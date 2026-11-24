Желающих послушать Бутусова вживую оказалось много. За две недели до концерта свободных мест в зале осталось мало: балкон и бельэтаж уже раскуплены.

Цена билетов варьируется от 6,5 до 9 тысяч рублей. Самое дорогое место — в партере, прямо перед сценой. Исполнять культовые хиты артист будет вместе со своей группой «Орден Славы».

Вячеслав Бутусов родился 15 октября в 1961 году в поселке Бугач под Красноярском. С детства ему нравилась музыка, родители подарили ему гитару. В 1982 году вместе с однокурсником Дмитрием Умецким Бутусов создал группу под названием «Али-Баба и сорок разбойников», которая позже прославилась как «Наутилус Помпилиус». Бутусов стал ее вокалистом, гитаристом и автором музыки. Значимым для группы стало сотрудничество с поэтом Ильей Кормильцевым, который написал строки для самых известных песен группы, таких как «Скованные одной цепью» (18+), «Я хочу быть с тобой» (18+), «Прогулки по воде» (18+), «Крылья» (18+), «Казанова» (18+).

К сожалению или к счастью, в 1997 году группа распалась из-за личных и творческих разногласий. Бутусов начал сольную карьеру. Кроме того, в 2017 году он создал группу «Орден Славы», с которой ездит выступать.