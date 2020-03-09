9 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС +1°С
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Происшествия

Ярославцы ищут свидетелей тройного ДТП на Ленинградском проспекте

В Дзержинском районе столкнулись две «Дэу» и «Ленд-Крузер»

2 575
Обсудить

Поделиться

От одной из машин почти ничего не осталось

От одной из машин почти ничего не осталось

Друзья попавших в ДТП ярославцев ищут свидетелей.

— Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 7 марта в 14–15 часов на Ленинградском проспекте, — написали ярославцы. — В аварии есть пострадавшие.

В Брагино столкнулись сразу три машины: две «Дэу» и «Ленд-Крузер». Водитель «Ленд-Крузера» не пострадал. От одной из «Дэу» почти ничего не осталось. На месте медики осмотрели ехавших в одной из «Дэу» маму с ребёнком, им помощь не понадобилась, а водителя второй «Дэу» пришлось увезти в больницу.

Тех, кто стал свидетелем аварии, просят позвонить по номеру: +7 903 638–83–38 или свяжитесь, пожалуйста, с редакцией в мессенджерах: +7 905 645–92–32 (Telegram, Viber, WhatsApp).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!