Лимит «Пушкинской карты» пересмотрят: что ей можно будет оплатить

С «Пушкинской картой» граждане с 14 до 22 лет получат больше возможностей. Список учреждений для посещения расширят, а лимит скорректируют.
В Министерстве культуры России предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» с 5000 до 7000 рублей. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится о расширении возможностей программы. Владельцы «Пушкинской карты» смогут оплачивать посещение государственных цирков.
«Абзац восьмой изложить в следующей редакции… „Пушкинская карта“, выпущенная оператором на имя гражданина, с годовым лимитом средств 7 тысяч рублей, включающим лимиты на покупку билетов на показы фильмов в размере не более 2 тысяч рублей, на мероприятия государственных цирков — не более 2 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.
Изменения вступят в силу с 1 сентября. Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения.
В марте 2026 года в Госдуме предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» в четыре раза — до 20 тысяч рублей. Парламентарии выступили с инициативой сделать карту накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года.
«Пушкинская карта» — это именная банковская карта, предназначенная для оплаты культурных мероприятий: театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Оформить ее могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. После наступления 23-летия получить карту больше не получится, даже если раньше человек уже пользовался этой программой.