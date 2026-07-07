Пропавшую мать погибшей девочки из Ачинска нашли — где она была

Женщина находилась в федеральном розыске Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска Красноярского края нашли в 600 километрах от дома. Ранее она ушла в неизвестном направлении вместе с дочкой, тело которой позже нашли волонтеры.

Женщину обнаружили в Новосибирске, уточнили в пресс-службе Следственного комитета России по Красноярскому краю. Ее доставили в отделение полиции, на контакт задержанная не идет.

В Новосибирск вылетели красноярские следователи. Завтра, 8 июля, женщину доставят в Красноярск. Она по-прежнему находится в статусе свидетеля по уголовному делу об убийстве.

Женщину опознали местные жители Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

32-летняя жительница Ачинска ушла с пятилетней дочерью из дома 27 июня. Информации о них не было несколько дней. Заявление о пропаже в полицию подал супруг. Позже камеры запечатлели женщину одну, без дочки, в Красноярске.

Днем 5 июля в Ачинске волонтеры нашли тело девочки на железнодорожной насыпи в районе улицы 5 Июля. Труп сильно разложился на жаре. Причину смерти ребенка установить пока не удалось, специалисты проводят экспертизы.

Предполагалось, что мать девочки передвигалась автостопом. В соцсетях в комментариях к постам о пропаже некоторые жители писали, что женщина была «странной».