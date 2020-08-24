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«Не выносите телевизоры и холодильники!»: как жильцов взорвавшегося дома пустят в квартиры

В Ярославле власти встретились с жильцами

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Взрывом вынесло квартиры второго подъезда

Взрывом вынесло квартиры второго подъезда

«Не выносите телевизоры!»: жильцов взорвавшегося дома пустят в квартиры

Сегодня в администрации Дзержинского района власти объяснили, как будут запускать в квартиры жильцов взорвавшегося дома на улице Батова в Ярославле.

Как будут запускать в 1-й и 3-й подъезды

1. Подходите к подъезду, вас встречает сотрудник со списком (берите с собой пакеты для вещей).

2. Запускают по 2 человека с квартиры. 3-й подъезд — по четыре квартиры за заход сразу.

3. Всех сопроводят спасатель и полицейский.

4. В квартире желательно, чтоб был документ. Если нет, то сотрудник полиции ждет, когда вы его найдете в квартире. Он удостоверяет личность.

5. Выносите вещи вниз. Время ограничено (около 30 минут). После этого идут остальные.

— Не выносите сразу телевизоры и холодильники! — просит Мусинова. — Если вы снимали квартиру или живете у родственников, приведите их с собой, а то уже появились случаи мошенничества.

Во второй подъезд доступ пока не откроют.

Онлайн-трансляция встречи жильцов и администрации.

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