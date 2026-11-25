В последние пару недель «Мисс Вселенная» на слуху даже у тех, кто очень далек от конкурсов красоты и всего, что с ними связано. Причина — участие очаровательной россиянки с тюменской пропиской Александры Сташкевич. Девушка сразила жюри наповал своей харизмой, грацией и успешно прошла в полуфинал. До заветной победы — всего один шаг.
Кто составляет конкуренцию нашей Саше в этом году, показали вам тут. А прямо сейчас 72.RU предлагает узнать или вспомнить, кто из россиянок участвовал в «Мисс Вселенная» прошлых лет.
Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная»: кратко о важном
Впервые этот смотр красавиц провели в 1952 году. Организовал его производитель купальников Catalina Swimwear. За роскошную диадему и титул боролись девушки из 29 стран, а победительницей стала 18-летняя Арми Куусела из Финляндии. Спустя год она вышла замуж за филиппинского бизнесмена и полностью посвятила себя семье, отказавшись от публичности.
До начала 1970-х конкурс проходил только в США, после правила поменялись: место проведения меняется ежегодно. Кстати, Россия начала принимать участие в «Мисс Вселенная» только с 1994 года. Генеральная лицензия на право представления нашей страны была, есть и остается у оргкомитета конкурса «Мисс Россия». Как правило, отправляют победительницу текущего года, но на этот раз случилось исключение из правил (и вот почему).
1994 год: Ирина Зобова (Москва)
Представлять Россию в этот год отправили 20-летнюю Ирину. Она вошла в топ-12 конкурсанток, но в заветную десятку, увы, не попала. При этом заняла третье место в номинации Best National Costume.
После участия в «Мисс Вселенная» жизнь Ирины круто поменялась. Она переехала во Францию, где построила успешную карьеру модели: участвовала в показах ведущих модных домов. В начале 2000-х красавица стала лицом бренда Wonderbra, а позже попробовала себя в роли киноактрисы. А в 2011-м и 2012-м входила в состав жюри реалити-шоу «Топ-модель по-русски» (16+). Замужем за французским режиссером и фотографом Бруно Авейаном. Есть сын.
1995 год: Юлия Алексеева (Тамбов)
Победительница «Мисс Россия — 1995» Эльмира Туюшева от титула отказалась, и нужно было найти другую претендентку на «Мисс Вселенная» от нашей страны. Ею стала 22-летняя модель Юлия Алексеева. Она, как и ее предшественница, вошла только в топ-12.
После конкурса девушка отучилась на преподавателя английского языка. В 1990-х и 2000-х работала манекенщицей и моделью, снималась в рекламе Kodak, Faberlic и других брендов, еще — в клипах и кино, где получала эпизодические роли. Позже публичности и славе предпочла закрытую тихую жизнь и уже более 15 лет не делится публично подробностями личной жизни.
1996 год: Ильмира Шамсутдинова (Саратов)
20 лет назад от России на «Мисс Вселенная» отправилась 20-летняя «Мисс СССР — 91» Ильмира Шамсутдинова. Она успешно вошла в топ-10, заняв шестое место, но в тройку победительниц не пробилась. Зато заняла первое место в номинации Best National Costume.
После конкурса работала моделью, снималась в рекламе и музыкальных клипах. В 2010-м окончила Международную академию бизнеса и управления, став дипломированным менеджером. Позже фокус ее внимания сместился на бизнес: у нее были свои спортклуб и салон красоты. Сейчас с мужем и тремя детьми живет в Москве, ведет закрытый, непубличный образ жизни.
1997 год: Анна Байчик (Санкт-Петербург)
Страну в этом году представляла 20-летняя «Мисс Россия — 1993» по имени Анна. На «Мисс Вселенная» она заняла лишь 46-е место, никаких поощрительных титулов не получила. Вскоре она поступила на журфак, успешно отучилась, а жизнь в блеске софитов оставила в прошлом. Почти. Пару раз поучаствовала в показах одежды и появилась в одном из клипов Кая Метова.
После завершения модельной карьеры красавица сосредоточилась на журналистике и науке. Работала на ТВ, защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Сейчас живет и работает преподавателем в родном Санкт-Петербурге.
1998 год: Анна Малова (Ярославль)
Заняв второе место на «Мисс Россия — 93», Анна Малова спустя пять лет поехала от России на «Мисс Вселенная». Тогда ей было 26 лет. Эффектная блондинка вошла в топ-10 участниц, но не победила. Не одарили ее и каким-нибудь поощрительным призом.
После конкурса девушка переехала в США, работала моделью. В начале 2010-х попала в скандал из-за употребления запрещенных веществ. Судья поставил ей условие: если пролечится от зависимости 1,5 года в клинике, дело в отношении нее закроют. На свободу она вышла в январе 2012-го. Отказалась от публичности, ушла из модельного бизнеса и сосредоточилась на работе с брендами в Нью-Йорке.
