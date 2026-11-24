В Ярославской области произошло массовое смертельное ДТП Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

В Ярославской области 24 ноября на трассе М-8 «Холмогоры» произошло массовое смертельное ДТП. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Всё случилось около 16:10 на 176-м километре дороги в Ростовском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель «Лады-Весты» выехал на встречку, врезался и спровоцировал столкновение трех иномарок: Jetour, Mercedes и Kaiyi.

В результате трое находящихся внутри легковушки Kaiyi погибли.

«Женщины 62 и 52 лет от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 61-летний водитель от полученных травм скончался в больнице», — рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме того, 30-летняя пассажирка «Лады-Весты» и 58-летняя пассажирка Kaiyi с травмами госпитализированы в больницу.

На место выехали экстренные службы Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ростовская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.