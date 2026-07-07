«Мужчины стоят и ждут, когда женщина заплатит свою половину». Россиянка — о жизни в Корее, ценах и отношении к иностранцам

Героиня перебралась в Корею в 22 года Источник: Алиса Заволожина

29-летняя Алиса Заволожина переехала из Алтайского края в Корею семь лет назад — за отношениями, новым опытом и яркой жизнью. Сейчас она работает в компании, которая организует туры для иностранцев, и планирует получать корейское гражданство.

В интервью NGS22.RU она рассказала о ментальных различиях, корейских свадьбах, культуре потребления и том, чего ей не хватает на чужбине.

«Я всегда всем говорила, что уеду»

Алиса родилась в Крутихинском районе, но позже с семьей перебралась в Барнаул. По словам героини, желание переехать в другую страну у нее появилось еще в детстве.

— Я всегда всем говорила, что я уеду. Не знаю почему. Даже когда мы еще жили в Крутихе, у меня всё время было чувство, что я куда-то перееду, просто я не знала куда, — вспоминает она.

Во время учебы в университете — Алиса училась на преподавателя английского языка — она подбирала варианты для переезда на ПМЖ. Сначала героиня думала о Германии, потом переключилась на Китай, однако в итоге остановилась на Южной Корее.

До своего переезда Алиса несколько раз летала туда как туристка, и эта страна ее приятно поразила.

Алису всегда увлекала корейская культура и музыка Источник: Алиса Заволожина

— Очень удобно всё, очень чисто, безопасно. Можно ночью выйти на улицу, никто не пристанет. Камеры везде — ты чувствуешь себя в безопасности. Видно, куда налоги идут, — отметила героиня.

По ее словам, в Корее проще обойтись без знания языка. Все названия дублируются на английском, а в некоторых местах они есть даже на русском.

— Для меня очень важно всегда было жить в каком-то красивом месте. Корея как раз и оказалась такой. Вот я подумала, что мне это подходит: удобно, красиво и чисто.

«Цены во многом похожи»

Алиса переехала в Корею накануне начала пандемии коронавируса, поэтому погрузиться в общественную жизнь страны и менталитет корейцев у нее получилось только через несколько лет.

В ковидные годы героиня работала удаленно — преподавала английский язык. Однако позже перебралась в офис — устроилась в одну из местных туристических компаний.

— Я работаю в компании, которая делает туры для иностранцев, благодаря чему объездила всю Корею. Мне нравится, что они каждому городу или району придумывают какую-нибудь свою изюминку, например, на острове Ченджу — это мандарины, в одном городе цирк Акрабан, а в другом — крабы, — отметила она.

Рабочая культура, а корейские компании известны своей любовью к переработкам, в реальности оказалась немного другой. По словам Алисы, многие действительно остаются в офисах допоздна, однако далеко не всё это время они работают.

До переезда Алиса была в Корее три-четыре раза и осталась в восторге Источник: Алиса Заволожина

— Люди сидят целый день, ничего не делают. Едят чипсы, болтают, занимаются онлайн-шопингом. А в шесть вечера нажимают кнопку «переработка» и только тогда начинают работать. В общем, создают видимость занятости. Это, конечно, стопорит рабочие процессы. Но, конечно, в разных компаниях всё по-разному, — объяснила уроженка Алтайского края.

В целом же, как рассказывает героиня, на рынке труда в Корее сейчас кризис, поэтому даже местные могут годами искать себе работу.

Зарплаты и расходы в Корее, по словам Алисы, примерно соответствуют друг другу. Откладывать получается редко — в основном люди живут от зарплаты до зарплаты.

— Я сейчас в Барнаул приехала, и тут цены во многом похожи на корейские. А вот когда я уезжала из России, разница была намного больше. В Корее было гораздо дороже, а сейчас уже примерно выравнивается. Знакомые рассказали, что в Москве даже дороже сейчас, чем в Сеуле.

«Не хватает душевности»

За годы жизни в Корее у Алисы так и не появилось близких друзей среди корейцев. Сначала ее это расстраивало, а потом она смирилась. Близкие подруги героини — иностранки — из постсоветских стран и Турции.

Страна привлекла героиню своей красотой, комфортом и безопасностью Источник: Алиса Заволожина

— Первое время я переживала, думала, раз я там живу, то должны быть друзья-корейцы. Билась в закрытые двери и думала: «Ну почему? Может быть, я просто своего человека не могу встретить?» А потом поняла, что хоть забейся, всё равно не получится. Не потому, что они плохие люди, мы просто слишком разные. У них в приоритете кровная связь, а также привязанность к малой родине, школе и университету.

При этом героиня подчеркивает, что за все годы жизни в Корее никогда не сталкивалась с дискриминацией как иностранка.

— Я всегда с людьми по-корейски разговариваю. Они сразу расслабляются. У многих когнитивный диссонанс, они видят белое лицо и не ожидают услышать корейский. Это их обезоруживает, они сразу такие довольные. Но есть такая проблема, что чем ниже уровень языка, тем больше комплиментов. Когда начинаешь говорить хорошо, тогда они начинают докапываться.

