Блогер показала первые кадры из китайской больницы Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) начала лечение от рака желудка в Китае. Оказалось, что после девяти курсов химиотерапии в России болезнь вернулась, а метастазы уже добрались до головного мозга.

«Врачи сказали, что нужно продолжать лечение, но уже другими препаратами. Химиотерапию необходимо проходить каждые две недели, причем специальную бутылочку с лекарством нужно носить на себе в течение 48 часов. И так до тех пор, пока лечение будет продлевать тебе жизнь. То есть конца и края этому нет», — рассказала блогер в соцсетях.

В Китай она поехала на экспериментальную CAR-T-терапию. Свое решение Лерчек объяснила тем, что после каждой химии ей становилось плохо. Она чувствовала, что рак ее убивает, поэтому рискнула поменять лечение.

«Мне понравилась идея с CAR-T-терапией. Сейчас объясню простыми словами, потому что я вообще не врач. Берут кровь, и, если она подходит, в течение трех недель изготавливают вакцину. Учат твои лейкоциты распознавать и уничтожать непосредственно раковые клетки. Они становятся словно маленькими воинами, которые находят мишени и атакуют опухоль», — объяснила она.

Перед введением такой вакцины пациенту проводят химиотерапию, чтобы уменьшить количество собственных лейкоцитов. Также врачам нужно сделать все, чтобы раковая опухоль уменьшилась ради минимизации побочных эффектов. По словам Чекалиной, для этого ей ставят разные капельницы и даже используют что-то из народной медицины.

«Кроме того, у меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение. Сейчас продолжается обследование, а в пятницу врачи соберут консилиум, чтобы принять решение о дальнейшем лечении. Профессор Тинь, который занимается мной, сказал: „Мы обязательно тебя вылечим ради твоих четырех прекрасных детей“», — поделилась с подписчиками Лерчек.

В конце июля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в незаконных валютных операциях. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты на три года.

В феврале того же года врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь прогрессировала, из-за чего блогер проходила повторные курсы химиотерапии. Защита Лерчек обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение.