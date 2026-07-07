Это не финальная версия: какие ещё арт-объекты могут появиться в пешеходном центре Ярославля — фото

В Ярославле открыли ещё одну улицу пешеходного центра — Нахимсона. Новая и преобразившаяся она стала недоступна для автомобилистов, но привлекательна для ярославцев и туристов. Однако гуляющие заметили массу дефектов в пешеходной зоне — сколы и большие щели между плитками, укладка покрытия на разных уровнях, из-за чего за нее легко запнуться. Из-за отсутствия нормального водоотведения скапливаются лужи, а под нарядными фонарями были подставлены куски фанеры.
Текущий вид улицы Нахимсона — не финальный. Днем 4 июля здесь торжественно открылось семейное пространство «Улица Ангела», приезжали звезды кино с фестиваля «В кругу семьи». Однако ремонт ещё не завершен.
Фонтан, чугун и скульптуры
По задумке проектировщиков — улица Нахимсона посвящена теме кино. Здесь уже появился фонарь в виде коробки с попкорном. А ещё медведь с кинохлопушкой в лапах.
«Пешеходная улица в Ярославле — настоящий рай для киноманов и любителей городской культуры. Эта уникальная концепция превращает прогулку в путешествие по миру кино прямо в сердце города. Особое внимание уделено ночной подсветке: световые фонари оформлены в виде кинопленки, создавая атмосферу съемочной площадки», — говорится в описании проекта.
Но пока улица выглядит незавершенной. Мы заглянули в проект и посмотрели, какие ещё идеи придумал «Проектный институт» Ярославской области для этой улицы. Спойлер: не все они будут реализованы в финале.
Каким будет пешеходный центр
Согласно концепции, в Ярославле появится большой пешеходный «квартал» из улиц Нахимсона, Андропова, Максимова, Депутатской и Кирова. У каждой будет своя тема:
улица Максимова — «Музыкальная»;
Депутатская — «Театральная»;
Нахимсона — «Кинематографическая»;
Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая»;
Кирова станет улицей «памяти».
Ремонтирует центр госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.
Все новости о масштабной реконструкции публикуем в специальном сюжете.
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