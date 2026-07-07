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Культура Лимит «Пушкинской карты» пересмотрят: что ей можно будет оплатить

Лимит «Пушкинской карты» пересмотрят: что ей можно будет оплатить

Проект изменений вынесли на общественное обсуждение

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Возможности карты расширят | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВозможности карты расширят | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Возможности карты расширят

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

С «Пушкинской картой» граждане с 14 до 22 лет получат больше возможностей. Список учреждений для посещения расширят, а лимит скорректируют.

В Министерстве культуры России предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» с 5000 до 7000 рублей. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится о расширении возможностей программы. Владельцы «Пушкинской карты» смогут оплачивать посещение государственных цирков.

«Абзац восьмой изложить в следующей редакции… „Пушкинская карта“, выпущенная оператором на имя гражданина, с годовым лимитом средств 7 тысяч рублей, включающим лимиты на покупку билетов на показы фильмов в размере не более 2 тысяч рублей, на мероприятия государственных цирков — не более 2 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения.

В марте 2026 года в Госдуме предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Парламентарии выступили с инициативой сделать карту накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года.

«Пушкинская карта» — это именная банковская карта, предназначенная для оплаты культурных мероприятий: театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Оформить ее могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. После наступления 23-летия получить карту больше не получится, даже если раньше человек уже пользовался этой программой.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пушкинская карта Цирк Культура
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
Блин, как я завидую современной молодежи, в мое время такого не было...(
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Гость
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