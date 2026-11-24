Шереметьево работает по скорректированному расписанию Источник: Шереметьево / Telegram

В Москве из-за обильного снегопада и непогоды задерживаются десятки авиарейсов. В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на количество полетов. Они будут действовать до 16:00 (мск) 25 ноября, уточнили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло на момент публикации, в авиагавани изменилось расписание вылетов и прилетов порядка 60 рейсов на вечер 24 ноября и весь день 25 ноября. Задержки затронули и внутренние, и зарубежные направления. Среди них: Санкт-Петербург, Казань, Омск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Шарм-эш-Шейх, Дубай, Нянчанг, Фукуок, Ереван и другие.

Источник: «Яндекс Расписание»

«Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет в международном аэропорту Шереметьево обслуживаются по скорректированному расписанию. Временные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов. В то же время эти меры помогают сохранить основной объем авиационных перевозок и избежать скоплений пассажиров», — сообщают в telegram-канале Шереметьево.

В аэропорту отмечают, что в терминалах обстановка спокойная, пассажиры ожидают свои рейсы в комфортных условиях. Актуальную информацию о расписании рейсов рекомендуют уточнять через онлайн-табло, мобильные приложения и чат-боты перевозчиков.

Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме. В них задержек из-за снегопадов нет.