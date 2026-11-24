История про Александру, которую убил преподаватель Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В начале ноября 2011 года в Тюмени произошла громкая пропажа 25-летней Александры Коптяевой. Спустя два месяца выяснилось, что девушку убил ее наставник — заведующий кафедрой юридического института Роман Аксенов. Она доверяла ему и считала очень умным. Общественность тогда заявила, что якобы Роман и Александра были любовниками.

«Он ее раздел, руки сложил крестом. В суде он не давал объяснения, говорил, что не помнил, зачем всё это сделал. Вы знаете, он еще сказал, что нашел в лесу свежевырытую яму. Как это, взял и нашел свежевырытую яму в рост человека. А в его машине были две лопаты, сколько-то ножей… А еще накануне он купил шторку для ванной. Извините, столько вопросов и домыслов. Зачем это всё ему нужно было?» — вспоминала мама девушки Анжела Белявская.

Романа Аксенова осудили за убийство Александры Коптяевой: его приговорили к 12 годам лишения свободы. Правда, в 2019 году, после того как Аксенов отбыл более половины назначенного срока, оставшуюся часть лишения свободы ему заменили принудительными работами с учетом его поведения в колонии.

«Я не желаю ему смерти. Я желаю, чтоб земля горела у него под ногами. Чтобы он просыпался и помнил, что убил моего ребенка», — подытожила Анжела Белявская.