Система налоговых вычетов позволяет компенсировать часть расходов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Покупка квартиры, лечение, оплата собственной учебы или обучения ребенка могут стать поводом вернуть часть денег из бюджета. Для этого существует система налоговых вычетов: она позволяет компенсировать часть расходов за счет ранее уплаченного НДФЛ. Но получить возврат можно не за любую трату и не при любых обстоятельствах. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают, какие вычеты доступны россиянам, сколько денег можно вернуть и в каких случаях налоговая может отказать.

На что можно оформить налоговый вычет: полный список

В 2026 году в России действуют несколько видов налоговых вычетов.

Стандартный вычет на детей предоставляют до достижения предельного размера дохода в 450 тысяч рублей. Максимальная сумма расходов, учитываемая при расчете вычета, составляет 2800 рублей в месяц на второго ребенка, 6000 рублей — на третьего и последующих, 12 тысяч рублей — на ребенка-инвалида. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно соответственно 364, 780 и 1560 рублей в месяц.

Отдельно рассчитывается вычет на обучение детей. Максимальная сумма расходов составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме затрат обоих родителей. Вернуть можно от 14,3 тысячи до 24,2 тысячи рублей на ребенка — в зависимости от ставки НДФЛ.

Социальный вычет распространяется на расходы на собственное обучение и обучение братьев и сестер, лечение и лекарства для себя, супруга, детей и родителей, а также на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное страхование жизни. Дорогостоящее лечение учитывается отдельно. Общий лимит расходов по перечисленным видам социального вычета — 150 тысяч рублей. В зависимости от ставки НДФЛ вернуть можно от 19,5 тысячи до 33 тысяч рублей.

Имущественный вычет можно получить при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке. При покупке недвижимости максимальная сумма расходов, с которой рассчитывают вычет, составляет 2 миллиона рублей. Это позволяет вернуть от 260 тысяч до 440 тысяч рублей в зависимости от ставки налога.

Для процентов по ипотеке установлен отдельный лимит — 3 миллиона рублей. Максимальная сумма возврата составляет от 390 тысяч до 660 тысяч рублей.

При продаже имущества вычет уменьшает налоговую базу. Для жилой недвижимости его размер составляет 1 миллион рублей, для другого имущества — 250 тысяч рублей.

Самый большой налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Профессиональный вычет предназначен, в частности, для индивидуальных предпринимателей и авторов. Он предоставляется в размере фактических расходов и уменьшает налоговую базу.

Отдельная группа вычетов предусмотрена для тех, кто вкладывает деньги в инвестиционные инструменты или формирует долгосрочные накопления. Например, пополняет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), участвует в программе долгосрочных сбережений или заключает договор с негосударственным пенсионным фондом. В этих случаях государство позволяет вернуть часть НДФЛ с внесенных средств, если соблюдены установленные условия.

С 2024 года правила для части инвестиционных вычетов изменились. Теперь вычеты по ИИС, открытым с 1 января 2024 года, объединены с вычетами на долгосрочные сбережения. Для счетов, открытых до 31 декабря 2023 года, действуют прежние правила. Одновременно пользоваться вычетами по старому и новому счетам нельзя.

По программе долгосрочных сбережений, новым ИИС (открытым с 1 января 2024 года) и договорам негосударственного пенсионного обеспечения можно вернуть часть НДФЛ с внесенных денег — как собственных, так и перечисленных работодателем. Общий лимит таких расходов составляет 400 тысяч рублей. При ставке налога 13% это позволяет вернуть до 52 тысяч рублей.

Чтобы получить вычет, договор должен быть заключен на определенный срок. Для договоров долгосрочных сбережений, оформленных в 2024–2026 годах, он составляет пять лет. Для договоров 2027–2030 годов срок постепенно увеличивается с шести до девяти лет, а с 2031 года составит десять лет. При этом заключить можно не более трех таких договоров.

Для старых ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года, есть два варианта вычета. Первый — вернуть часть налога с внесенных на счет денег: лимит составляет 400 тысяч рублей, а при ставке 13% можно получить до 52 тысяч рублей. Но если закрыть счет раньше, чем через три года, вычет придется вернуть. Второй вариант — не платить налог с прибыли, полученной от операций на счете. Использовать оба варианта для одного ИИС одновременно нельзя.

