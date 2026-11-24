Как часто мы замечаем красоту, казалось бы, в неприятных и даже пугающих вещах? Например, в паутине. Редко, очень редко. Предлагаем вам погрузиться в архитектуру этого плетения, увидеть узоры и кружева — мастерство пауков.

«Капли удерживаются на тончайших нитях, в том числе и благодаря специальному паучьему клею, которым покрыта паутинка. А вот те сети, что можно увидеть на елях (на фото), хорошо видны в основном после тумана. Поэтому снимать их нужно рано утром, пока дымка не рассеялась. Пробовала снимать под дождем — они остаются невидимыми для глаз», — поделилась она наблюдениями.