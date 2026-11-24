В Госдуме заявили, что работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 ноября.

Мошенники активизировались перед Новым годом

В преддверии Нового года мошенники начинают активно использовать фейковые страницы маркетплейсов с «скидками до 90%», а также предлагают подарочные наборы по «сказочным ценам». Об этих схемах предупредили в МВД.

Также злоумышленники проводят ложные розыгрыши и акции с таймером «осталось пять минут», чтобы вынудить жертву принять решение. Еще они предлагают ссылки в рассылках/чатах, ведущие на фишинговые сайты, где воруют данные карт и пароли.

«Мы рекомендуем: проверяйте адрес сайта: официальный URL должен совпадать с магазином. Откройте сайт вручную, не кликайте на ссылки из сообщений. Используйте официальные приложения магазинов из App Store/Google Play, а не APK/сторонние файлы. Не доверяйте акциям с давлением времени — уйдите, подумайте, проверьте отзывы и контакты продавца», — предостерегли в МВД в разговоре с РИА Новости.

В ведомстве рекомендовали оплачивать всё через защищенные каналы: 3‑D Secure, Apple Pay/Google Pay или через банк, а не вводить данные карты на подозрительных страницах. Как добавили в МВД, следует смотреть на отзывы, рейтинг продавца и контакты: отсутствие информации — повод усомниться, а для крупных покупок лучше отложенный платеж или оплата картой при получении.

В числе прочего правоохранители напомнили, что не стоит отвечать на подозрительные СМС-сообщения с ссылками, а также сообщать коды из СМС.

В школах не станут расширять список устных экзаменов

В ближайшие несколько лет Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по каким-либо предметам помимо истории. Подробнее об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Сейчас идет апробация устной части по истории в девятых классах. На это тоже потребуется несколько лет. Поэтому говорить о каких-то новых предметах, где появится устная часть, сейчас, на данный момент, в ближайшие годы, не приходится», — сказал он.

До этого в ведомстве сообщали, что апробация устного экзамена по истории, который введут в 2028 году, проходит в октябре–ноябре для не менее чем четырех тысяч девятиклассников. Рособрнадзор выбрал три схемы для апробации, они предлагают разную степень участия экзаменатора и формат представления заданий, в том числе на бумаге и на компьютере.

Когда ждать самый масштабный звездопад за год

В декабре нас ждет масштабный звездопад за год. Пик метеорного потока Геминиды будет в ночь на 14 декабря. Тогда небо озарится самыми яркими цветами. Об этом сообщил Сергей Веселков, руководитель обсерватории Университета Решетнева.

По его словам, пик активности придется на 16:00 по московскому времени 14 декабря. Тогда можно будет увидеть до 120 метеоров в час.

«Пик метеорного потока Геминиды придется на ночь с 13 на 14 декабря. Максимальная активность потока ожидается 14 декабря в 16:00 по Москве. Это один из самых надежных и впечатляющих потоков: его частицы движутся сравнительно медленно и часто вспыхивают разными цветами — зеленым, желтым, голубым», — рассказал Веселков.

Кроме того, в 2026 году условия для наблюдения за звездопадом будут идеальными. Растущий серп Луны (освещенность около 20%) зайдет задолго до пика активности и не создаст помех для наблюдения. Это позволит увидеть даже слабые метеоры.

Узнать о том, как лучше наблюдать звездопад, можно здесь.

По городам гуляет «валящий с ног» вирус

Рядом с Россией распространяется вирус, который получил название «валящий с ног». Роспотребнадзор обратился к Министерству здравоохранения Казахстана с запросом о текущей эпидемиологической ситуации в стране, так как появились сообщения о вспышке заболевания, протекающего в тяжелой форме.

Инфекционист, заместитель директора НИИ туберкулеза НГУ Юлия Ермолаева, поделилась, что заболевание начинается внезапно и сопровождается сильной интоксикацией организма.

