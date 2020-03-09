Ярославцы ищут свидетелей тройного ДТП на Ленинградском проспекте

От одной из машин почти ничего не осталось

Друзья попавших в ДТП ярославцев ищут свидетелей.



— Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 7 марта в 14–15 часов на Ленинградском проспекте, — написали ярославцы. — В аварии есть пострадавшие.



В Брагино столкнулись сразу три машины: две «Дэу» и «Ленд-Крузер». Водитель «Ленд-Крузера» не пострадал. От одной из «Дэу» почти ничего не осталось. На месте медики осмотрели ехавших в одной из «Дэу» маму с ребёнком, им помощь не понадобилась, а водителя второй «Дэу» пришлось увезти в больницу.

