Снимали на видео и ржали: в Рыбинске подростки толпой избили мальчика

В соцсетях появилось видео жестокого избиения подростка.





— Подписчица из Ярославской области делится с нами видео, на котором подростки от 12 до 16 лет толпой избивают 14-летнего мальчика, — написали в группе «Плохие новости 18». — Причем эта экзекуция далеко не первая, и мальчика гнобят уже давно, пользуясь его мягкостью характера и неспособностью дать отпор. Произошел жестокий инцидент на берегу непримечательной речушки Черемухи близ городка Рыбинска на прошлой неделе.



Ролик начинается с того, что одна из девушек просит подростка покатать её и пытается забраться ему на плечи, пока сам он сидит на бревне. В это время подходит вторая и бьет парня по голове коленом. От удара подросток хватается за голову и падает на землю. Тут компания начинает уже массовое избиение — парнишку пинают по голове, спине и животу. Кто-то, насмотревшись боёв без правил, даже прыгнул на него сверху. Все избиения сопровождаются диким смехом



— За Сашу ещё пни и за Алину, — говорит голос из-за камеры.



Подросток кричит и скулит от боли и пытается хоть как-то укрыться под бревном.



Кто-то из избивавших понимает, что дело заходит слишком далеко, и оттаскивает от подростка остальных.