей, мужчина с подростком вышли из подъезда, пес был у них в переноске. Они сели в машину и уехали. Те, кто наблюдал за происходящим, утверждают, что хозяин животного в этот момент был еще и нетрезв. По их информации, собака в итоге скончалась.

Видео с места происшествия Источник: Полина Попкова

Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам и написали заявление в полицию.

В УМВД России по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что по ситуации назначена проверка.