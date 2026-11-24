В Ярославле в крупном спальном районе упало дерево. Кадрами из двора, где произошел инцидент, с редакцией 76.RU поделились читатели.
Ствол обрушился на улице Ньютона, 28а, во Фрунзенском районе около 20:00. На снимках видно, что дерево нависло прямо над припаркованными авто. Рядом столпились жители соседних домов.
«Никто не пострадал», — рассказала читательница 76.RU.
В региональном МЧС на запрос 76.RU ответили, что сообщений об упавшем дереве не поступало.
Читательница 76.RU Анастасия, живущая во дворе на Ньютона, 28а, рассказала, что упавший ствол давно вызывал опасение. К тому же на улице есть и другие деревья, которые тревожат мимо проходящих.
«После случая со смертельным исходом на Ушакова УК попилила деревья, но как-то избирательно… Есть еще одно аварийное дерево. Там люди ежедневно ходят, мамочки с колясками, дети в школу и поликлинику. Это дерево только ленточкой обтянули», — рассказала читательница 76.RU.
Напомним, во Фрунзенском районе на проезде Ушакова в августе 2026 года упавшее дерево придавило человека насмерть. Жители проезда не раз жаловались на накренившиеся стволы. В конце июня читатели 76.RU также столкнулись с такой ситуацией в соседнем дворе — напротив дома № 7. Тогда дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода.