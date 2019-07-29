«Сначала романтика, а потом — ужас в глазах»: что случилось в ту ночь, когда пропала Дарья Головкина

Девушка рассказывала о своей работе и была в приподнятом настроении
Фото: Дарья Головкина / Vk.com
Портал 76.RU нашёл ярославцев, отдыхавших на Прусовских карьерах в ту ночь, когда там пропала 23-летняя Дарья Головкина. Девушку теперь ищут всем городом.
— В ту ночь на карьерах стояло несколько лагерей, — рассказывает Евгения Магунова. — Наш был шумным и освещенным — был праздник. И эта девушка со своей подругой приходили к нам ночью. Я их запомнила и узнала, как раз потому, что у нас было светло. Девушки пришли в приподнятом, романтическом настроении, флиртовали. Но потом ушли.
Евгения вспоминает: на Дарье были штаны, футболка и ещё сверху наброшен кардиган или пиджак — одежда была сухой, было видно, что девушка не купалась. Посидев в компании, подруги ушли.
— Но в третьем часу ночи подруга её с другой ещё подружкой вернулись — уже перепуганные. Они в ужасе искали эту Дарью по всему берегу. Ночь была темная, они ходили с фонариками. Я заметила, что на одной из подруг мокрая одежда, — говорит Евгения.
Напомним, девушка пропала в ночь на 27 июля. На поиски Дарьи отправились волонтёры и спасатели. До сих пор водолазы прочесывают дно карьеров. На данный момент девушка ещё числится пропавшей, и, значит, ещё есть надежда, что она жива.
Особые приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.
Если вы знаете хоть какую-нибудь информацию о пропавшей девушке, просьба связаться с подругами Дарьи Головкиной по телефонам: +7 920 674–18–41, Елизавета и +7 962 159–75–05, Полина. Также можно звонить в полицию по номерам 02 или 112.
Вся информация о поисках Дарьи Головкиной собрана у нас в одном материале.