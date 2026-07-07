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Страна и мир В Госдуме приняли закон о штрафах в 500 тысяч рублей: кому они грозят и за что

В Госдуме приняли закон о штрафах в 500 тысяч рублей: кому они грозят и за что

Теперь операторы связи получат свободный доступ к многоквартирным домам

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Размер штрафа начинается от 10 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРазмер штрафа начинается от 10 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Размер штрафа начинается от 10 тысяч рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

За отказ в допуске операторов связи в многоквартирные дома введут штрафы до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях.

Наказание грозит за неправильное взаимодействие с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах. Для должностных лиц управляющих компаний штрафы составят от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Изменения вносятся в статью 9.21 КоАП РФ «Нарушение правил недискриминационного доступа или порядка подключения к сетям связи».

Законопроект внесли в Госдуму в июне сенаторы во главе с зампредом Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрием Вороной. В пояснительной записке авторы указали, что организации, управляющие многоквартирными домами, нередко уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия или создают препятствия для доступа операторов. Это ограничивает конкуренцию на рынке услуг связи, создает дискриминационные условия для операторов и ущемляет интересы абонентов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Госдума Поправка
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Штраф или тюрьма это всё что можно получить
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Гость
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