Самый большой мальчик России лег под нож хирургов — как он изменился

В 2017 году вся страна узнала историю Кирилла Ятнова, который в 12 лет уже весил 170 кило, что делало его самым большим мальчиком России. Тогда он пришел в эфир программы «Пусть говорят» (16+), чтобы рассказать свою историю. С того времени прошло девять лет. Сейчас Кириллу 21 год, он взялся за себя и начал приходить в форму.
Кирилл родился обычным ребенком, но с возрастом начал стремительно полнеть. Врачи и семья не могли установить точную причину гормонального сбоя.
В подростковом возрасте парень перепробовал множество диет, плавание, спортивную ходьбу и специальные коктейли.
Максимальный результат составлял минус 13 кг, после чего вес возвращался с избытком.
К началу 2026 года вес Кирилла в худшие периоды подбирался к отметке почти в 200 килограммов. Из-за этого у него обострились проблемы со здоровьем: начались сильные отеки ног, скачки давления и одышка.
Этой весной Кирилл вновь пришел на шоу с весом в 175 кг. Эксперты в студии предупредили, что промедление опасно для его жизни. Прямо на проекте парню предоставили квоту на хирургическое лечение. Он не стал отказываться от такого подарка, и ему успешно провели операцию по гастрошунтированию (уменьшению объема желудка).
— После операции я сразу встал. Потому что врачи так рекомендуют. Не лежать, не залеживаться, сразу вставать, — говорит Кирилл.
Теперь Ятнов вернулся в студию после операции, которая помогла запустить процесс похудения, и весы показали 153 кг.
Пока молодой человек избавился от 25 кило за три месяца, но это только начало.
Парень бросил курить и планирует заняться спортом. На фоне этих перемен восстановились его отношения с матерью, с которой он долгое время не общался.
— Мама меня поддержала. У нас и весной было общение, но сейчас его стало намного больше, — признался Кирилл. — Я давно живу с бабушкой, всегда был полный, а сейчас полегче.
Родители поддерживают Кирилла и очень рады за него.
— У него сейчас есть мотивация. Он бросил курить, занимается спортом, и мы идем дальше, на этом не останавливаемся, — говорит отец Кирилла Сергей Ятнов.