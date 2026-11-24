В бюджете было еще больше страниц документов, но мы изучили их все Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждую осень депутаты Госдумы рассматривают закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны. Его проект уже приняли в финальном, третьем, чтении. Теперь бюджет будет рассматривать Совет Федерации, а после — подписывать президент РФ. Мы тоже в него заглянем и изучим, сколько денег и на что будут тратить.

Принятый сегодня Госдумой законопроект официально называется «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». То есть депутаты уже решили, как будут тратиться и зарабатываться деньги в следующем году, а еще спрогнозировали, что нас ждет позднее. Но бюджеты 2028 и 2029 годов рассматривать пока рано — их еще будут изучать более детально исходя из ситуации. Так что остановимся на рассмотрении года грядущего.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, доходы бюджета в следующем году составят 43,29 триллиона рублей. А вот расходов будет существенно больше — 48,74 триллиона рублей. А значит, дефицит бюджета (разница между доходами и расходами) составит 5,44 трлн.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Этот показатель резко растет последние два года. Для примера, в 2025 году дефицит закладывали на уровне 1,1 триллиона рублей — тогда он падал третий год подряд. А в 2026 году — резко вырос до 2,6 трлн рублей. В наступающем году он снова увеличится, причем снова так же значительно.

Однако и доходы резко вырастут в 2027 году, хотя предыдущие два года держались на уровне в 40,28–40,29 триллионов рублей. Рост будет сразу на три триллиона рублей. Но этот показатель все равно не превысит планируемые расходы. Их сначала и изучим.

Из года в год больше всего денег из бюджета уходит министерству финансов. Обычно около трети всех денег. Но в 2027 году тенденция резко сменилась: лишь 25% от бюджета выделят ведомству под руководством Антона Силуанова. Изначально ему планировали отдать 12,73 трлн рублей, но к третьему чтению сумма снизилась до 12,65 триллионов рублей (при этом в прошлом, менее затратном, году сумма была значительно выше — 13,32 трлн).

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Этот все же внушительный кусок бюджета пойдет не только на цели, поставленные свыше, и другие нужды ведомства. В задачи Министерства финансов входит развитие экономики и управление финансами страны, а значит, ведомство выступает, если так можно сказать, распределительным центром.

Например, часть денег пойдет на различные национальные проекты и государственные программы. В эту же сумму входят расходы на пенсию для различных групп населения, всевозможные пособия, например декретные выплаты, а также материнский капитал. Еще Минфин выделяет средства на ЖКХ, сферы здравоохранения и образования, а также национальную оборону.

Тратиться на оборону будет и одноименное Министерство обороны. Ему (тоже традиционно) достался следующий по величине кусок от бюджета страны. Однако если Минфину денег при рассмотрении законопроекта в итоге выделили меньше, то ведомству под руководством Андрея Белоусова, наоборот, резко добавили — с 3,75 трлн рублей до 4,89 трлн.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Другие силовые ведомства будут тратиться сильно скромнее. МВД получит из бюджета 1,71 трлн рублей, Росгвардия — 465 млрд, а Следственный комитет — 84 млрд. У них, как и у Минобороны, сумма по сравнению с прошлым годом выросла.

Также скромно будет финансироваться и сфера здравоохранения. Минздраву выделили всего 837 млрд. Однако эти деньги пойдут вовсе не на лечение людей, а на реализацию различных проектов, переподготовку кадров, научные исследования или развитие образования в этой сфере.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Деньги на медицинскую помощь заложены в другом бюджете — Фонда обязательного медицинского страхования. Его сегодня тоже рассматривала Госдума и приняла в третьем чтении. Согласно документу, в 2027 году на это планируется потратить 5,2 трлн рублей.

Аналогично парламентарии рассмотрели бюджет Фонда пенсионного и социального страхования, из которого россиянам будут выплачивать пенсии, различные пособия на детей, маткапитал и всевозможные социальные выплаты. На нужды этого фонда в 2027 году потратят 19,88 трлн рублей.

Но вернемся к министерствам. Следующее на очереди — Министерство просвещения. Ему выделят из бюджета 526 миллиардов. Эти средства пойдут на воспитание и образование, но только общее.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Высшее образование находится в ведении другого ведомства — Минобрнауки. Ему из бюджета выделят тоже скромные (по сравнению с Минфином и Минобороны) 1 триллион рублей.

Компенсировать все эти траты планируют различными способами. Больше всего денег страна заработает традиционно на оборотных налогах (НДС, акцизы и пошлины). Они принесут в бюджет 23 трлн рублей, то есть больше половины от всех доходов. На втором месте — нефтегазовые доходы. От них страна получит 7 трлн рублей. Среди других доходов государства, указанных в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов»: