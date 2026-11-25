Модели всего 21 год Источник: Sasshhkko1 / Telegram

Тюменская модель Александра Сташкевич завершила свое участие в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2026». Девушка, которая представляла Россию на юбилейном, 75-м конкурсе в Пуэрто-Рико, не смогла войти в число 30 лучших участниц.

После представления конкурсанток на сцене ведущие начали объявлять имена красавиц, которые продолжат борьбу за заветную корону. В топ-30 попали, в частности, представительницы Франции, Украины, Филиппин, Бельгии, Венесуэлы, Уганды и Эфиопии. Последнее место досталось участнице из Никарагуа. Россия так и не прозвучала со сцены.

Источник: Sasshhkko1 / Telegram Источник: Sasshhkko1 / Telegram

Источник: sasshhkko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К сожалению, для Александры Сташкевич борьба за титул «Мисс Вселенная» завершилась.

Источник: Sasshhkko1 / Telegram

Александре 21 год. Она родилась и выросла в Тюмени. До начала модельной карьеры девушка профессионально занималась чирлидингом и стала семикратной чемпионкой России. В 2023 году тюменка вошла в десятку финалисток конкурса «Мисс Россия».

Источник: «Мисс Россия» / Telegram Источник: «Мисс Россия» / Telegram

Источник: Sasshhkko1 / Telegram

К слову, в прошлом году Россию на «Мисс Вселенной» представляла Анастасия Венза из Подмосковья. Ей также не удалось пробиться в топ-30. Тогда обладательницей заветной короны стала представительница Мексики Фатима Бош.