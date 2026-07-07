Туристы сходили в продуктовый магазин во Вьетнаме — смотрим на цены и плачем

Наши тюменские коллеги из 72.RU в своей фирменной рубрике ходят по продуктовым магазинам мира и рассказывают про цены там. Они побывали уже в супермаркетах Америки, Китая, прошлись по магазинам Якутии и вышли шокированными. Сегодня они отправляются за продуктами в маркет одного из городков Вьетнама.
Во Вьетнаме есть несколько сетей, при этом очень много частных, обычных продуктовых магазинчиков. Ты заходишь — внутри много всего полезного, в том числе и продукты. Всё это очень похоже на наши магазины типа «Пятерочки», но гораздо меньше размером. Есть в стране и большие супермаркеты, в которых продается абсолютно всё. И сюда часто заходят туристы. Любят такие магазины показывать блогеры в обзорах, потому что можешь купить здесь всё — от пляжного зонтика до подарков из путешествия.
Начнем с напитков. Выбор кофе в магазине очень большой. Вьетнамцы любят и предпочитают больше растворимый кофе, в том числе с добавками. Например, с яйцом, с дурианом, с ликером. Какие-то вкусовые примеси должны быть. Еще любимое у местных — это кофе «три в одном».
Есть в магазинах кофе в зернах. Тот, на котором изображен мужчина в шляпе (на фото ниже), самый популярный и доступный. Пачка стоит примерно 600 рублей. Его абсолютно все туристы везут с собой.
Пониже на полке стоит знаменитый лювак (разновидность кофе, который производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен мусангами. — Прим. ред.). Но местные говорят, что настоящий такой продукт в обычных магазинах сложно найти. Уж сильно дорогой оригинал.
В целом в местных магазинах много снеков, перекусов, продуктов, которые можно взять «на ход ноги», воды и напитков. Приятно, что тут есть и кондиционеры, можно зайти и остудиться.
Чего еще тут в достатке? Соусы! И это отдельная любовь вьетнамцев, они есть абсолютно везде. Кроме этого, тут продают еще и глутамат натрия — усилитель вкуса, который добавляют в любое блюдо, поэтому оно кажется таким невероятно приятным.
Россиянам довольно трудно различить степень остроты в тех соусах, которые представлены. Но если сильно хочется, можно спросить у людей в самом зале и посоветоваться, что взять.
Канистры видите? Это тоже соусы. Здесь любят большую тару. Местные не понимают, зачем покупать меньше, если можно больше.
В магазине представлены разные чаи, напитки. Всё, что можно заваривать и пить.
И, конечно, тут бесконечный выбор лапши с разными вкусами и разной остротой. Она здесь стоит недорого: 27 тысяч донгов сегодня — это примерно 85 рублей. Местные берут этот продукт в любое время, можно в самом магазине заварить и съесть, можно на ходу.
Рис и крупы тут продают и покупают большими пачками. Никто не берет полкилограмма, как мы, лучше купить 6-килограммовую упаковку. Рис — на каждом столе: на завтрак, на обед, в любое время суток, в любом месте. Во Вьетнаме это хлеб.
Поговорим про алкоголь. В магазинах есть вьетнамское вино, очень странное и невкусное. Цены на него различные — от 300 рублей до 2 тысяч. Есть что-то типа водки — соджу (цена — 300 рублей), игристое.
Интересно, что местные жители не пьют крепкий алкоголь или делают это очень редко, потому что сильно пьянеют. Поэтому они предпочитают соджу и пиво. А какой-нибудь бурбон, знакомый нам, тут не пользуется популярностью. Его пьют лишь туристы.
Есть и мясо в магазинах. В основном оно всё такого вида, как на фото ниже: слайсы, нарезанные на куски. Есть и рыба: цены разные — от 300 рублей до 2 тысяч.
Для любителей йогуртов и всяческих бифидонапитков — выбор тут большой. Самое интересное, что популярны продукты, которые содержат цинк, витамины В, коллаген. Здесь такая еда позиционируется как здоровая и полезная.
Переходим к не самым полезным напиткам. Кола, фанта и пепси тут стоят порядка 37 рублей. Вкусов множество. Сколько такая баночка стоит у нас? Дороже в два раза.
Есть во Вьетнаме и консервы. Например, банка тунца стоит примерно 150 рублей. Кстати, этот вид рыбы тут продается абсолютно везде и очень доступен как в сыром, так и в консервированном виде.
Что можно сказать о молочке? Она тут есть. На витринах разное молоко, протеиновые и полезные пребиотики, йогурты и так далее. У вьетнамцев непереносимость лактозного молока, поэтому они пьют альтернативное. Здесь можно найти молоко из чего угодно, кажется, что только из картошки они его не делают. Цены очень доступные.
В магазине можно найти и кимчи (традиционное блюдо из ферментированных овощей, чаще всего на основе пекинской капусты, с добавлением острых приправ. — Прим. ред.). Стоимость этого продукта удивляет: от 50 до 250 рублей за пачку. Цена зависит от объема.
Один из интересных продуктов — токпокки. Это рисовые палочки, которые очень популярны в Азии, их готовят с чем угодно (на фото они представлены на верхней полке). Цены не кусаются. Стоимость пачки разная — от 100 до 200 рублей.
В целом рацион вьетнамцев состоит из лапши или риса, не всегда из мяса. Но если есть мясо, то это могут быть и морепродукты, и курица, и говядина со свининой. В пище местных очень много овощей: каких-то ростков, листьев, лука, чего угодно. И, конечно, соусы, ими будет залито всё.
По ценам тут всё более чем доступно. Особенно молочка, фрукты, овощи, что-то из мяса. Стоимость морепродуктов значительно ниже российских.