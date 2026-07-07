Это не финальная версия: какие ещё арт-объекты могут появиться в пешеходном центре Ярославля — фото

Рассказываем, какие еще арт-объекты могут появиться на улице Нахимсона Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле открыли ещё одну улицу пешеходного центра — Нахимсона. Новая и преобразившаяся она стала недоступна для автомобилистов, но привлекательна для ярославцев и туристов. Однако гуляющие заметили массу дефектов в пешеходной зоне — сколы и большие щели между плитками, укладка покрытия на разных уровнях, из-за чего за нее легко запнуться. Из-за отсутствия нормального водоотведения скапливаются лужи, а под нарядными фонарями были подставлены куски фанеры.

Текущий вид улицы Нахимсона — не финальный. Днем 4 июля здесь торжественно открылось семейное пространство «Улица Ангела», приезжали звезды кино с фестиваля «В кругу семьи». Однако ремонт ещё не завершен.

Фонтан, чугун и скульптуры

По задумке проектировщиков — улица Нахимсона посвящена теме кино. Здесь уже появился фонарь в виде коробки с попкорном. А ещё медведь с кинохлопушкой в лапах.

«Пешеходная улица в Ярославле — настоящий рай для киноманов и любителей городской культуры. Эта уникальная концепция превращает прогулку в путешествие по миру кино прямо в сердце города. Особое внимание уделено ночной подсветке: световые фонари оформлены в виде кинопленки, создавая атмосферу съемочной площадки», — говорится в описании проекта.

Но пока улица выглядит незавершенной. Мы заглянули в проект и посмотрели, какие ещё идеи придумал «Проектный институт» Ярославской области для этой улицы. Спойлер: не все они будут реализованы в финале.

Среди идей оформления улицы — подсветка в виде киноленты Источник: Проектный институт Ярославской области

Ночью это может выглядеть эффектно Источник: Проектный институт Ярославской области

Фонтан в виде попкорна в коробке уже установили Источник: Проектный институт Ярославской области

Площадки такого формата называются парклетами — небольшие благоустроенные зоны вдоль улицы. В проекте их обозначено — 8. Сколько появится в реальности, мы спросили у властей. Ждем ответ Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предлагали разместить на улице скульптуры киногероев в человеческий рост. Источник: Проектный институт Ярославской области

Идешь по улице — тут и там эпизоды из фильмов. Пока неизвестно, будет ли реализована эта задумка Источник: Проектный институт Ярославской области

Проектировщики предложили вариант с фотозоной Источник: Проектный институт Ярославской области

Расположить такие скульптуры можно в любой части улицы Источник: Проектный институт Ярославской области

Велопарковка в виде киноленты, скорее всего, появится на Нахимсона Источник: Проектный институт Ярославской области

Табличка в форме кинематографической хлопушки, для нее рассматривали варианты цитат из фильмов. Источник: Проектный институт Ярославской области

На проекте — обилие зелени. Но власти говорили ранее, что она будет в кадках Источник: Проектный институт Ярославской области

Каким будет пешеходный центр

Согласно концепции, в Ярославле появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой будет своя тема:

улица Максимова — «Музыкальная»;

Депутатская — «Театральная»;

Нахимсона — «Кинематографическая»;

Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая»;

Кирова станет улицей «памяти».

Ремонтирует центр госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.