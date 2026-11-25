Кости забрали на экспертизу Источник: oxanarudaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Петербурженка Аксинья купила в Санкт-Петербурге квартиру в старом фонде, чтобы своими силами сделать в ней ремонт. Когда ее муж начал вскрывать паркет в одной из комнат, он нашел фрагменты костей, зарытые в слои извести. Об этом девушка рассказала в своем блоге 23 ноября.

«Кости были достаточно крупные, разбросанные по всему полу, и не было понимания, кому они принадлежат. Из-за наших сомнений мы все-таки позвонили в полицию, чтобы они разобрались, чьи останки мы нашли в полу. Сначала приехал участковый, который сказал, что такими делами занимается Следственный комитет. Потом приехал следователь с помощником, и они вызвали судмедэксперта», — поделилась с подписчиками Аксинья.

Судмедэксперт забрал найденные кости на экспертизу, чтобы выяснить, кому они принадлежали.

Источник: oxanarudaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На следующий день пара вскрыла пол уже в другой комнате в своей квартире и снова обнаружила старые кости. По словам Аксиньи, там их оказалось еще больше.

«Они были крупнее, и их цвет отличался от тех, что мы нашли ранее. О второй находке мы напрямую сообщили в Следственный комитет. И сотрудники СК вместе с судмедэкспертом проводили процедуру по второму кругу. Честно говоря, мне уже страшно, потому что если раньше у меня все-таки была надежда на то, что это кости животного, сейчас это больше похоже на останки человека», — добавила блогер.

Источник: oxanarudaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту обнаружения костей.

«В настоящее время обнаруженные останки направлены на экспертизу для установления принадлежности и давности их нахождения в перекрытии дома, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе СК.