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Лето Купаются в зеленой воде. Что сейчас происходит на пляжах Анапы

Купаются в зеленой воде. Что сейчас происходит на пляжах Анапы

Показываем фото переполненного побережья

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Стали бы купаться в такой воде? | Источник: giznnamore / «Макс»Стали бы купаться в такой воде? | Источник: giznnamore / «Макс»

Стали бы купаться в такой воде?

Источник:

giznnamore / «Макс»

Сезон отпусков на черноморском побережье продолжается — пляжи заполнили сотни туристов. Для тех, кто только собирается лететь на курорт, наши коллеги из 72.RU показали обстановку на пляжах Анапы.

Источник: giznnamore / «Макс»Источник: giznnamore / «Макс»
Источник:

giznnamore / «Макс»

Источник: giznnamore / «Макс»Источник: giznnamore / «Макс»
Источник:

giznnamore / «Макс»

По данным автора канала «Жизнь на море», температура воздуха в конце июня составляла +31 градус, воды — почти 25 градусов. Но есть и неприятные моменты, связанные с водорослями, из-за которых море местами зеленое.

«Именно в этом месте, к сожалению, есть водоросли, зелень. Дальше местами всё почище. Да, море здесь вот такое. Приходится заходить через водоросли, не кристальное море, как хотелось бы», — комментирует автор.

Тем не менее отдыхающих этот факт не особо смущает. Они греются на солнце и не боятся купаться в зеленой воде.

Источник: giznnamore / «Макс»Источник: giznnamore / «Макс»
Источник:

giznnamore / «Макс»

Источник: giznnamore / «Макс»Источник: giznnamore / «Макс»
Источник:

giznnamore / «Макс»

Планируете на море в этом году?

Конечно, в Анапу! Зеленая вода мне не страшна
Выберу другой российский курорт
Планирую улететь за границу
Отдохну на даче
Расскажу о планах в комментариях

Ранее мы рассказывали, что происходит с туристическим сезоном в Крыму, где детские лагеря массово отменяют заезды. И как россияне отдыхают в Сочи под вой сирен, пока азовское побережье превращается в зону туристического бедствия.

ПО ТЕМЕ
Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Отдых Тюмень Анапа Черное море
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Комментарии
6
Гость
27 минут
Знатный лягушатник
Гость
1 час
Нормально народу, молодцы! 👏
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Гость
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