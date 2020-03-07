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«Машину просто разорвало»: подробности тройного ДТП на Ленинградском проспекте. Видео

В одной из машин была мама с ребёнком

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От «Дэу» почти ничего не осталось

От «Дэу» почти ничего не осталось

Стали известны подробности ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле. Столкнулись сразу три машины — две «Дэу» и «Ленд-Крузер».

Водитель «Ленд-Крузера» не пострадал, ему даже не понадобился осмотр медиков. Осмотрены были мама с ребенком из одной «Дэу», с ними всё в порядке.

— А водитель из второй «Дэу» госпитализирован.

Водители, видевшие последствия ДТП, в ужасе.

— Машину же просто разорвало.... — переживают люди.

Из-за аварии Ленинградский проспект встал в плотные пробки в обе стороны. Сейчас движение более свободное.

Если момент ДТП попал на ваш видеорегистратор, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией в мессенджерах: +7 905 645–92–32 (Telegram, Viber, WhatsApp).

В сторону Норского уже свободно

В сторону Норского уже свободно

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
7 мар 2020 в 19:07

Не знаю как ваше мнение , но моё мнение за разговор по телефону во время вождения надо лишать права на три месяца не меньше , штрафом здесь просто откупиться , а когда будет решение о лишение прав тогда может задумаются ( особенно женщины ) .

1009
7 мар 2020 в 18:53

Так, а ничего удивительного! Участок дороги, ну в принципе как и везде, г...о! Разметки нет! Да ещё, если следовать вашему комментарию, как всегда неотложные разговоры по телефону! Вот и результат! Пострадавшим здоровья и всем удачи на дорогах!

Гость
7 мар 2020 в 17:53

Белый Рейндж-Ровер, а не Крузак. За рулём молодая мадам была, сидела на водительском и разговаривала по телефону.