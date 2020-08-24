«Не выносите телевизоры и холодильники!»: как жильцов взорвавшегося дома пустят в квартиры

«Не выносите телевизоры!»: жильцов взорвавшегося дома пустят в квартиры
Сегодня в администрации Дзержинского района власти объяснили, как будут запускать в квартиры жильцов взорвавшегося дома на улице Батова в Ярославле.
Как будут запускать в 1-й и 3-й подъезды
1. Подходите к подъезду, вас встречает сотрудник со списком (берите с собой пакеты для вещей).
2. Запускают по 2 человека с квартиры. 3-й подъезд — по четыре квартиры за заход сразу.
3. Всех сопроводят спасатель и полицейский.
4. В квартире желательно, чтоб был документ. Если нет, то сотрудник полиции ждет, когда вы его найдете в квартире. Он удостоверяет личность.
5. Выносите вещи вниз. Время ограничено (около 30 минут). После этого идут остальные.
— Не выносите сразу телевизоры и холодильники! — просит Мусинова. — Если вы снимали квартиру или живете у родственников, приведите их с собой, а то уже появились случаи мошенничества.
Во второй подъезд доступ пока не откроют.