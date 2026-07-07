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Город Реконструкция центра Это не финальная версия: какие ещё арт-объекты могут появиться в пешеходном центре Ярославля — фото

Это не финальная версия: какие ещё арт-объекты могут появиться в пешеходном центре Ярославля — фото

Сравниваем кадры проекта с реальностью

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Содержание
Рассказываем, какие еще арт-объекты могут появиться на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RUРассказываем, какие еще арт-объекты могут появиться на улице Нахимсона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рассказываем, какие еще арт-объекты могут появиться на улице Нахимсона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле открыли ещё одну улицу пешеходного центра — Нахимсона. Новая и преобразившаяся она стала недоступна для автомобилистов, но привлекательна для ярославцев и туристов. Однако гуляющие заметили массу дефектов в пешеходной зоне — сколы и большие щели между плитками, укладка покрытия на разных уровнях, из-за чего за нее легко запнуться. Из-за отсутствия нормального водоотведения скапливаются лужи, а под нарядными фонарями были подставлены куски фанеры.

Текущий вид улицы Нахимсона — не финальный. Днем 4 июля здесь торжественно открылось семейное пространство «Улица Ангела», приезжали звезды кино с фестиваля «В кругу семьи». Однако ремонт ещё не завершен.

Фонтан, чугун и скульптуры

По задумке проектировщиков — улица Нахимсона посвящена теме кино. Здесь уже появился фонарь в виде коробки с попкорном. А ещё медведь с кинохлопушкой в лапах.

«Пешеходная улица в Ярославле — настоящий рай для киноманов и любителей городской культуры. Эта уникальная концепция превращает прогулку в путешествие по миру кино прямо в сердце города. Особое внимание уделено ночной подсветке: световые фонари оформлены в виде кинопленки, создавая атмосферу съемочной площадки», — говорится в описании проекта.

Но пока улица выглядит незавершенной. Мы заглянули в проект и посмотрели, какие ещё идеи придумал «Проектный институт» Ярославской области для этой улицы. Спойлер: не все они будут реализованы в финале.

Среди идей оформления улицы&nbsp;— подсветка в виде киноленты | Источник: Проектный институт Ярославской области Среди идей оформления улицы&nbsp;— подсветка в виде киноленты | Источник: Проектный институт Ярославской области

Среди идей оформления улицы — подсветка в виде киноленты

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Ночью это может выглядеть эффектно | Источник: Проектный институт Ярославской области Ночью это может выглядеть эффектно | Источник: Проектный институт Ярославской области

Ночью это может выглядеть эффектно

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Фонтан в виде попкорна в коробке уже установили | Источник: Проектный институт Ярославской области Фонтан в виде попкорна в коробке уже установили | Источник: Проектный институт Ярославской области

Фонтан в виде попкорна в коробке уже установили

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Площадки такого формата называются парклетами&nbsp;— небольшие благоустроенные зоны вдоль улицы. В проекте их обозначено&nbsp;— 8. Сколько появится в реальности, мы спросили у властей. Ждем ответ | Источник: Проектный институт Ярославской области Площадки такого формата называются парклетами&nbsp;— небольшие благоустроенные зоны вдоль улицы. В проекте их обозначено&nbsp;— 8. Сколько появится в реальности, мы спросили у властей. Ждем ответ | Источник: Проектный институт Ярославской области

Площадки такого формата называются парклетами — небольшие благоустроенные зоны вдоль улицы. В проекте их обозначено — 8. Сколько появится в реальности, мы спросили у властей. Ждем ответ

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предлагали разместить на улице скульптуры киногероев в человеческий рост. | Источник: Проектный институт Ярославской области Проектировщики предлагали разместить на улице скульптуры киногероев в человеческий рост. | Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предлагали разместить на улице скульптуры киногероев в человеческий рост.

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Идешь по улице&nbsp;— тут и там эпизоды из фильмов. Пока неизвестно, будет ли реализована эта задумка | Источник: Проектный институт Ярославской области Идешь по улице&nbsp;— тут и там эпизоды из фильмов. Пока неизвестно, будет ли реализована эта задумка | Источник: Проектный институт Ярославской области

Идешь по улице — тут и там эпизоды из фильмов. Пока неизвестно, будет ли реализована эта задумка

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили вариант с фотозоной | Источник: Проектный институт Ярославской области Проектировщики предложили вариант с фотозоной | Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили вариант с фотозоной

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Расположить такие скульптуры можно в любой части улицы | Источник: Проектный институт Ярославской области Расположить такие скульптуры можно в любой части улицы | Источник: Проектный институт Ярославской области

Расположить такие скульптуры можно в любой части улицы

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Велопарковка в виде киноленты, скорее всего, появится на Нахимсона | Источник: Проектный институт Ярославской области Велопарковка в виде киноленты, скорее всего, появится на Нахимсона | Источник: Проектный институт Ярославской области

Велопарковка в виде киноленты, скорее всего, появится на Нахимсона

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Табличка в форме кинематографической хлопушки, для нее рассматривали варианты цитат из фильмов. | Источник: Проектный институт Ярославской области Табличка в форме кинематографической хлопушки, для нее рассматривали варианты цитат из фильмов. | Источник: Проектный институт Ярославской области

Табличка в форме кинематографической хлопушки, для нее рассматривали варианты цитат из фильмов.

Источник:

Проектный институт Ярославской области

На проекте&nbsp;— обилие зелени. Но власти говорили ранее, что она будет в кадках | Источник: Проектный институт Ярославской области На проекте&nbsp;— обилие зелени. Но власти говорили ранее, что она будет в кадках | Источник: Проектный институт Ярославской области

На проекте — обилие зелени. Но власти говорили ранее, что она будет в кадках

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Каким будет пешеходный центр

Согласно концепции, в Ярославле появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой будет своя тема:

  • улица Максимова — «Музыкальная»;

  • Депутатская — «Театральная»;

  • Нахимсона — «Кинематографическая»;

  • Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая»;

  • Кирова станет улицей «памяти».

Ремонтирует центр госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.

Все новости о масштабной реконструкции публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Пешеходная улица Центр Ярославль
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На полпути к тысяче

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47 минут
Единственное, что может носить в Ярославе имя Нахимсона, это рецепт шаурмы, ну или карпаччо по Ярославски а-ля Нахимсон
Гость
50 минут
Шедеврально, феерично, я афигеваю Сколько десятков лимонов это Чудо?
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