«Чтобы найти её, люди толпами приезжали на карьер»: как всем городом искали погибшую Дарью Головкину

Увы, чуда не случилось. Дарью Головкину, за поисками которой следил практически весь Ярославль, нашли мёртвой. Сегодня спасатели вытащили тело девушки со дна Прусовского карьера. И вроде бы предсказуемый итог, но все же до самого последнего момента теплилась надежда... Даше было всего 23. Красотка с большими глазами и большими планами на жизнь. Девушка работала бизнес-аналитиком, встречалась с молодым человеком. Всё ещё было впереди. Жизнь оборвалось в одну ночь — ту самую, когда Даша с подружками приехала отдыхать на Прусовские карьеры. Веселились допоздна, целой компанией, с палатками. Девчонки были в приподнятом настроении и даже забегали в другие лагеря повеселиться, познакомиться. После одной из таких прогулок подружки и заметили — Даши нет. И впали в ужас. Была уже глубокая ночь, вода — черная, на улице холодно, Даши нет. И плавает она плохо... Телефон её остался на берегу. Подруги в панике метались вдоль кромки воды с фонариками, но всё тщетно. Тогда и позвали на помощь.

На место приехали спасатели и волонтёры. Версий было несколько — вдруг просто ушла в лес и заблудилась? А может, её кто-то похитил на машине? Мы вместе с вами следили за поисками, собирали новые подробности в одном материале. Поиски длились пять дней. К сожалению, подтвердилась самая страшная версия. Даша утонула. В соцсетях и на нашем сайте ярославцы теперь оставляют соболезнования, чтобы хоть как-то выразить поддержку семье девушки.

Волонтёры пытались найти Дашу на берегу Фото: Александра Савельева

— Весь город надеялся на лучшее. Очень жаль, что так всё закончилось. Вот такие друзья, к сожалению, оказались. Родные девушки, вам сил, наши соболезнования, — написала в группе 76.RU «ВКонтакте» Анютик Разживалова.

— Соболезнования родным и близким! — пишет Евгений Лесников.

— Очень жаль, так нелепо, — написала Светлана Лаврентьева.

— Да, собственно, эта версия и была основная, вопрос был только в том, когда найдут, увы, — говорит Александр Сизов.

— Ужас какой! Жить бы да жить такой красавице! Дай бог пережить такое горе родителям! Соболезную! — написала Любовь Сироткина.



— Так жаль девушку. Молодая, красивая... Все так надеялись, что живой вернется… Печально, что чуда не произошло, — написала Марина Попова. Как искали Дарью Головкину В последний день поисков на Прусовских карьерах было тихо, безлюдно. Сегодня утром людей там не было — холодно. Только работники, которые находятся там каждый день, и сотрудники поисково-спасательного отряда. На середине карьера мы заметили лодку. В это время водолазы обследовали дно озера.

Водолазы по периметру изучали озеро, где купалась Дарья Головкина Фото: Александра Савельева

— Мы здесь с десяти утра, — рассказал водитель припаркованного на берегу грузовика поисково-спасательного отряда. Он тогда думал, что пробудет на карьере до вечера. — Вчера около пяти часов вечера отсюда уехали. Родители и волонтёры сюда каждый день приезжали лес прочёсывали. Сегодня только не приехали. Эту же информацию подтвердил лесник, который встретил нас почти на входе. Молодой человек рассказал, что каждый день на Прусовские карьеры чуть ли не толпами приезжали люди в надежде найти пропавшую Дарью Головкину.

Температура воды на дне около трёх градусов Фото: Александра Савельева