Купаются в зеленой воде. Что сейчас происходит на пляжах Анапы

Сезон отпусков на черноморском побережье продолжается — пляжи заполнили сотни туристов. Для тех, кто только собирается лететь на курорт, наши коллеги из 72.RU показали обстановку на пляжах Анапы.
По данным автора канала «Жизнь на море», температура воздуха в конце июня составляла +31 градус, воды — почти 25 градусов. Но есть и неприятные моменты, связанные с водорослями, из-за которых море местами зеленое.
«Именно в этом месте, к сожалению, есть водоросли, зелень. Дальше местами всё почище. Да, море здесь вот такое. Приходится заходить через водоросли, не кристальное море, как хотелось бы», — комментирует автор.
Тем не менее отдыхающих этот факт не особо смущает. Они греются на солнце и не боятся купаться в зеленой воде.
Планируете на море в этом году?
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