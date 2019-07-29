Вещи остались на берегу: пропавшую 23-летнюю девушку ищут водолазы

— Вещи девушки остались на берегу, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Поэтому на месте работали водолазы. Вчера они никого не обнаружили.

— В настоящее время ведутся разыскные работы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В ночь с 26 на 27 июля на пропала 23-летняя Дарья Головкина. Девушка отдыхала с друзьями на Прусовских карьерах и около полуночи словно испарилась.

Спасатели говорят, что карьер достаточно большой и местами очень глубокий, поэтому за день всё дно исследовать не успели. Сегодня на Прусовских карьерах водолазы продолжат работу.

— Сейчас на карьер выехала маневренная группа, чтобы поквадратно обследовать дно, — рассказал начальник центра обеспечения ГО и ЧС по Ярославской области Олег Беловошин. — У нас нет конкретной информации, что девушка утонула — никто из друзей не видел этого момента, поэтому мы надеемся, что никого на дне не найдём.

Девушка могла куда-то уйти от компании. Напомним её приметы: у Дарьи Головкиной длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост — 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

Всех, кто видел девушку, просят сообщить в полицию по телефонам 02 или 112.



