Что известно о школьном питании в Ярославской области Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Жители Ярославской области обеспокоены тем, кто будет организовывать питание для детей в школах и детских садах региона. По их словам, появилась информация, что «Комбинат социального питания», который обслуживает часть детских садов в Ярославле и школы в Переславле-Залесском, прекратит свою работу.

«Есть такая, информация что „Комбинат социального питания“ работает до Нового года и всё, они освобождают цеха и помещения на проспекте Ленина, 10, и закрывается их организация. На данный момент они кормят детские сады города. И сейчас начались торги по дошкольному и школьному питанию», — написала читательница 76.RU.

Бывший совладелец «Комбината социального питания» и вице-президент Ассоциации предприятий отрасли социального питания, депутат Ярославской областной Думы Максим Вахруков в беседе с 76.RU рассказал, как обстоит ситуация на самом деле.

«На следующий год конкурсы на организацию питания еще не разыграны. Поэтому говорить о том, кто будет оказывать услугу по организации питания в школах и детских садах, пока преждевременно. Если компания не победит — она не будет ликвидирована. Но деятельность на территории Ярославской области осуществлять уже не будет», — рассказал Максим Вахруков.

ООО «Комбинат социального питания» было образовано в 2013 году и зарегистрировано на Тутаевском шоссе, 95. Генеральным директором компании является Анжела Спокойнова, раньше она также была в списке учредителей. Компанией владеют две фирмы. Большая часть активов «Комбината социального питания» принадлежит ООО «Максимум». Оставшиеся 20% ООО «СЛТ». Конечным владельцем обеих компаний является Ирина Вахрукова. При этом «Максимум» находится в залоге у Максима Вахрукова. В 2025 году «Комбинат социального питания» заработал 4,8 млрд рублей. Чистой прибылью после всех расходов осталось 93,7 млн.

Есть долгосрочные контракты

Как рассказал бывший совладелец компании, сейчас «Комбинат социального питания» кормит часть садиков Ярославля и школы Переславля-Залесского. Но у фирмы есть контракты на работу не только в Ярославской области.

«Также компания обслуживает учреждения в других регионах. У нее имеются контракты и на следующий год, и на долгосрочные периоды. Поэтому я думаю, что свою деятельность в других регионах она продолжит», — рассказал Максим Вахруков.

По его словам, жители региона все чаще жалуются на качество школьного питания.

«Хотя я уже много лет не занимаюсь организацией питания в регионе, всё равно глубоко переживаю за происходящее в Ярославской области. Не могу сказать, что я доволен тем, как это сейчас происходит. Очень много обращений с жалобами поступает, в том числе ко мне, на качество услуг. В первую очередь на те, что оказываются в школах», — рассказал Максим Вахруков.

И я, поскольку обладаю информацией и экспертным опытом, тоже могу сказать, что нарушений очень много. Максим Вахруков Вице-президент Ассоциации предприятий отрасли соцпитания, депутат Ярославской областной Думы, бывший совладелец «Комбината социального питания»

Как решить проблему

Максим Вахруков уверен, что есть путь решения проблемы со школьным питанием. Еще будучи совладельцем «Комбината социального питания», он обращался к губернатору с предложением заключить офсетный контракт. Это вид договоренности между заказчиком и инвестором, когда бизнес строит или модернизирует производство на территории региона, а заказчик, которым в данном случае выступает региональное правительство или власти округов, обязуется заказывать и оплачивать услуги.

«[Мы предлагали] построить современный комбинат питания, как это сделано в Москве и Казани. И оказывать услугу совершенно на другом уровне», — рассказал депутат Ярославской областной Думы.

Но пока дальше разговоров дело не зашло.

«Решение до сих пор не принято. То есть как идея офсет поддерживается, но для его реализации именно региональные органы власти должны объявить конкурс на заключение офсетного контракта. А этого уже три года не происходит», — рассказал Максим Вахруков.

Родители жалуются

Периодически от родителей воспитанников детских садов и школьников Ярославской области, действительно, поступают жалобы на качество питания. С проверками после таких сообщений выезжает детский омбудсмен Михаил Крупин.

Например, в сентябре 2026 года родители одной из ярославских школ рассказали, что их дети жалуются на боли в животе после местных блюд.

Во время проверки выяснилось, что в холодильнике для «молочки» хранили пищевые отходы и непригодные для употребления заготовки. Творог лежал не в холодильнике. На кухне не было приборов для измерения температуры готовых блюд перед выдачей. В обеденном зале отсутствовало суточное меню. Специальная комиссия не пробовала еду перед выдачей.

После сообщения омбудсмена в мэрии провели оперативную проверку.