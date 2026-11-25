Одни называют их настоящими красавицами, другие критикуют. Но так или иначе делегатки на «Мисс Вселенная» от России никого не оставляют равнодушными Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU, Мисс Россия / Vk.ru

В последние пару недель «Мисс Вселенная» на слуху даже у тех, кто очень далек от конкурсов красоты и всего, что с ними связано. Причина — участие очаровательной россиянки с тюменской пропиской Александры Сташкевич. Девушка сразила жюри наповал своей харизмой, грацией и успешно прошла в полуфинал. До заветной победы — всего один шаг.

Кто составляет конкуренцию нашей Саше в этом году, показали вам тут. А прямо сейчас 72.RU предлагает узнать или вспомнить, кто из россиянок участвовал в «Мисс Вселенная» прошлых лет.

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная»: кратко о важном

Впервые этот смотр красавиц провели в 1952 году. Организовал его производитель купальников Catalina Swimwear. За роскошную диадему и титул боролись девушки из 29 стран, а победительницей стала 18-летняя Арми Куусела из Финляндии. Спустя год она вышла замуж за филиппинского бизнесмена и полностью посвятила себя семье, отказавшись от публичности.

На заре становления конкурса жюри оценивало исключительно внешние данные участниц. Корону и титул победительницы получила старшеклассница Арми Источник: Missrussia.ru

До начала 1970-х конкурс проходил только в США, после правила поменялись: место проведения меняется ежегодно. Кстати, Россия начала принимать участие в «Мисс Вселенная» только с 1994 года. Генеральная лицензия на право представления нашей страны была, есть и остается у оргкомитета конкурса «Мисс Россия». Как правило, отправляют победительницу текущего года, но на этот раз случилось исключение из правил (и вот почему).

1994 год: Ирина Зобова (Москва)

Представлять Россию в этот год отправили 20-летнюю Ирину. Она вошла в топ-12 конкурсанток, но в заветную десятку, увы, не попала. При этом заняла третье место в номинации Best National Costume.

Победить Ирине не удалось, но ее костюм жюри оценило по достоинству Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После участия в «Мисс Вселенная» жизнь Ирины круто поменялась. Она переехала во Францию, где построила успешную карьеру модели: участвовала в показах ведущих модных домов. В начале 2000-х красавица стала лицом бренда Wonderbra, а позже попробовала себя в роли киноактрисы. А в 2011-м и 2012-м входила в состав жюри реалити-шоу «Топ-модель по-русски» (16+). Замужем за французским режиссером и фотографом Бруно Авейаном. Есть сын.

На счету Ирины — огромное число журнальных обложек Источник: Modelnyeagentstva.com В основном это зарубежный глянец, но не только Источник: Modelnyeagentstva.com

1995 год: Юлия Алексеева (Тамбов)

Победительница «Мисс Россия — 1995» Эльмира Туюшева от титула отказалась, и нужно было найти другую претендентку на «Мисс Вселенная» от нашей страны. Ею стала 22-летняя модель Юлия Алексеева. Она, как и ее предшественница, вошла только в топ-12.

Обладательница лучезарной улыбки Юлия уверенно держалась на сцене, но этого для победы оказалось недостаточно Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После конкурса девушка отучилась на преподавателя английского языка. В 1990-х и 2000-х работала манекенщицей и моделью, снималась в рекламе Kodak, Faberlic и других брендов, еще — в клипах и кино, где получала эпизодические роли. Позже публичности и славе предпочла закрытую тихую жизнь и уже более 15 лет не делится публично подробностями личной жизни.

Брюнетка пробовалась в кино, снималась в рекламе Источник: Kino-teatr.ru И украшала собой обложки женского глянца Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

1996 год: Ильмира Шамсутдинова (Саратов)

20 лет назад от России на «Мисс Вселенная» отправилась 20-летняя «Мисс СССР — 91» Ильмира Шамсутдинова. Она успешно вошла в топ-10, заняв шестое место, но в тройку победительниц не пробилась. Зато заняла первое место в номинации Best National Costume.

Ильмира стала одной из красивейших россиянок, но титул «Мисс Вселенная» заполучить не смогла Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После конкурса работала моделью, снималась в рекламе и музыкальных клипах. В 2010-м окончила Международную академию бизнеса и управления, став дипломированным менеджером. Позже фокус ее внимания сместился на бизнес: у нее были свои спортклуб и салон красоты. Сейчас с мужем и тремя детьми живет в Москве, ведет закрытый, непубличный образ жизни.

