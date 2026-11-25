В одном привычном слове скрываются десятки других — сколько из них сможете найти вы? Источник: GPT

Кто бы мог подумать, что в обыкновенном слове «подарки» скрывается столько других слов? 7 знакомых букв, никаких сложных вычислений и хитрых вопросов. Казалось бы, что тут может пойти не так?

Но у словесных головоломок есть забавная особенность: чем дольше смотришь на буквы, тем чаще в голову приходят одни и те же комбинации. Приходится искать новые сочетания и вытаскивать из памяти слова, которыми давно не пользовались.

Сегодня предлагаем устроить небольшую разминку для ума. Это не медицинский тест на деменцию, а увлекательная проверка словарного запаса и гибкости мышления. Ваша задача — составить больше 30 слов.

Развернуть Новичок 0 Здесь будут разгаданные слова 0/103 А П О Д Р К И Нажимайте на буквы или пишите Отправить Ad Удалить

Как играть в «Ромашку»

Перед вами необычный цветок с буквами вместо лепестков. 6 букв расположены по кругу, а 7-я находится в центре. Сегодня играем со словом «подарки»: П, О, Д, А, Р, К, И.

Составляйте слова из 4 и более букв — короткие слова игра не принимает. В каждом найденном слове обязательно должна быть центральная буква А. Задействуйте только те буквы, которые есть на игровом поле. Не бойтесь повторяться: каждую букву можно использовать в одном слове несколько раз. Использовать все 7 букв сразу необязательно. Однако за слово, в котором встретятся все буквы ромашки, начисляются дополнительные очки. Такое слово называется панграммой. Игра засчитывает только существующие слова русского языка. Имена, географические названия, сокращения и аббревиатуры не принимаются. Если застряли — жмите лампочку: она даст вам ценную подсказку.

Ваша цель — составить больше 30 слов. Попробуйте обойтись без подсказок и поисковика. Если кажется, что все варианты исчерпаны, поменяйте буквы местами — вполне возможно, что самые интересные находки еще впереди.