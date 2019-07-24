Снимали на видео и ржали: в Рыбинске подростки толпой избили мальчика

Подростка пинали по голове
Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com
В соцсетях появилось видео жестокого избиения подростка.
— Подписчица из Ярославской области делится с нами видео, на котором подростки от 12 до 16 лет толпой избивают 14-летнего мальчика, — написали в группе «Плохие новости 18». — Причем эта экзекуция далеко не первая, и мальчика гнобят уже давно, пользуясь его мягкостью характера и неспособностью дать отпор. Произошел жестокий инцидент на берегу непримечательной речушки Черемухи близ городка Рыбинска на прошлой неделе.
Ролик начинается с того, что одна из девушек просит подростка покатать её и пытается забраться ему на плечи, пока сам он сидит на бревне. В это время подходит вторая и бьет парня по голове коленом. От удара подросток хватается за голову и падает на землю. Тут компания начинает уже массовое избиение — парнишку пинают по голове, спине и животу. Кто-то, насмотревшись боёв без правил, даже прыгнул на него сверху. Все избиения сопровождаются диким смехом
— За Сашу ещё пни и за Алину, — говорит голос из-за камеры.
Подросток кричит и скулит от боли и пытается хоть как-то укрыться под бревном.
Кто-то из избивавших понимает, что дело заходит слишком далеко, и оттаскивает от подростка остальных.
Видео: Плохие новости 18+/Vk.com
Отец избитого подростка обратился в полицию.
— В дежурную часть Рыбинска обратился житель Заволжского микрорайона и сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.
Вся хроника событий.