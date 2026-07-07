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Город Что будет с воздушными шарами в Ярославской области после запрета на полеты? Ответ Росавиации

Что будет с воздушными шарами в Ярославской области после запрета на полеты? Ответ Росавиации

В регионе регулярно проводят фестивали с аэростатами

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Что будет с воздушными шарами на фоне введения запрет на полеты легкой авиации | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЧто будет с воздушными шарами на фоне введения запрет на полеты легкой авиации | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Что будет с воздушными шарами на фоне введения запрет на полеты легкой авиации

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Росавиации разъяснили, как введенный запрет на полеты в ЦФО отразится на подъемах аэростатов. Напомним, в Ярославской области регулярно проводятся фестивали воздухоплавания.

«Временный режим на использование воздушного пространства введен для легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных воздушных судов. На аэростаты данное ограничение не распространяется», — прокомментировали 76.RU в Росавиации.

17 июня в Росавиации предупредили, что по представлению Министерства обороны ограничили полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских БПЛА на высоте 5,2 км. Это коснется Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

«Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления», — поясняли в Росавиации.

Как объяснял нашим коллегам из MSK1.RU председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, введенный Росавиацией режим по сути полностью запрещает полеты всех легких и сверхлегких воздушных судов над центральными регионами.

Следующий фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» (6+) пройдет в Переславле-Залесском с 22 по 26 июля.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Росавиация Воздушный шар Аэростат
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Комментарии
9
Гость
8 минут
Читаю заголовок и аж сердце екнуло
Гость
8 минут
Ну слава богу, успокоили! А то мы уже думали всё, накрылись медным тазом наши фестивали в Переславле
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Гость
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