«Машину просто разорвало»: подробности тройного ДТП на Ленинградском проспекте. Видео

Стали известны подробности ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле. Столкнулись сразу три машины — две «Дэу» и «Ленд-Крузер».
Водитель «Ленд-Крузера» не пострадал, ему даже не понадобился осмотр медиков. Осмотрены были мама с ребенком из одной «Дэу», с ними всё в порядке.
— А водитель из второй «Дэу» госпитализирован.
Водители, видевшие последствия ДТП, в ужасе.
— Машину же просто разорвало.... — переживают люди.
Из-за аварии Ленинградский проспект встал в плотные пробки в обе стороны. Сейчас движение более свободное.
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