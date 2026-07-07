НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, дождь

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,13
EUR 86,90
Собака выпала из окна
Подавили БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Эскизы благоустройства Нахимсона
Здесь был Пушкин
Отменен рейс на север
Перевозчик на электробусы
Судебные разборки отца с дочерью
Переехала в Ярославль
Животные В Ярославле собака выпала из окна многоэтажки. Соседи накинулись на её хозяина — видео

В Ярославле собака выпала из окна многоэтажки. Соседи накинулись на её хозяина — видео

Полиция начала проверку

445
Собака приземлилась на газон около многоэтажки | Источник: Полина ПопковаСобака приземлилась на газон около многоэтажки | Источник: Полина Попкова

Собака приземлилась на газон около многоэтажки

Источник:

Полина Попкова

Ярославцы обвинили жителя одного из домов на улице Большой Технической во Фрунзенском районе в том, что тот выкинул из окна собаку. Об этом читательница 76.RU сообщила в редакцию.

По словам девушки, которая стала очевидцем происшествия, черный пес среднего размера приземлился на газон рядом с тем местом, где она стояла. При этом рот животного якобы был обмотан скотчем.

«У собаки сломаны задние лапы, шла пена изо рта. Через минут 15 хозяин собаки вышел, отклеил скотч, сказал, что она выпала сама и вообще она ему надоела, но забрал», — рассказали очевидцы.

Затем, опять же по словам людей, мужчина с подростком вышли из подъезда, пес был у них в переноске. Они сели в машину и уехали. Те, кто наблюдал за происходящим, утверждают, что хозяин животного в этот момент был еще и нетрезв. По их информации, собака в итоге скончалась.

Видео с места происшествия

Источник:

Полина Попкова

Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам и написали заявление в полицию.

В УМВД России по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что по ситуации назначена проверка.

Напомним, в июне в Угличе Ярославской области волонтеры спасли собаку, запертую в заброшенном расселенном доме. Выбраться самсостоятельно у животного не было шанса. Рядом с истощенной собакой находилось тело другого пса. В УМВД России по Ярославской области сообщили, что начали проверку по этому факту.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Собака Окно Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
26 минут
Необходимо строго наказать хозяина. Такое поведение этого субъекта для нас пострашнее НАТО будет.
Гость
38 минут
Современный Герасим.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Рекомендуем