Туристы сходили в продуктовый магазин во Вьетнаме — смотрим на цены и плачем

Что продают во вьетнамских супермаркетах и по какой цене? Всё расскажем ниже Источник: Елена Познахарева / 72.RU, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Наши тюменские коллеги из 72.RU в своей фирменной рубрике ходят по продуктовым магазинам мира и рассказывают про цены там. Они побывали уже в супермаркетах Америки, Китая, прошлись по магазинам Якутии и вышли шокированными. Сегодня они отправляются за продуктами в маркет одного из городков Вьетнама.

Во Вьетнаме есть несколько сетей, при этом очень много частных, обычных продуктовых магазинчиков. Ты заходишь — внутри много всего полезного, в том числе и продукты. Всё это очень похоже на наши магазины типа «Пятерочки», но гораздо меньше размером. Есть в стране и большие супермаркеты, в которых продается абсолютно всё. И сюда часто заходят туристы. Любят такие магазины показывать блогеры в обзорах, потому что можешь купить здесь всё — от пляжного зонтика до подарков из путешествия.

Начнем с напитков. Выбор кофе в магазине очень большой. Вьетнамцы любят и предпочитают больше растворимый кофе, в том числе с добавками. Например, с яйцом, с дурианом, с ликером. Какие-то вкусовые примеси должны быть. Еще любимое у местных — это кофе «три в одном».

Вьетнамцы любят кофе с разными странными и не очень вкусами Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Есть в магазинах кофе в зернах. Тот, на котором изображен мужчина в шляпе (на фото ниже), самый популярный и доступный. Пачка стоит примерно 600 рублей. Его абсолютно все туристы везут с собой.

Пониже на полке стоит знаменитый лювак (разновидность кофе, который производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен мусангами. — Прим. ред.). Но местные говорят, что настоящий такой продукт в обычных магазинах сложно найти. Уж сильно дорогой оригинал.

Видите белочку на пачке? Это мусанг Источник: Елена Познахарева / 72.RU

В целом в местных магазинах много снеков, перекусов, продуктов, которые можно взять «на ход ноги», воды и напитков. Приятно, что тут есть и кондиционеры, можно зайти и остудиться.

Соусы — отдельная любовь вьетнамцев Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Чего еще тут в достатке? Соусы! И это отдельная любовь вьетнамцев, они есть абсолютно везде. Кроме этого, тут продают еще и глутамат натрия — усилитель вкуса, который добавляют в любое блюдо, поэтому оно кажется таким невероятно приятным.

Россиянам довольно трудно различить степень остроты в тех соусах, которые представлены. Но если сильно хочется, можно спросить у людей в самом зале и посоветоваться, что взять.

Соусов — масса. И все они вкусные Источник: Елена Познахарева / 72.RU Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Канистры видите? Это тоже соусы. Здесь любят большую тару. Местные не понимают, зачем покупать меньше, если можно больше.

Источник: Елена Познахарева / 72.RU

А это как раз глутамат натрия, который усиливает вкус Источник: Елена Познахарева / 72.RU

В магазине представлены разные чаи, напитки. Всё, что можно заваривать и пить.

Большой выбор чая — заваривай и пей Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Еще вот такой чай есть. 530 рублей за пачку слева Источник: Елена Познахарева / 72.RU

И, конечно, тут бесконечный выбор лапши с разными вкусами и разной остротой. Она здесь стоит недорого: 27 тысяч донгов сегодня — это примерно 85 рублей. Местные берут этот продукт в любое время, можно в самом магазине заварить и съесть, можно на ходу.

Такой бы выбор на железнодорожном вокзале в Тюмени Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Рис и крупы тут продают и покупают большими пачками. Никто не берет полкилограмма, как мы, лучше купить 6-килограммовую упаковку. Рис — на каждом столе: на завтрак, на обед, в любое время суток, в любом месте. Во Вьетнаме это хлеб.

Стоимость пачек разная — от 250 до 600 рублей Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Поговорим про алкоголь. В магазинах есть вьетнамское вино, очень странное и невкусное. Цены на него различные — от 300 рублей до 2 тысяч. Есть что-то типа водки — соджу (цена — 300 рублей), игристое.

Интересно, что местные жители не пьют крепкий алкоголь или делают это очень редко, потому что сильно пьянеют. Поэтому они предпочитают соджу и пиво. А какой-нибудь бурбон, знакомый нам, тут не пользуется популярностью. Его пьют лишь туристы.

Вьетнамцы не пьют крепкий алкоголь: сильно пьянеют Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Есть и мясо в магазинах. В основном оно всё такого вида, как на фото ниже: слайсы, нарезанные на куски. Есть и рыба: цены разные — от 300 рублей до 2 тысяч.

Кусковое мясо, удобное для готовки сразу Источник: Елена Познахарева / 72.RU

На витринах различная рыба Источник: Елена Познахарева / 72.RU Цены тоже различные Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Для любителей йогуртов и всяческих бифидонапитков — выбор тут большой. Самое интересное, что популярны продукты, которые содержат цинк, витамины В, коллаген. Здесь такая еда позиционируется как здоровая и полезная.

Вкусные и здоровые напитки очень популярны у вьетнамцев Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Переходим к не самым полезным напиткам. Кола, фанта и пепси тут стоят порядка 37 рублей. Вкусов множество. Сколько такая баночка стоит у нас? Дороже в два раза.

Кола по 37 рублей. Соскучились по таким ценам? Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Есть во Вьетнаме и консервы. Например, банка тунца стоит примерно 150 рублей. Кстати, этот вид рыбы тут продается абсолютно везде и очень доступен как в сыром, так и в консервированном виде.

В редакции 72.RU обожают тунца Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Еще немного консервированных продуктов Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Что можно сказать о молочке? Она тут есть. На витринах разное молоко, протеиновые и полезные пребиотики, йогурты и так далее. У вьетнамцев непереносимость лактозного молока, поэтому они пьют альтернативное. Здесь можно найти молоко из чего угодно, кажется, что только из картошки они его не делают. Цены очень доступные.

Вьетнамцы не переносят лактозу, но они нашли выход Источник: Елена Познахарева / 72.RU

В магазине можно найти и кимчи (традиционное блюдо из ферментированных овощей, чаще всего на основе пекинской капусты, с добавлением острых приправ. — Прим. ред.). Стоимость этого продукта удивляет: от 50 до 250 рублей за пачку. Цена зависит от объема.

Кимчи за копейки Источник: Елена Познахарева / 72.RU

И еще кимчи, но дороже. Из-за объема пачки Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Один из интересных продуктов — токпокки. Это рисовые палочки, которые очень популярны в Азии, их готовят с чем угодно (на фото они представлены на верхней полке). Цены не кусаются. Стоимость пачки разная — от 100 до 200 рублей.

В магазинах Вьетнама есть всё. И для завтрака, и для обеда Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Фрукты и овощи — в достатке Источник: Елена Познахарева / 72.RU

Нечищеный кешью — 700 рублей Источник: Елена Познахарева / 72.RU Чищеный кешью — 950 рублей Источник: Елена Познахарева / 72.RU

В целом рацион вьетнамцев состоит из лапши или риса, не всегда из мяса. Но если есть мясо, то это могут быть и морепродукты, и курица, и говядина со свининой. В пище местных очень много овощей: каких-то ростков, листьев, лука, чего угодно. И, конечно, соусы, ими будет залито всё.