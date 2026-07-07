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Происшествия Пропавшую мать погибшей девочки из Ачинска нашли — где она была

Пропавшую мать погибшей девочки из Ачинска нашли — где она была

С ней работают полицейские

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Женщина находилась в федеральном розыске | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / MaxЖенщина находилась в федеральном розыске | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

Женщина находилась в федеральном розыске

Источник:

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска Красноярского края нашли в 600 километрах от дома. Ранее она ушла в неизвестном направлении вместе с дочкой, тело которой позже нашли волонтеры.

Женщину обнаружили в Новосибирске, уточнили в пресс-службе Следственного комитета России по Красноярскому краю. Ее доставили в отделение полиции, на контакт задержанная не идет.

В Новосибирск вылетели красноярские следователи. Завтра, 8 июля, женщину доставят в Красноярск. Она по-прежнему находится в статусе свидетеля по уголовному делу об убийстве.

Женщину опознали местные жители | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / MaxЖенщину опознали местные жители | Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

Женщину опознали местные жители

Источник:

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / Max

32-летняя жительница Ачинска ушла с пятилетней дочерью из дома 27 июня. Информации о них не было несколько дней. Заявление о пропаже в полицию подал супруг. Позже камеры запечатлели женщину одну, без дочки, в Красноярске.

Днем 5 июля в Ачинске волонтеры нашли тело девочки на железнодорожной насыпи в районе улицы 5 Июля. Труп сильно разложился на жаре. Причину смерти ребенка установить пока не удалось, специалисты проводят экспертизы.

Предполагалось, что мать девочки передвигалась автостопом. В соцсетях в комментариях к постам о пропаже некоторые жители писали, что женщина была «странной».

Отец девочки и муж женщины проходит по делу потерпевшим. Корреспонденты NGS24.RU побывали в Ачинске и пообщались с местными жителями: они рассказали об отце ребенка, который тяжело переживает потерю, а также об отношениях матери и дочери.

ПО ТЕМЕ
Александр ИбрагимовАлександр Ибрагимов
Александр Ибрагимов
специальный корреспондент NGS24.RU
Ачинск Новосибирск Пропажа Ребенок Смерть ребенка
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Почему она не в психушке?
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