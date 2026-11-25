В Пуэрто-Рико стартует борьба за корону юбилейного, 75-го конкурса «Мисс Вселенная — 2026». Красавицы со всего мира будут покорять жюри своей внешностью, харизмой и интеллектом. Для нас этот конкурс особенно интересен: Россию представляет тюменская модель Александра Сташкевич.
В этой текстовой онлайн-трансляции будем следить за происходящим на сцене, разглядывать наряды конкурсанток, обсуждать фавориток и, конечно, болеть за нашу землячку. Не обойдем стороной и самые любопытные моменты конкурса (если они, конечно, будут).
Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, делитесь впечатлениями и делайте свои прогнозы. Кто знает, возможно, совсем скоро у Тюмени появится еще один повод для гордости — собственная «Мисс Вселенная».
Прямая трансляция «Мисс Вселенная — 2026» идет на YouTube. Пока зрителям предлагают заглянуть за кулисы масштабного шоу. В эфире показывают, как конкурсантки готовятся к выходу на сцену, а также небольшие интервью с красавицами. Есть возможность поближе познакомиться с претендентками на корону, пока главная интрига вечера еще впереди.
Если знаете испанский или английский — самое время использовать это!
Как думаете, войдет ли тюменка в топ-30?
Судьба короны в этом году в руках девяти человек. В состав жюри юбилейного конкурса «Мисс Вселенная» вошли представители мира моды, бизнеса, индустрии красоты и шоу-бизнеса. Среди них есть и те, кто прекрасно знает, что чувствуют девушки по ту сторону сцены. Оценивать конкурсанток будут:
Виктория Кьер Тейлвиг — датская модель, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024»;
Джойс Жиро — пуэрториканская актриса, вторая вице-мисс Вселенная — 1998;
Агеда Лопес — испанская модель, супруга певца Луиса Фонси;
Фадиль Бериша — известный fashion-фотограф;
Сигне Зейкате — первая леди Коста-Рики в 2022–2026 годах;
Тати Гирибитей — предпринимательница и блогер;
Тристан Шукрафт — американский предприниматель;
Мария Яньес — предпринимательница в сфере индустрии красоты;
Вики Влахос — представительница индустрии красоты.
В этом году за корону борются 116 участниц. По итогам предварительных дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также собеседований жюри определит топ-30 красавиц. Их имена объявят непосредственно во время финального шоу, которое начнется через считаные минуты.
С соперницами Александры Сташкевич мы уже познакомились, а теперь предлагаем немного окунуться в историю конкурса. За право называться самой красивой девушкой планеты в разные годы боролись десятки россиянок.
Вспоминаем, кто представлял нашу страну на «Мисс Вселенная», каких успехов добились девушки и как они выглядели на международной сцене. Фотографии собрали в нашем материале.
А пока предлагаем присмотреться к соперницам Александры Сташкевич. За корону «Мисс Вселенная» вместе с 21-летней тюменкой борются красавицы со всего мира. Мы собрали фотографии участниц международного конкурса в одном материале. Рассматривайте, выбирайте своих фавориток и делитесь в комментариях, кто, на ваш взгляд, достоин заветной короны.
За 75 лет существования «Мисс Вселенная» конкурс красоты превратился в настоящее испытание, где одной эффектной внешности для победы уже недостаточно. Еще до финала участницы проходят индивидуальные собеседования с жюри, участвуют в предварительных дефиле и представляют национальные костюмы. По итогам предварительного отбора определяют полуфиналисток.
Во время финального шоу число претенденток на корону постепенно сокращается. Девушки выходят на сцену в купальниках и вечерних платьях, а затем наступает один из самых волнительных этапов — интеллектуальный. Конкурсанткам предстоит ответить на вопросы, продемонстрировав эрудицию, красноречие и умение справляться с волнением.
И только после всех этих испытаний объявляют имя новой мисс Вселенной, которой победительница прошлого года передает корону.
А вы знали, что история «Мисс Вселенная» началась с производителей купальников? Первый конкурс состоялся в 1952 году в американском городе Лонг-Бич. За корону тогда боролись 30 девушек, а победительницей стала 17-летняя финка Арми Куусела. Изначально конкурс задумывался как способ рекламы купальников, но со временем превратился в одно из самых престижных состязаний красоты в мире.
За десятилетия существования конкурса его правила заметно изменились. Сегодня за корону могут бороться замужние женщины, мамы, а с 2024 года для совершеннолетних участниц отменили верхнее возрастное ограничение. Кстати, россиянка лишь однажды завоевывала титул «Мисс Вселенная». Символично, что тогда конкурс тоже проходил в Пуэрто-Рико. В 2002 году корону получила Оксана Федорова, однако спустя несколько месяцев она лишилась своего титула.
С тех пор прошло 24 года. Может быть, именно тюменке Александре Сташкевич удастся вписать новую главу в историю конкурса?
А что мы знаем о нашей претендентке на корону «Мисс Вселенная»? Александре Сташкевич 21 год. Она родилась в Тюмени, с детства занималась спортом и стала неоднократной чемпионкой России по чирлидингу. В 11 лет девушка потеряла отца, а ее мама стала инвалидом. По словам близких, Александре пришлось рано повзрослеть.
В 14 лет тюменка решила попробовать себя в модельном бизнесе, а уже в 18 вошла в десятку самых красивых девушек России. Кстати, тогда в интервью 72.RU Александра признавалась, что не особо хотела ехать на «Мисс Вселенная». И вот спустя три года именно ей предстоит представить нашу страну на международной арене.
Подробнее о судьбе тюменской красавицы, ее спортивном прошлом и пути в модельный бизнес — в нашем материале.
Пока ждем выхода конкурсанток на сцену, предлагаем вспомнить, чем закончилась борьба за корону в прошлом году. Финал «Мисс Вселенная — 2025» прошел в Таиланде, а главной красавицей планеты признали 25-летнюю мексиканку Фатиму Бош. В пятерку лучших также вошли представительницы Таиланда, Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.
К слову, прошлогодний конкурс оказался богат не только на роскошные наряды, но и на скандалы. Будущая обладательница короны публично повздорила с одним из организаторов, а незадолго до финала один из членов жюри обвинил организаторов в подтасовке результатов. Те, впрочем, обвинения отвергли.
Для России прошлогодний конкурс завершился не слишком удачно. Представлявшая нашу страну Анастасия Венза из Подмосковья не смогла пробиться даже в топ-30. Посмотрим, удастся ли тюменке Александре Сташкевич улучшить этот результат. А мы, конечно, будем надеяться на гораздо большее!