Основные симптомы включают:

высокую температуру, часто превышающую 39–40 градусов;

общую слабость и ломоту в теле;

озноб;

интенсивную головную боль;

боль в горле;

сухой кашель.

При этом вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген. Это произойдет в случае активного авиасообщения и миграции населения, считает Ермолаева.

Согласно официальным лабораторным данным, в Казахстане циркулируют различные возбудители, включая вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы и аденовирусы. Однако, по словам специалиста, опасность заключается не в новизне вируса, а в его тяжелом течении. Грипп может вызывать серьезные осложнения, особенно у уязвимых категорий населения, таких как дети, пожилые люди и беременные женщины.

В Крыму 10 дней будут отключать электричество

В Крыму с 25 ноября ограничат подачу электричества. Об этом сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым начиная с 25 ноября на период не более 10 дней будет ограничена подача электроэнергии», — предупредил глава полуострова.

С 08:00 до 21:00 по местному времени ожидается снижение мощности на 30%. Пик отключений запланирован на период с 12:00 до 15:00 по московскому времени.

В ночное время, с 21:00 до 08:00, ограничений не будет. Аксенов уточнил, что конкретные графики отключений пока не составлены.

«Распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме», — отметил губернатор.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам, связанным с обеспечением безопасности и проведением ремонтных работ.

Как сообщили в компании «Крымэнерго» в MAX 24 ноября, подача электроэнергии в муниципалитеты Крыма осуществляется по графикам. Продолжительность отключений составляет от трех до шести часов. Веерные отключения затронули практически все районы республики, включая Симферополь, Феодосию, Саки, Евпаторию и другие города.

В Севастополе сегодня свет подается по следующему графику: два часа отключения с перерывом на шесть часов.

Пропускающим корпоративы сотрудникам предложили выплачивать компенсацию

Не всегда можно попасть на корпоратив на своей работе, особенно если на этот день у сотрудника выпадает смена или дежурство. На этом фоне работникам предложили выплачивать компенсации в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

С этой идеей выступил общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, Минтруд должен рекомендовать работодателям внедрить эту практику.

Общественный деятель Вадим Попов в беседе с «Абзацем» предложил выплачивать сотрудникам, которые не могут посетить корпоративные мероприятия из-за рабочих смен или дежурств, компенсацию в размере от 5 до 10 тысяч рублей. По его мнению, Минтруд должен рекомендовать работодателям внедрить эту практику.

«Оптимальный вариант — денежная компенсация от 5 до 10 тысяч рублей, подарочный набор — слабая замена. Важное условие: компенсация должна быть доступна только тем, кто пропустил корпоратив вынужденно (смена, дежурство, график). Иначе инициатива превратится в „премию за нежелание идти“, что может вызвать напряжение в коллективе», — пояснил Попов в разговоре с «Абзацем».

Общественник также указал на то, что работники со сменным графиком находятся в неравных условиях, так как не могут участвовать в мероприятиях по производственной необходимости. Компенсация могла бы помочь восстановить справедливость и показать, что компания ценит их труд. Кроме того, работодателям предложили рассмотреть возможность предоставления дополнительных отгулов или изменения рабочего графика.

По мнению Попова, если компания выделяет средства на корпоратив из общего бюджета, то сотрудник, который не может присутствовать из-за работы, оказывается в невыгодном положении. Он не получает ни возможности участвовать в празднике, ни компенсации, хотя деньги на его участие были предусмотрены. Это вызывает чувство несправедливости, особенно в коллективах, где сменный график или дежурство являются неотъемлемой частью работы.

Названа неочевидная причина, из-за которой увольняют с работы

Сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если он ищет новую работу в рабочее время. В случае повторного нарушения его могут уволить, предупредила Ирина Котлярова, руководитель кадровой компании Приморского края.

