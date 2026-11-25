Вместе с Дениз Чакыр подозреваемыми стали еще 34 человека Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (18+), режиссер — Ямур Тайлан, Дурул Тайлан, TIMS Productions, 2011–2014 год

В Турции полиция задержала нескольких знаменитостей по делу о наркотиках и проституции. Среди них оказалась актриса Дениз Чакыр, которая сыграла Шах-султан в сериале «Великолепный век». Об этом пишет газета Yeni Şafak.

В сериале «Великолепный век» Дениз Чакыр исполнила роль Шах-султан — одной из сестер султана Сулеймана. Она появлялась только в третьем сезоне, с 80-й по 103-ю серию.

По данным издания, главное управление прокуратуры Стамбула расследует преступления, связанные с проституцией, торговлей, поставкой, употреблением или хранением наркотиков. Власти выдали ордера на арест 35 человек, полицейские задержали 20 подозреваемых. Помимо Дениз Чакыр в список попали певец Озджан Дениз, музыкальный продюсер Эрдал Бозкуш и режиссер Джем Карджы.

Обычно после задержания представители шоу-бизнеса сдают анализы на наличие наркотических веществ. Если результат становится положительным, суд рассматривает вопрос о наказании.