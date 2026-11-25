Вспышки болезни чаще происходят в больницах Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Европе заметили устойчивые к антибиотикам штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, от которых умирают люди. Опасная «супербактерия» угрожает и здоровью россиян. Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко объяснил, может ли она вызывать новую пандемию.

По словам ученого, бактерия Klebsiella pneumoniae — не новая. Она спокойно живет в кишечнике и не беспокоит здорового человека с хорошим иммунитетом. Проблемы начинаются, если она вдруг попадает в другие части организма, например в кровь или легкие.

«Или начинает бурно размножаться в ослабленном организме: то есть после операций или у человека со слабым иммунитетом. И вот тут проявляются ее разрушительные способности — вызывать тяжелые осложнения: пневмонию, менингит или сепсис. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, смертность при инфекциях, вызванных такими штаммами, может составлять от 40% до 70%», — объяснил Онищенко в разговоре с KP.RU.

Главная опасность бактерии в том, что она может приспосабливаться и игнорировать антибиотики. Однако заболевших не бросают. Для лечения таких пациентов врачи используют комбинированные препараты или группы антибиотиков.

Онищенко отмечает, что пандемии от «супербактерии» ожидать всё же не стоит. Гриппом, ковидом и другими вирусами люди могут заразиться в быту, на улице, в общественных местах. Klebsiella pneumoniae не передается воздушно-капельным путем.

«Она живет в тебе и может активизироваться в связи с каким-то другим заболеванием и проявиться в виде какого-то гнойного осложнения. Или ее можно получить через какие-то манипуляции с использованием медицинских приспособлений (катетеров, капельниц), если они плохо обработаны, если в медучреждении персонал не соблюдает требования гигиены или больной с ослабленным иммунитетом оказывается в тесном контакте с носителем бактерии», — говорит эпидемиолог.

Он уточнил, что чаще всего подобные инфекции появляются в медицинских учреждениях. Такие вспышки могут поражать сразу несколько человек. Чтобы предотвратить распространение болезни, нужно внимательно отслеживать любые проявления бактерии и при необходимости доводить больницу до стерильного состояния.