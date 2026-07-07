Лимит «Пушкинской карты» пересмотрят: что ей можно будет оплатить

Возможности карты расширят Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С «Пушкинской картой» граждане с 14 до 22 лет получат больше возможностей. Список учреждений для посещения расширят, а лимит скорректируют.

В Министерстве культуры России предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» с 5000 до 7000 рублей. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится о расширении возможностей программы. Владельцы «Пушкинской карты» смогут оплачивать посещение государственных цирков.

«Абзац восьмой изложить в следующей редакции… „Пушкинская карта“, выпущенная оператором на имя гражданина, с годовым лимитом средств 7 тысяч рублей, включающим лимиты на покупку билетов на показы фильмов в размере не более 2 тысяч рублей, на мероприятия государственных цирков — не более 2 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения.

В марте 2026 года в Госдуме предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Парламентарии выступили с инициативой сделать карту накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года.