В стране влажный климат, поэтому жара и холод ощущаются интенсивнее Источник: Алиса Заволожина

Однако главное, чего Алисе не хватает в Корее, — это человеческого тепла.

— Люди всё время куда-то бегут. Нет ощущения, что ты можешь к кому-то подойти, что-то спросить. В России, даже если люди хмурые, они всё равно откликаются. А в Корее такого нет. Если подойдешь с комплиментом — они теряются, не знают, что сказать.

Она вспоминает, как в Барнауле на Новый год все поздравляют друг друга, обмениваются улыбками. В Корее такого нет.

— Праздники у них — это посидеть дома. Нет этой всеобщей радости, праздности, душевного обмена.

Благодаря своей работе Алиса объездила всю Корею Источник: Алиса Заволожина

Одно из самых больших отличий от России — корейцы не вмешиваются.

— Если у тебя прилипла туалетная бумага, они могут аккуратно подойти, но очень редко. В основном никто не трогает. Какой-то дед буянит — никто не подойдет, не успокоит. Потому что чревато.

Это, с одной стороны, дает ощущение свободы. С другой — Алисе не хватает русской открытости.

— Мы бандиты. Потому что у нас по-другому не получится жить. Три шкуры с тебя спустят, если будешь делать всё правильно, а там, наоборот, если будешь нарушать.

«Они одеваются одинаково»

Еще одно наблюдение — корейский минимализм в одежде. Бежевый, черный, белый. Три цвета на всех.

— Сейчас я приехала в Барнаул, и мне так нравится, что у всех разный стиль: кто-то в фиолетовом, кто-то в красном. В Корее такого нет. Если кто-то и выделяется — это на один день, а завтра опять всё одинаковое.

При этом культ брендов огромен. Алиса рассказывает, как некоторые ходят с бумажными пакетами от дорогих магазинов, даже если внутри ничего нет.

Героиня подчеркивает, что никогда не сталкивалась с дискриминацией Источник: Алиса Заволожина

— Пытаются понтоваться вещами — сумкой, пакетом, кошельком. Но воровство в стране не распространено. Можно оставить кошелек, телефон, и потом его вернут, потому что брать чужое не принято. Воруют только велосипеды и зонтики почему-то.

Помимо этого, корейцы пьют много алкоголя. Это часть культуры общения.

— Если нужно с кем-то сблизиться, надо пить. Первое свидание — идут пить. В обед также могут выпить и дальше работать.

«Мужчина с цветами — это стыдно»

Корейские мужчины, по словам Алисы, не дарят цветы. Считают это немужественным.

— Идти с букетом — стыдно. Если и дарят — то только на суперпраздник. А в основном на свидание приходят без цветов. Дарят что-то дорогое: сумку, кошелек, игрушку. Но цветы — нет.

При этом в отношениях распространен подход к бюджету 50 на 50. Русским девушкам, по словам Алисы, к этому сложно привыкнуть.

— Им тяжело. Они привыкли, что мужчины платят за всё. А в Корее мужчины стоят и ждут, когда женщина заплатит свою половину. При этом там одни парочки, все в отношениях. И когда ты туда переезжаешь, одной очень неловко. Сразу думаешь, куда бы себя пристроить.

Раз в год Алиса приезжает в Россию, чтобы перезарядиться Источник: Алиса Заволожина

Корейские свадьбы — отдельная тема. Они проходят в огромных залах, где торжество длится ровно полчаса.

— Заходят гости, жених, невеста, родители. Жених кланяется родителям в ноги. Друг поет песню. Фотосессия. Букет невесты. Всё. Шведский стол — час. После этого все расходятся, а на их место заходят гости следующей свадьбы.

По словам Алисы, сама свадьба — это способ отбить деньги, которые родители вложили в свадьбы других людей. Платье берут в аренду, еду можно получить только по купонам, которые тебе выдают, когда ты делаешь подарок.

— К этому подходят очень хладнокровно. Не «я тебя люблю, давай поженимся». А «время пришло, пора». Часики тикают, всё, готовимся.

Женятся корейцы уже в достаточно зрелом возрасте от 35 лет и старше. При этом жить вместе до брака не принято из-за дороговизны жилья.

Сейчас героиня планирует получать корейское гражданство, чтобы у нее было два паспорта Источник: Алиса Заволожина

— С жильем тоже всё непросто. Квартиры в Сеуле стоят баснословных денег. Даже местным тяжело купить жилье. Ипотеку дают не всем, иной раз люди даже участвуют в лотерее на право подать заявку.

Алиса признается, что в Корее иногда накатывает тоска. Особенно часто это бывало в первые годы.

— Пока друзей не нашла — было тяжело. А когда появились друзья, жизнь заиграла красками.

Теперь у героини есть работа, уверенный корейский язык, планы на гражданство.

А в Барнаул Алиса приезжает перезарядиться — набраться душевности, которой так не хватает в Корее.