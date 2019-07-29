«Сначала романтика, а потом — ужас в глазах»: что случилось в ту ночь, когда пропала Дарья Головкина

Портал 76.RU нашёл ярославцев, отдыхавших на Прусовских карьерах в ту ночь, когда там пропала 23-летняя Дарья Головкина. Девушку теперь ищут всем городом.

— В ту ночь на карьерах стояло несколько лагерей, — рассказывает Евгения Магунова. — Наш был шумным и освещенным — был праздник. И эта девушка со своей подругой приходили к нам ночью. Я их запомнила и узнала, как раз потому, что у нас было светло. Девушки пришли в приподнятом, романтическом настроении, флиртовали. Но потом ушли.

Евгения вспоминает: на Дарье были штаны, футболка и ещё сверху наброшен кардиган или пиджак — одежда была сухой, было видно, что девушка не купалась. Посидев в компании, подруги ушли.