Еще один вид вычета касается продажи ценных бумаг. Он доступен, если бумаги обращаются на организованном рынке и находились в собственности более трех лет. Вычет распространяется на обычные брокерские счета, но не на активы на ИИС. Предельная сумма рассчитывается так: три миллиона рублей умножают на количество лет владения бумагами.

Считаем на примерах: сколько вернут за лечение, учебу и покупку квартиры

По словам экономиста, доцента кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксаны Мощенко, оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке . Первый вариант подходит, если расходы были в текущем году: сначала право на вычет подтверждают в ФНС, затем работодатель уменьшает удержание НДФЛ. За предыдущие годы подают декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

Специалист привела несколько примеров, которые показывают, сколько денег можно вернуть в зависимости от вида расходов.

«Если человек потратил на обычное лечение 30 тысяч рублей, при ставке НДФЛ 13% он сможет вернуть 3900 рублей, — рассказала Оксана Мощенко. — При оплате родителями очного обучения ребенка, допустим, на 140 тысяч рублей в расчет примут только 110 тысяч — это установленный лимит. Возврат при ставке 13% составит 14 300 рублей. Учитывается обучение детей до 24 лет при соблюдении остальных условий».

При покупке квартиры за 5 миллионов рублей вычет рассчитают максимум с 2 миллионов. Вернуть при ставке 13% можно 260 тысяч рублей. Для процентов по ипотеке, оформленной с 2014 года, действует отдельный лимит — 3 миллиона рублей. Если заемщик заплатил миллион рублей процентов, он сможет вернуть еще 130 тысяч. В сумме получится 390 тысяч рублей. Если оба лимита использованы полностью, потенциальный возврат при ставке 13% составит 650 тысяч рублей на одного налогоплательщика. Неиспользованный остаток имущественного вычета можно перенести на следующие годы.

При этом с 2025 года действуют ставки НДФЛ от 13 до 22%, поэтому фактическая сумма возврата может быть выше.

Срок проверки документов зависит от способа оформления вычета. Декларацию 3-НДФЛ налоговая проверяет до трех месяцев, а заявление на упрощенный вычет — до одного месяца.

Почему могут отказать в вычете и что делать в таком случае

Есть несколько причин, по которым налоговая может полностью или частично отказать в предоставлении вычета.

Среди них — нарушение сроков подачи заявления: вычет нельзя заявить за периоды, превышающие три года. Также основанием для отказа может стать отсутствие доходов, относящихся к основной налоговой базе, например зарплаты или вознаграждений по договорам ГПХ, нехватка подтверждающих документов или ошибки в декларации 3-НДФЛ.

Отказать могут и в том случае, если у заявителя нет права на конкретный вычет. Например, если он оплатил лечение или обучение бабушки, дедушки, тети, дяди или племянников; досрочно прекратил договор долгосрочных сбережений; заключил более трех таких договоров; оплатил лечение, которое не входит в перечень, утвержденный постановлением правительства РФ от 8 апреля 2020 года № 458. Еще одна причина, которую указывают в УФНС, — отсутствие статуса налогового резидента России.

Юрист Анна Краевская отмечает, что именно поэтому наличие чеков и документов не гарантирует, что налоговая оформит вычет.

«Чеки и договоры подтверждают расходы, а не все условия получения вычета», — подчеркивает специалист.

По ее словам, если налоговая отказала, сначала стоит получить в инспекции документ с причинами решения и проверить расчеты. Если ошибка допущена в декларации, можно подать уточненную. Если не хватает подтверждающих документов — представить их.

Если налоговая отказала, нужно получить в инспекции документ с причинами такого решения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если человек не согласен с актом проверки, он может направить письменные возражения в течение месяца со дня его получения. Решение инспекции обжалуют в вышестоящий налоговый орган через ту инспекцию, которая его вынесла. Для апелляционной жалобы на еще не вступившее в силу решение по результатам проверки предусмотрен месячный срок. Для других жалоб сроки зависят от предмета обжалования. Обращение за пояснениями не приостанавливает сроки обжалования.

После обязательного досудебного обжалования гражданин вправе обратиться в районный суд, а не к мировому судье.

«За нарушение срока возврата положительного сальдо единого налогового счета предусмотрены проценты по статье 79 НК РФ, — добавила Анна Краевская. — Их начисление зависит от даты заявления и обстоятельств возврата: считать просрочку просто со дня подачи декларации неверно. Дополнительно можно требовать доказанные убытки, вызванные незаконными действиями инспекции. Компенсация морального вреда только за задержку денег по общему правилу не положена».

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