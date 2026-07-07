Купаются в зеленой воде. Что сейчас происходит на пляжах Анапы

Стали бы купаться в такой воде? Источник: giznnamore / «Макс»

Сезон отпусков на черноморском побережье продолжается — пляжи заполнили сотни туристов. Для тех, кто только собирается лететь на курорт, наши коллеги из 72.RU показали обстановку на пляжах Анапы.

Источник: giznnamore / «Макс»

Источник: giznnamore / «Макс»

По данным автора канала «Жизнь на море», температура воздуха в конце июня составляла +31 градус, воды — почти 25 градусов. Но есть и неприятные моменты, связанные с водорослями, из-за которых море местами зеленое.

«Именно в этом месте, к сожалению, есть водоросли, зелень. Дальше местами всё почище. Да, море здесь вот такое. Приходится заходить через водоросли, не кристальное море, как хотелось бы», — комментирует автор.

Тем не менее отдыхающих этот факт не особо смущает. Они греются на солнце и не боятся купаться в зеленой воде.

Источник: giznnamore / «Макс»

Источник: giznnamore / «Макс»