Обычно людям хватает недели, чтобы справиться с симптомами болезни Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Обычный грипп может стать смертельным для людей, находящихся в группе риска. Кто туда входит, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Грипп может вызывать тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу — прежде всего у лиц из групп высокого риска: беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, младенцев и пожилых людей», — предупредили в ВОЗ.

Однако большинство заболевших справляются с болезнью. Симптомы, как правило, проходят в течение недели, рассказали РИА Новости в организации.

В России ожидаются две волны гриппа: первая — в конце ноября, а вторая — в феврале, согласно материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России. Рост заболеваемости вызовут вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 — свиного гриппа. Это связано с возможными мутациями и появлением новых опасных штаммов. Не исключено, что мир в ближайшие годы может столкнуться с новой глобальной пандемией.

Свиной грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая штаммом A(H1N1) вируса гриппа А, которая впервые массово проявила себя во время пандемии 2009 года. Помимо типичных гриппозных симптомов нередко сопровождается желудочно-кишечными проявлениями, например тошнотой и диареей. Болезнь отличается тем, что быстро развивается до тяжелого состояния.

Сейчас уже отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Пока показатель находится в пределах среднемноголетних значений, отметил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.