В Пуэрто-Рико стартует борьба за корону юбилейного, 75-го конкурса «Мисс Вселенная — 2026». Красавицы со всего мира будут покорять жюри своей внешностью, харизмой и интеллектом. Для нас этот конкурс особенно интересен: Россию представляет тюменская модель Александра Сташкевич.

В этой текстовой онлайн-трансляции будем следить за происходящим на сцене, разглядывать наряды конкурсанток, обсуждать фавориток и, конечно, болеть за нашу землячку. Не обойдем стороной и самые любопытные моменты конкурса (если они, конечно, будут).

Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, делитесь впечатлениями и делайте свои прогнозы. Кто знает, возможно, совсем скоро у Тюмени появится еще один повод для гордости — собственная «Мисс Вселенная».