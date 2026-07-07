В Госдуме приняли закон о штрафах в 500 тысяч рублей: кому они грозят и за что

Размер штрафа начинается от 10 тысяч рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За отказ в допуске операторов связи в многоквартирные дома введут штрафы до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях.

Наказание грозит за неправильное взаимодействие с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах. Для должностных лиц управляющих компаний штрафы составят от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Изменения вносятся в статью 9.21 КоАП РФ «Нарушение правил недискриминационного доступа или порядка подключения к сетям связи».