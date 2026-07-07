Самый большой мальчик России лег под нож хирургов — как он изменился

Уже в 12 лет Кирилл увидел на весах отметку 170 килограммов Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), «Первый канал», 2017 год

В 2017 году вся страна узнала историю Кирилла Ятнова, который в 12 лет уже весил 170 кило, что делало его самым большим мальчиком России. Тогда он пришел в эфир программы «Пусть говорят» (16+), чтобы рассказать свою историю. С того времени прошло девять лет. Сейчас Кириллу 21 год, он взялся за себя и начал приходить в форму.

Кирилл родился обычным ребенком, но с возрастом начал стремительно полнеть. Врачи и семья не могли установить точную причину гормонального сбоя.

Так Кирилл выглядел еще несколько лет назад Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), «Первый канал», 2026 год

В подростковом возрасте парень перепробовал множество диет, плавание, спортивную ходьбу и специальные коктейли.

Максимальный результат составлял минус 13 кг, после чего вес возвращался с избытком.

К началу 2026 года вес Кирилла в худшие периоды подбирался к отметке почти в 200 килограммов. Из-за этого у него обострились проблемы со здоровьем: начались сильные отеки ног, скачки давления и одышка.

Кирилл пообещал врачам, что бросит курить. Потому что бариатрическая операция несовместима с курением Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), «Первый канал», 2026 год

Этой весной Кирилл вновь пришел на шоу с весом в 175 кг. Эксперты в студии предупредили, что промедление опасно для его жизни. Прямо на проекте парню предоставили квоту на хирургическое лечение. Он не стал отказываться от такого подарка, и ему успешно провели операцию по гастрошунтированию (уменьшению объема желудка).

— После операции я сразу встал. Потому что врачи так рекомендуют. Не лежать, не залеживаться, сразу вставать, — говорит Кирилл.

Теперь Ятнов вернулся в студию после операции, которая помогла запустить процесс похудения, и весы показали 153 кг.

153 килограмма — это вес Дмитрия с одеждой и всеми гаджетами Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), «Первый канал», 2026 год

Пока молодой человек избавился от 25 кило за три месяца, но это только начало.

Парень бросил курить и планирует заняться спортом. На фоне этих перемен восстановились его отношения с матерью, с которой он долгое время не общался.

Кирилл уже сейчас заметно похудел Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), «Первый канал», 2026 год

— Мама меня поддержала. У нас и весной было общение, но сейчас его стало намного больше, — признался Кирилл. — Я давно живу с бабушкой, всегда был полный, а сейчас полегче.

Родители поддерживают Кирилла и очень рады за него.