Некоторое время Ильмира развивала модельную карьеру Источник: It.pinterest.com Но, став старше, решила переключиться на бизнес Источник: Thevoicemag.ru

1997 год: Анна Байчик (Санкт-Петербург)

Страну в этом году представляла 20-летняя «Мисс Россия — 1993» по имени Анна. На «Мисс Вселенная» она заняла лишь 46-е место, никаких поощрительных титулов не получила. Вскоре она поступила на журфак, успешно отучилась, а жизнь в блеске софитов оставила в прошлом. Почти. Пару раз поучаствовала в показах одежды и появилась в одном из клипов Кая Метова.

Голубоглазая студентка с русой косой стала красивейшей россиянкой, но титул «Мисс Вселенная» забрать не смогла Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После завершения модельной карьеры красавица сосредоточилась на журналистике и науке. Работала на ТВ, защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Сейчас живет и работает преподавателем в родном Санкт-Петербурге.

У Анны были все шансы сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе Источник: Missrussia.ru Но она выбрала совсем другой путь, о чем не жалеет Источник: Jf.spbu.ru/gazeta (20 января 2014 г.)

1998 год: Анна Малова (Ярославль)

Заняв второе место на «Мисс Россия — 93», Анна Малова спустя пять лет поехала от России на «Мисс Вселенная». Тогда ей было 26 лет. Эффектная блондинка вошла в топ-10 участниц, но не победила. Не одарили ее и каким-нибудь поощрительным призом.

В России Анна считалась одной из красивейших девушек. Жюри «Мисс Вселенная» она не очаровала настолько, чтобы победить Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После конкурса девушка переехала в США, работала моделью. В начале 2010-х попала в скандал из-за употребления запрещенных веществ. Судья поставил ей условие: если пролечится от зависимости 1,5 года в клинике, дело в отношении нее закроют. На свободу она вышла в январе 2012-го. Отказалась от публичности, ушла из модельного бизнеса и сосредоточилась на работе с брендами в Нью-Йорке.

Анна после конкурса осталась в США, но вид на жительство оформила не сразу Источник: Vsenashimiss.blogspot.com Зато активно заводила полезные знакомства. Например, с Трампом на «Мисс Вселенная» Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

1999 год: Александра Петрова (Чебоксары)

На «Мисс Вселенная» от России поехала 18-летняя Александра, которая за три года до этого завоевала титул «Мисс Россия». В топ-10 финалисток международного конкурса красоты не вошла, но модельные агентства предлагали выгодные контракты, звал Голливуд. Казалось, впереди — успех и всё самое лучшее. Но она вернулась домой, в Чебоксары.

Титул «Мисс Россия» Александра получила в 16 лет. Подать заявку на участие ей предложила мама Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После второго курса красавица с каштановыми волосами ушла из вуза и всё время проводила со своим избранником, который был старше ее на 13 лет. Александра трагически погибла в сентябре 2000 года за пару дней до своего 20-летия, став случайной свидетельницей криминальных разборок.

Яркой внешностью Александры восхищались мужчины, ей завидовали женщины Источник: Thevoicemag.ru У девушки были все шансы построить успешную карьеру за рубежом, но она вернулась домой Источник: Thevoicemag.ru

2000 год: Светлана Горева (Новомосковск)

Так случилось, что победительница «Мисс Россия — 1999» Анна Круглова не смогла принять участие в «Мисс Вселенная» (ей не было 18 лет), поэтому отправили 18-летнюю Светлану Гореву. Она не вошла в топ-10, но запомнилась жюри красивым национальным костюмом.

Светлана достойно представила Россию на конкурсе. Но победить, увы, не смогла Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

После конкурса девушка сосредоточилась на учебе, продолжая работать моделью. Позже выступала в качестве дизайнера, основав бренд одежды для собак. Была советником губернатора Ульяновской области. И, кстати, именно она в этом году сопровождала Эррола Маска (отца Илона Маска. — Прим. ред.) во время его визита в Москву.

Модельная карьера у шатенки не сложилась Источник: Myslo.ru Но она нашла себя в творчестве и политике Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2001–2021 годы: королевы красоты

Эти пару десятилетий стали для наших красавиц самыми успешными в плане участия в «Мисс Вселенная». Этот заветный титул впервые получила россиянка.

2001 год: Оксана Каландырец (Сургут)

20-летняя Оксана уверенно прошла в четвертьфинал конкурса, но не победила Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2002 год: Оксана Федорова (Псков)

Вошла в топ-5, стала победительницей. Спустя 119 дней лишилась титула. Организаторы заявили о невыполнении условий контракта и отказе от части обязательных мероприятий. Она сделала выбор в пользу учебы и защиты диссертации в университете МВД в Санкт-Петербурге.