По словам эксперта, каждый сотрудник имеет право сменить место работы или вид деятельности, но это не дает повода для увольнения по инициативе работодателя. Однако если сотрудник занимается поиском новой работы на рабочем месте, работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении — уволить. Это регулируется статьей 91 Трудового кодекса, которая требует от сотрудника выполнения трудовых обязанностей в рабочее время.

Если сотрудник отсутствует на рабочем месте более четырех часов без уважительной причины, например, проходит собеседования, его могут уволить за прогул. Это предусмотрено подпунктом «а» пункта шестого части первой статьи 81 ТК.

Работодатель не может принуждать сотрудника остаться, но может обсудить причины поиска новой работы. В некоторых случаях, когда от сотрудника зависит развитие компании, работодателю приходится искать способы его удержать, например, через компромисс и продолжение сотрудничества.

Котлярова также отметила, что поиск новой работы должен быть корректным. Чтобы избежать недоразумений с руководством и возможного увольнения, рекомендуется уведомлять работодателя о намерении сменить работу. Это позволит работодателю начать поиск замены заранее.

В России могут создать «семейный банк отпусков»

В Госдуме хотят создать «Семейный банк отпусков». Он позволит работающим гражданам добровольно передавать часть своих оплачиваемых дней отдыха членам семьи — супругу, родителям или совершеннолетним детям. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

Обращение с идеей он отправил на имя министра труда России Антона Котякова. В письме Чернышов просит рассмотреть возможность разработки механизма «Семейный банк отпусков».

По его мнению, каждому человеку необходимо разное количество времени для семейных дел. Кому-то не хватает нескольких дней, чтобы провести их с ребенком, переехать или решить бытовые вопросы, а у кого-то остаются лишние дни отпуска, которыми он готов поделиться с близкими. Однако в настоящее время такая возможность отсутствует.

Если инициативу реализуют, то человек может передать дни отпуска сверх обязательных 28 календарных дней за каждый рабочий год, а также дополнительных дней, предоставляемых работодателем по своим программам. Отпуска, связанные с охраной здоровья, например, за работу в условиях, вредных или опасных для здоровья, передавать нельзя.

По словам Чернышова, для передачи дней отпуска потребуется заявление от обоих членов семьи. Получатель же сможет использовать эти дни на любые личные и семейные нужды, при этом подтверждение цели использования не потребуется.

Кроме того, каждый работник должен сохранить право на собственный обязательный отпуск. При этом накопление неиспользованных основных дней за несколько лет не должно заменять полноценный отдых.

Когда члены семьи работают в разных компаниях, для передачи отпускных дней предлагают применять систему денежных расчетов. Работодатель, от которого дни передаются, перечисляет сумму, равную отпускным, работодателю, который эти дни получает.

Последний затем определяет продолжительность дополнительного отпуска, исходя из среднего дохода сотрудника. Таким образом, одна и та же денежная сумма может быть эквивалентна различному количеству дней в зависимости от уровня заработной платы, передают РИА Новости.

Работников хотят переводить на вынужденную удаленку

Работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям на работу в связи со снегопадами. Так считает депутат Госдумы Александр Ивачев.

Парламентарий отметил, что в дни снегопадов увеличивается число аварий, что приводит к пробкам и заторам на дорогах. В общественном транспорте также возможны скопления людей. В таких условиях добираться до работы может быть затруднительно, особенно если путь занимает много времени.

В этом случае перевод сотрудников на удаленный режим работы или более лояльное отношение к опозданиям будут проявлением заботы о людях, что они обязательно оценят. По его словам, такие меры не являются послаблением дисциплины, а представляют собой разумную адаптацию к текущим обстоятельствам.

Штрафы за неправильную парковку в непогоду предложили отменить

Водителей не стоит штрафовать за вынужденные нарушения правил парковки в непогоду. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Элеонора Кавшар.

«Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии — например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, она предложила снизить или вовсе отменить плату за использование муниципальных парковок в часы пик снегопадов.