1999 год: Александра Петрова (Чебоксары)
На «Мисс Вселенная» от России поехала 18-летняя Александра, которая за три года до этого завоевала титул «Мисс Россия». В топ-10 финалисток международного конкурса красоты не вошла, но модельные агентства предлагали выгодные контракты, звал Голливуд. Казалось, впереди — успех и всё самое лучшее. Но она вернулась домой, в Чебоксары.
После второго курса красавица с каштановыми волосами ушла из вуза и всё время проводила со своим избранником, который был старше ее на 13 лет. Александра трагически погибла в сентябре 2000 года за пару дней до своего 20-летия, став случайной свидетельницей криминальных разборок.
2000 год: Светлана Горева (Новомосковск)
Так случилось, что победительница «Мисс Россия — 1999» Анна Круглова не смогла принять участие в «Мисс Вселенная» (ей не было 18 лет), поэтому отправили 18-летнюю Светлану Гореву. Она не вошла в топ-10, но запомнилась жюри красивым национальным костюмом.
После конкурса девушка сосредоточилась на учебе, продолжая работать моделью. Позже выступала в качестве дизайнера, основав бренд одежды для собак. Была советником губернатора Ульяновской области. И, кстати, именно она в этом году сопровождала Эррола Маска (отца Илона Маска. — Прим. ред.) во время его визита в Москву.
2001–2021 годы: королевы красоты
Эти пару десятилетий стали для наших красавиц самыми успешными в плане участия в «Мисс Вселенная». Этот заветный титул впервые получила россиянка.
2001 год: Оксана Каландырец (Сургут)
2002 год: Оксана Федорова (Псков)
Вошла в топ-5, стала победительницей. Спустя 119 дней лишилась титула. Организаторы заявили о невыполнении условий контракта и отказе от части обязательных мероприятий. Она сделала выбор в пользу учебы и защиты диссертации в университете МВД в Санкт-Петербурге.
2003 год: Олеся Бондаренко (Хабаровск)
2004 год: Ксения Кустова (Новосибирск)
2005 год: Наталья Николаева (Ростов-на-Дону)
2006 год: Анна Литвинова (Новокузнецк)
2007 год: Анна Котова (Ростов-на-Дону)
2008 год: Вера Красова (Москва)
2009 год: София Рудьева (Санкт-Петербург)
2010 год: Ирина Антоненко (Екатеринбург)
2011 год: Наталья Гантимурова (Москва)
2012 год: Елизавета Голованова (Сафоново)
2013 год: Эльмира Абдразакова (Междуреченск)
2014 год: Юлия Алипова (Балаково)
2015 год: Владислава Евтушенко (Чита)
2016 год: Юлиана Королькова (Тольятти)
2017 год: Ксения Александрова (Москва)
2018 год: Юлия Полячихина (Чебоксары)
2019 год: Россия не участвовала в конкурсе из-за отсутствия подготовленной для участия делегатки.
2020 год: Алина Санько (Азов)
2021 год: Ралина Арабова (Казань)
2022 год: Анна Линникова (Оренбург)
В этом году белокурая 22-летняя красавица завоевала титул «Мисс Россия». К сожалению, в заветные топ-15 Анна не прошла: выбыла на этапе отбора. Каких-либо поощрительных номинаций девушке не присудили.
Сейчас девушка продолжает свою модельную карьеру, помогает бездомным животным, развивает свой блог о моде и красоте. Модель не афиширует подробности своей личной жизни. Не замужем, детей нет.
2023 год: Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)
Победительница «Мисс Россия — 2023» получила возможность представлять нашу страну на «Мисс Вселенная». Увы, в топ-20 финалисток она не попала, лишившись шанса на абсолютную победу в престижном международном конкурсе.
Сейчас красавица продолжает развивать модельную карьеру, сотрудничает с модными брендами, занимается вокалом и участвует в благотворительных мероприятиях. Свою личную жизнь шатенка предпочитает держать в секрете. В открытых источниках информации о романтических отношениях мисс нет.
2024 год: Валентина Алексеева (Чебоксары)
Валентина обошла больше сотни участниц «Мисс Вселенная» этого года, войдя в топ-12 финалисток. Не победила, но ее национальный костюм «Русская зима» с кокошником, хрустальными «сосульками» и 200 000 страз никого не оставил равнодушным.
Сейчас девушка учится на третьем курсе медицинского университета в Москве, совмещает учебу со съемками, а также находится в статусе невесты. Недавно стало известно, что Валентина помолвлена с 50-летним бизнесменом из Челябинска Ильей Мительманом.
2025 год: Анастасия Венза (Реутов)
Студентка, спортсменка и будущий врач-хирург Анастасия Венза в модельном бизнесе с 13 лет. В прошлом году она завоевала титул «Мисс Россия» и отправилась от страны на «Мисс Вселенная». В топ-30 блондинка не вошла.
Сейчас девушка продолжает учебу в вузе, работает в модельном бизнесе, но планирует со временем отойти от медийности. Недавно стало известно о ее помолвке. Имя и личность жениха Анастасия пока держит в секрете, потому что не хочет афишировать личное.