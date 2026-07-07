«Мужчины стоят и ждут, когда женщина заплатит свою половину». Россиянка — о жизни в Корее, ценах и отношении к иностранцам

29-летняя Алиса Заволожина переехала из Алтайского края в Корею семь лет назад — за отношениями, новым опытом и яркой жизнью. Сейчас она работает в компании, которая организует туры для иностранцев, и планирует получать корейское гражданство.
В интервью NGS22.RU она рассказала о ментальных различиях, корейских свадьбах, культуре потребления и том, чего ей не хватает на чужбине.
«Я всегда всем говорила, что уеду»
Алиса родилась в Крутихинском районе, но позже с семьей перебралась в Барнаул. По словам героини, желание переехать в другую страну у нее появилось еще в детстве.
— Я всегда всем говорила, что я уеду. Не знаю почему. Даже когда мы еще жили в Крутихе, у меня всё время было чувство, что я куда-то перееду, просто я не знала куда, — вспоминает она.
Во время учебы в университете — Алиса училась на преподавателя английского языка — она подбирала варианты для переезда на ПМЖ. Сначала героиня думала о Германии, потом переключилась на Китай, однако в итоге остановилась на Южной Корее.
До своего переезда Алиса несколько раз летала туда как туристка, и эта страна ее приятно поразила.
— Очень удобно всё, очень чисто, безопасно. Можно ночью выйти на улицу, никто не пристанет. Камеры везде — ты чувствуешь себя в безопасности. Видно, куда налоги идут, — отметила героиня.
По ее словам, в Корее проще обойтись без знания языка. Все названия дублируются на английском, а в некоторых местах они есть даже на русском.
— Для меня очень важно всегда было жить в каком-то красивом месте. Корея как раз и оказалась такой. Вот я подумала, что мне это подходит: удобно, красиво и чисто.
«Цены во многом похожи»
Алиса переехала в Корею накануне начала пандемии коронавируса, поэтому погрузиться в общественную жизнь страны и менталитет корейцев у нее получилось только через несколько лет.
В ковидные годы героиня работала удаленно — преподавала английский язык. Однако позже перебралась в офис — устроилась в одну из местных туристических компаний.
— Я работаю в компании, которая делает туры для иностранцев, благодаря чему объездила всю Корею. Мне нравится, что они каждому городу или району придумывают какую-нибудь свою изюминку, например, на острове Ченджу — это мандарины, в одном городе цирк Акрабан, а в другом — крабы, — отметила она.
Рабочая культура, а корейские компании известны своей любовью к переработкам, в реальности оказалась немного другой. По словам Алисы, многие действительно остаются в офисах допоздна, однако далеко не всё это время они работают.
— Люди сидят целый день, ничего не делают. Едят чипсы, болтают, занимаются онлайн-шопингом. А в шесть вечера нажимают кнопку «переработка» и только тогда начинают работать. В общем, создают видимость занятости. Это, конечно, стопорит рабочие процессы. Но, конечно, в разных компаниях всё по-разному, — объяснила уроженка Алтайского края.
В целом же, как рассказывает героиня, на рынке труда в Корее сейчас кризис, поэтому даже местные могут годами искать себе работу.
Зарплаты и расходы в Корее, по словам Алисы, примерно соответствуют друг другу. Откладывать получается редко — в основном люди живут от зарплаты до зарплаты.
— Я сейчас в Барнаул приехала, и тут цены во многом похожи на корейские. А вот когда я уезжала из России, разница была намного больше. В Корее было гораздо дороже, а сейчас уже примерно выравнивается. Знакомые рассказали, что в Москве даже дороже сейчас, чем в Сеуле.
«Не хватает душевности»
За годы жизни в Корее у Алисы так и не появилось близких друзей среди корейцев. Сначала ее это расстраивало, а потом она смирилась. Близкие подруги героини — иностранки — из постсоветских стран и Турции.
— Первое время я переживала, думала, раз я там живу, то должны быть друзья-корейцы. Билась в закрытые двери и думала: «Ну почему? Может быть, я просто своего человека не могу встретить?» А потом поняла, что хоть забейся, всё равно не получится. Не потому, что они плохие люди, мы просто слишком разные. У них в приоритете кровная связь, а также привязанность к малой родине, школе и университету.
При этом героиня подчеркивает, что за все годы жизни в Корее никогда не сталкивалась с дискриминацией как иностранка.
— Я всегда с людьми по-корейски разговариваю. Они сразу расслабляются. У многих когнитивный диссонанс, они видят белое лицо и не ожидают услышать корейский. Это их обезоруживает, они сразу такие довольные. Но есть такая проблема, что чем ниже уровень языка, тем больше комплиментов. Когда начинаешь говорить хорошо, тогда они начинают докапываться.
