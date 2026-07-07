В правительстве признали напряженной ситуацию с топливом: Путин созвал совещание

Некоторые регионы обеспечат горючим в первую очередь Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряженной на фоне летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — сказал Новак.

Он добавил, что правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. В числе приоритетов — баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений.

Особое внимание на совещании планируют уделить поставкам в Иркутскую область, Забайкальский край и южные регионы. В этих субъектах сейчас идут активные сельскохозяйственные работы, поэтому потребность в горючем особенно высока.

На 8 июля запланировано совещание президента Владимира Путина с правительством по видеосвязи. Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Путин уже заявлял, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимальном уровне. Он предложил обсудить дополнительные шаги, направленные на обеспечение топливом для бесперебойной работы предприятий и населения.