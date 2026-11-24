Порывистый ветер устроит сильные метели Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Россию пришел балканский циклон, который начал заметать регионы снегом. Как сообщают специалисты центра ФОБОС, 24 ноября он уже испортил погоду практически на всей европейской части страны.

По данным синоптиков, самые сильные осадки затронули Черноземье и Центральную Россию (Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Брянская, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Калужская, Тверская, Смоленская, Московская области и др.). К снегопадам добавятся порывистые усиления ветра и первые в сезоне метели.

К утру 25 ноября в отдельных районах метеорологи ожидают сугробы высотой 10–15 сантиметров, а к середине недели они могут вырасти уже до 30 сантиметров. Выпавший снег уже не будет таять, а продолжит и дальше накапливаться.

Как сообщают синоптики, к 25 ноября умеренно холодный температурный режим установится в средней полосе России и на Северо-Западе (Московская, Ленинградская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Рязанская, Пензенская, Псковская, Самарская, Ульяновская, Ярославская области, Республики Татарстан, Мордовия и др.). Там столбики термометров покажут около 0…-5 градусов. В Причерноморье ожидаются температуры не выше +5…+10 градусов, а слабые оттепели сохранятся только в южной части Поволжья и Предуралья.

На Урале с середины недели теплые воздушные массы уступят дорогу холоду. Погода перестроится на зимний лад, будет сыпать снег, а термометр покажет 0…-5 градусов.

«В Южную Сибирь зима пока пробиться не сумеет. Из-за влияния атмосферных фронтов здесь ненастно, ожидаются осадки, переходящие то в дождь, то в снег. Преобладающая дневная температура 0…+5 градусов», — предупреждают метеорологи.

На Дальнем Востоке время от времени на этой неделе будут идти небольшие осадки со снегом. Днем в Приамурье будет -7…-12 градусов, на юге Приморья — до -2…+3 градусов.