«Не выносите телевизоры и холодильники!»: как жильцов взорвавшегося дома пустят в квартиры

Сегодня в администрации Дзержинского района власти объяснили, как будут запускать в квартиры жильцов взорвавшегося дома на улице Батова в Ярославле.

Как будут запускать в 1-й и 3-й подъезды



1. Подходите к подъезду, вас встречает сотрудник со списком (берите с собой пакеты для вещей).



2. Запускают по 2 человека с квартиры. 3-й подъезд — по четыре квартиры за заход сразу.



3. Всех сопроводят спасатель и полицейский.



4. В квартире желательно, чтоб был документ. Если нет, то сотрудник полиции ждет, когда вы его найдете в квартире. Он удостоверяет личность.

