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Пропала 23-летняя девушка
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«Чтобы найти её, люди толпами приезжали на карьер»: как всем городом искали погибшую Дарью Головкину

Хроника поисков 23-летней девушки из Ярославля

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По информации МЧС, тело девушки нашли в час дня. Его увезли на опознание

Фото: Александра Савельева

Увы, чуда не случилось. Дарью Головкину, за поисками которой следил практически весь Ярославль, нашли мёртвой. Сегодня спасатели вытащили тело девушки со дна Прусовского карьера. И вроде бы предсказуемый итог, но все же до самого последнего момента теплилась надежда...

Даше было всего 23. Красотка с большими глазами и большими планами на жизнь. Девушка работала бизнес-аналитиком, встречалась с молодым человеком. Всё ещё было впереди. Жизнь оборвалось в одну ночь — ту самую, когда Даша с подружками приехала отдыхать на Прусовские карьеры. Веселились допоздна, целой компанией, с палатками. Девчонки были в приподнятом настроении и даже забегали в другие лагеря повеселиться, познакомиться. После одной из таких прогулок подружки и заметили — Даши нет. И впали в ужас. Была уже глубокая ночь, вода — черная, на улице холодно, Даши нет. И плавает она плохо... Телефон её остался на берегу. Подруги в панике метались вдоль кромки воды с фонариками, но всё тщетно. Тогда и позвали на помощь.

На место приехали спасатели и волонтёры. Версий было несколько — вдруг просто ушла в лес и заблудилась? А может, её кто-то похитил на машине? Мы вместе с вами следили за поисками, собирали новые подробности в одном материале. Поиски длились пять дней. К сожалению, подтвердилась самая страшная версия. Даша утонула. 

В соцсетях и на нашем сайте ярославцы теперь оставляют соболезнования, чтобы хоть как-то выразить поддержку семье девушки.

Волонтёры пытались найти Дашу на берегу&nbsp;

Волонтёры пытались найти Дашу на берегу 

— Весь город надеялся на лучшее. Очень жаль, что так всё закончилось. Вот такие друзья, к сожалению, оказались. Родные девушки, вам сил, наши соболезнования, — написала в группе 76.RU «ВКонтакте» Анютик Разживалова.

— Соболезнования родным и близким! — пишет Евгений Лесников.

— Очень жаль, так нелепо, — написала Светлана Лаврентьева.

— Да, собственно, эта версия и была основная, вопрос был только в том, когда найдут, увы, — говорит Александр Сизов.

— Ужас какой! Жить бы да жить такой красавице! Дай бог пережить такое горе родителям! Соболезную! — написала Любовь Сироткина.

— Так жаль девушку. Молодая, красивая... Все так надеялись, что живой вернется… Печально, что чуда не произошло, — написала Марина Попова.

Как искали Дарью Головкину 

В последний день поисков на Прусовских карьерах было тихо, безлюдно. Сегодня утром людей там не было — холодно. Только работники, которые находятся там каждый день, и сотрудники поисково-спасательного отряда. На середине карьера мы заметили лодку. В это время водолазы обследовали дно озера.

Водолазы по периметру изучали озеро, где купалась Дарья Головкина

Водолазы по периметру изучали озеро, где купалась Дарья Головкина

— Мы здесь с десяти утра, — рассказал водитель припаркованного на берегу грузовика поисково-спасательного отряда. Он тогда думал, что пробудет на карьере до вечера. — Вчера около пяти часов вечера отсюда уехали. Родители и волонтёры сюда каждый день приезжали лес прочёсывали. Сегодня только не приехали.

Эту же информацию подтвердил лесник, который встретил нас почти на входе. Молодой человек рассказал, что каждый день на Прусовские карьеры чуть ли не толпами приезжали люди в надежде найти пропавшую Дарью Головкину.

Температура воды на дне около трёх градусов

Температура воды на дне около трёх градусов

Редакция 76.RU тоже надеялась на чудо. Мы выражаем соболезнования родным и друзьям Дарьи Головкиной.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Русский
31 июл 2019 в 16:56

Очень жаль девушку, соболезную родным и близким. Очень печально что так нелепо оборвалась её жизнь.

Реомюр
31 июл 2019 в 16:59

очень жаль, но закономерный финал... ну зачем же упиваться до такого состояния и лезть в воду,, ночью плохо плавая, зачем вообще пить молодой девчонке, что за потребность??? а самое главное это никого не научит, так же будут пить и тонуть, пить и тонуть...

0,5
31 июл 2019 в 16:48

Алкоголь всему виной.