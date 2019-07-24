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Дети толпой забили мальчика
Проблема

Почему они такие: пять главных вопросов психологу о подростках, забивших сверстника

Дети из Ярославской области издевались над мальчиком и снимали на видео

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Эти подростки напали на сверстника

Фото: Vk.com

В Рыбинске толпа подростков избила мальчика. Издевательства не прекращались даже тогда, когда мальчонка начал громко стонать. В главных действующих лицах — девушки, которым сейчас по 15 лет. Откуда в них такая жестокость? Что в будущем вырастет из этих людей? И что делать тем ребятам, которые в школе подвергаются насилию и издевательствам со стороны сверстников? Со всеми этими вопросами мы обратились к ярославскому психологу Алёне Ивановой.

— Откуда в детях такая жестокость?

— Причины детской и подростковой жестокости в первую очередь идут из семьи, тех морально-психологических аспектов, которые формируются через детско-родительские и семейные отношения. Дети не рождаются агрессивным и жестокими — они становятся такими в процессе воспитания. Жестокое обращение внутри семьи создаёт у ребёнка агрессивную модель поведения, которая после воспринимается и транслируется как норма, — рассказывает Алёна.

— В этой ситуации главные герои — девушки. Разве они более агрессивны, чем парни?

— Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки. Чаще всего агрессивность мальчиков проявляется физически, а девочек — вербально.

— Почему дети сбиваются в стаи и нападают толпой на одного?

— Подростки проявляют агрессию к тем, кто слабее (старики, младшие, животные), либо нападают группой, так как в этом случае ответственность подсознательно распределяется между всеми участниками жестокого поведения: «Все били и я бил». В таких случаях всегда существует неформальный лидер, с которым в первую очередь нужно работать.

— Как избежать подобных ситуаций?

— Необходимо, чтобы внутри школы классные руководители, психологи и социальные педагоги отслеживали потенциальных неформальных лидеров с агрессивным поведением и склонностью к жестокости, проводились консультации и беседы для выяснения причин подобного поведения и работы с этим. Со стороны родителей всегда самым важным остаётся уметь слушать и слышать своего ребёнка, интересоваться компанией, в которой он проводит время, поддерживать доверительные отношения.

— Что делать тому, кого уже окружила толпа? Можно ли как-то воздействовать на неё? Начать кричать о помощи, например?

— На самом деле, толпа — уже как животные. Если уверен на 100 процентов, что кто-то сможет помочь, то можно кричать и звать на помощь. Но как здесь... Когда у речки в кустах. Это ещё больше всех заведёт по принципу «кто не с нами, тот против нас». Убегать, только если уверен, что справишься. Потому что иначе человек становится мишенью. Это как львы, которые гонятся за антилопой. Догнали — значит, победили. И в любом случае будет проявлена агрессия. Единственный вариант — это как-то повлиять на неформального лидера.

Напомним, что сразу после того, как скандальное видео попало в соцсети, полиция и следователи начали проводить проверку.

Вся хроника событий здесь.

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КОММЕНТАРИИ (7)

ЕвроПень
24 июл 2019 в 15:58

Допустим, я подросток, где на чем мне учиться для ориентирования в жизни? Что хорошо? Что плохо? Где мне найти ответ на эти вопросы, в классической литературе? Да они вообще не понимают, что там написано. Нужны хорошие учителя или родители, которые адаптируют "мудрость веков" для детского мозга. Но ни тем ни другим нет дела до этого. Одни заняты работой, в лучшем случае, другие готовят к ЕГЭ. Круг замкнулся. Добро пожаловать в АУЕ, там всё понятно.

Гость
24 июл 2019 в 15:52

"Психолог" - это синоним слова "шарлатан". Это вопрос самоутверждения за счёт слабого, никакого отношения к агрессии в семье не имеющий. Они это делают, потому что могут. С остальным обществом, которое их подавляет в силу возраста и авторитета, - нет, а тут - да. А жестокость - ради оценки от стаи.

ЕвроПень
24 июл 2019 в 15:41

Психолог говорит банальные вещи, которые из раза в раз повторяются, после подобных происшествий. А воз и ныне там: детьми никто не занимается. Что психологи делают в школах?

В одном ещё не согласен: агрессию дети черпают не только из семьи, а в большей степени в интернете и друг от друга и стараются доказать: кто хуже? Но с попустительства родителей, это правда.