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Экономика В правительстве признали напряженной ситуацию с топливом: Путин созвал совещание

В правительстве признали напряженной ситуацию с топливом: Путин созвал совещание

Что планируют предпринять

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Некоторые регионы обеспечат горючим в первую очередь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU Некоторые регионы обеспечат горючим в первую очередь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Некоторые регионы обеспечат горючим в первую очередь

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряженной на фоне летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — сказал Новак.

Он добавил, что правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. В числе приоритетов — баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений.

Особое внимание на совещании планируют уделить поставкам в Иркутскую область, Забайкальский край и южные регионы. В этих субъектах сейчас идут активные сельскохозяйственные работы, поэтому потребность в горючем особенно высока.

На 8 июля запланировано совещание президента Владимира Путина с правительством по видеосвязи. Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. 

Путин уже заявлял, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимальном уровне. Он предложил обсудить дополнительные шаги, направленные на обеспечение топливом для бесперебойной работы предприятий и населения.

На заправках возник ажиотажный спрос. Люди кинулись на заправки и попросту опустошили их. Однако власти надеются, что цены на топливо вернутся к нормальным показателям

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Топливо Александр Новак Владимир Путин НПЗ
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Комментарии
54
Гость
25 минут
Летний сезон всегда дает нагрузку, это факт
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29 минут
наконец система сработала, лед тронулся
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