Оксане было 23 года, когда ее нарекли красивейшей девушкой во вселенной Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2003 год: Олеся Бондаренко (Хабаровск)

24-летняя Олеся не вошла в число финалисток конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2004 год: Ксения Кустова (Новосибирск)

20-летняя Ксения не прошла в финал Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2005 год: Наталья Николаева (Ростов-на-Дону)

18-летняя Наталья прошла в полуфинал и финал Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2006 год: Анна Литвинова (Новокузнецк)

23-летняя Анна выбыла после первого финального раунда Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2007 год: Анна Котова ( Ростов-на-Дону)

21-летняя Анна была в числе фавориток жюри, но в финал не прошла Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2008 год: Вера Красова (Москва)

20-летняя Вера заняла четвертое место, став третьей вице-мисс Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2009 год: София Рудьева (Санкт-Петербург)

18-летняя София не прошла в полуфинал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2010 год: Ирина Антоненко (Екатеринбург)

18-летняя Ирина вошла в топ-15 финалисток, но не победила Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2011 год: Наталья Гантимурова (Москва)

20-летняя Наталья не вошла в число полуфиналисток Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2012 год: Елизавета Голованова (Сафоново)

19-летняя Елизавета вошла в топ-10 участниц, но не победила Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2013 год: Эльмира Абдразакова (Междуреченск)

19-летняя Эльмира не прошла в финал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2014 год: Юлия Алипова (Балаково)

23-летняя Юлия не вошла в топ-15 финалисток Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2015 год: Владислава Евтушенко (Чита)

19-летняя Владислава не вошла в топ-15 финалисток Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2016 год: Юлиана Королькова (Тольятти)

22-летняя Юлиана не вошла в число финалисток Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2017 год: Ксения Александрова (Москва)

22-летняя Ксения не прошла в финал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2018 год: Юлия Полячихина (Чебоксары)

18-летняя Юлия не прошла в полуфинал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2019 год: Россия не участвовала в конкурсе из-за отсутствия подготовленной для участия делегатки.

2020 год: Алина Санько (Азов)

22-летняя Алина не прошла в полуфинал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2021 год: Ралина Арабова (Казань)

22-летняя Ралина не прошла в топ-15 полуфиналисток Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

2022 год: Анна Линникова (Оренбург)

В этом году белокурая 22-летняя красавица завоевала титул «Мисс Россия». К сожалению, в заветные топ-15 Анна не прошла: выбыла на этапе отбора. Каких-либо поощрительных номинаций девушке не присудили.

Юлия стала полуфиналисткой, но в заветный топ участниц, к сожалению, не попала Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

Сейчас девушка продолжает свою модельную карьеру, помогает бездомным животным, развивает свой блог о моде и красоте. Модель не афиширует подробности своей личной жизни. Не замужем, детей нет.

Источник: Мисс Россия / Vk.ru Источник: Мисс Россия / Vk.ru

2023 год: Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Победительница «Мисс Россия — 2023» получила возможность представлять нашу страну на «Мисс Вселенная». Увы, в топ-20 финалисток она не попала, лишившись шанса на абсолютную победу в престижном международном конкурсе.

22-летняя Маргарита сделала всё, чтобы победить, но удача оказалась не на ее стороне Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

Сейчас красавица продолжает развивать модельную карьеру, сотрудничает с модными брендами, занимается вокалом и участвует в благотворительных мероприятиях. Свою личную жизнь шатенка предпочитает держать в секрете. В открытых источниках информации о романтических отношениях мисс нет.

Источник: Мисс Россия / Vk.ru Источник: Мисс Россия / Vk.ru

2024 год: Валентина Алексеева (Чебоксары)

Валентина обошла больше сотни участниц «Мисс Вселенная» этого года, войдя в топ-12 финалисток. Не победила, но ее национальный костюм «Русская зима» с кокошником, хрустальными «сосульками» и 200 000 страз никого не оставил равнодушным.

Валентина стала одной из самых юных участниц конкурса в этом году Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

Сейчас девушка учится на третьем курсе медицинского университета в Москве, совмещает учебу со съемками, а также находится в статусе невесты. Недавно стало известно, что Валентина помолвлена с 50-летним бизнесменом из Челябинска Ильей Мительманом.

Источник: Мисс Россия / Vk.ru Источник: Мисс Россия / Vk.ru

2025 год: Анастасия Венза (Реутов)

Студентка, спортсменка и будущий врач-хирург Анастасия Венза в модельном бизнесе с 13 лет. В прошлом году она завоевала титул «Мисс Россия» и отправилась от страны на «Мисс Вселенная». В топ-30 блондинка не вошла.

22-летняя Анастасия очень хотела, но не смогла пробиться в финал конкурса Источник: Vsenashimiss.blogspot.com

Сейчас девушка продолжает учебу в вузе, работает в модельном бизнесе, но планирует со временем отойти от медийности. Недавно стало известно о ее помолвке. Имя и личность жениха Анастасия пока держит в секрете, потому что не хочет афишировать личное.