Однако главное, чего Алисе не хватает в Корее, — это человеческого тепла.
— Люди всё время куда-то бегут. Нет ощущения, что ты можешь к кому-то подойти, что-то спросить. В России, даже если люди хмурые, они всё равно откликаются. А в Корее такого нет. Если подойдешь с комплиментом — они теряются, не знают, что сказать.
Она вспоминает, как в Барнауле на Новый год все поздравляют друг друга, обмениваются улыбками. В Корее такого нет.
— Праздники у них — это посидеть дома. Нет этой всеобщей радости, праздности, душевного обмена.
Одно из самых больших отличий от России — корейцы не вмешиваются.
— Если у тебя прилипла туалетная бумага, они могут аккуратно подойти, но очень редко. В основном никто не трогает. Какой-то дед буянит — никто не подойдет, не успокоит. Потому что чревато.
Это, с одной стороны, дает ощущение свободы. С другой — Алисе не хватает русской открытости.
— Мы бандиты. Потому что у нас по-другому не получится жить. Три шкуры с тебя спустят, если будешь делать всё правильно, а там, наоборот, если будешь нарушать.
«Они одеваются одинаково»
Еще одно наблюдение — корейский минимализм в одежде. Бежевый, черный, белый. Три цвета на всех.
— Сейчас я приехала в Барнаул, и мне так нравится, что у всех разный стиль: кто-то в фиолетовом, кто-то в красном. В Корее такого нет. Если кто-то и выделяется — это на один день, а завтра опять всё одинаковое.
При этом культ брендов огромен. Алиса рассказывает, как некоторые ходят с бумажными пакетами от дорогих магазинов, даже если внутри ничего нет.
— Пытаются понтоваться вещами — сумкой, пакетом, кошельком. Но воровство в стране не распространено. Можно оставить кошелек, телефон, и потом его вернут, потому что брать чужое не принято. Воруют только велосипеды и зонтики почему-то.
Помимо этого, корейцы пьют много алкоголя. Это часть культуры общения.
— Если нужно с кем-то сблизиться, надо пить. Первое свидание — идут пить. В обед также могут выпить и дальше работать.
«Мужчина с цветами — это стыдно»
Корейские мужчины, по словам Алисы, не дарят цветы. Считают это немужественным.
— Идти с букетом — стыдно. Если и дарят — то только на суперпраздник. А в основном на свидание приходят без цветов. Дарят что-то дорогое: сумку, кошелек, игрушку. Но цветы — нет.
При этом в отношениях распространен подход к бюджету 50 на 50. Русским девушкам, по словам Алисы, к этому сложно привыкнуть.
— Им тяжело. Они привыкли, что мужчины платят за всё. А в Корее мужчины стоят и ждут, когда женщина заплатит свою половину. При этом там одни парочки, все в отношениях. И когда ты туда переезжаешь, одной очень неловко. Сразу думаешь, куда бы себя пристроить.
Корейские свадьбы — отдельная тема. Они проходят в огромных залах, где торжество длится ровно полчаса.
— Заходят гости, жених, невеста, родители. Жених кланяется родителям в ноги. Друг поет песню. Фотосессия. Букет невесты. Всё. Шведский стол — час. После этого все расходятся, а на их место заходят гости следующей свадьбы.
По словам Алисы, сама свадьба — это способ отбить деньги, которые родители вложили в свадьбы других людей. Платье берут в аренду, еду можно получить только по купонам, которые тебе выдают, когда ты делаешь подарок.
— К этому подходят очень хладнокровно. Не «я тебя люблю, давай поженимся». А «время пришло, пора». Часики тикают, всё, готовимся.
Женятся корейцы уже в достаточно зрелом возрасте от 35 лет и старше. При этом жить вместе до брака не принято из-за дороговизны жилья.
— С жильем тоже всё непросто. Квартиры в Сеуле стоят баснословных денег. Даже местным тяжело купить жилье. Ипотеку дают не всем, иной раз люди даже участвуют в лотерее на право подать заявку.
Алиса признается, что в Корее иногда накатывает тоска. Особенно часто это бывало в первые годы.
— Пока друзей не нашла — было тяжело. А когда появились друзья, жизнь заиграла красками.
Теперь у героини есть работа, уверенный корейский язык, планы на гражданство.
А в Барнаул Алиса приезжает перезарядиться — набраться душевности, которой так не хватает в Корее.
— Мне очень удобно там. Если ты выучил язык и вошел в общество, проблем не будет. А привыкаешь к уровню безопасности и комфорта — сложно куда-то переезжать дальше.