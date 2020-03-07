«Машину просто разорвало»: подробности тройного ДТП на Ленинградском проспекте. Видео

От «Дэу» почти ничего не осталось

Стали известны подробности ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле. Столкнулись сразу три машины — две «Дэу» и «Ленд-Крузер».

Водитель «Ленд-Крузера» не пострадал, ему даже не понадобился осмотр медиков. Осмотрены были мама с ребенком из одной «Дэу», с ними всё в порядке.

— А водитель из второй «Дэу» госпитализирован.

Водители, видевшие последствия ДТП, в ужасе.