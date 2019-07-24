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Криминал
Дети толпой забили мальчика

Снимали на видео и ржали: в Рыбинске подростки толпой избили мальчика

Отец избитого обратился в полицию

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Подростка пинали по голове

Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

В соцсетях появилось видео жестокого избиения подростка. 


— Подписчица из Ярославской области делится с нами видео, на котором подростки от 12 до 16 лет толпой избивают 14-летнего мальчика, — написали в группе «Плохие новости 18». — Причем эта экзекуция далеко не первая, и мальчика гнобят уже давно, пользуясь его мягкостью характера и неспособностью дать отпор. Произошел жестокий инцидент на берегу непримечательной речушки Черемухи близ городка Рыбинска на прошлой неделе.

Ролик начинается с того, что одна из девушек просит подростка покатать её и пытается забраться ему на плечи, пока сам он сидит на бревне. В это время подходит вторая и бьет парня по голове коленом. От удара подросток хватается за голову и падает на землю. Тут компания начинает уже массовое избиение — парнишку пинают по голове, спине и животу. Кто-то, насмотревшись боёв без правил, даже прыгнул на него сверху. Все избиения сопровождаются диким смехом

— За Сашу ещё пни и за Алину, — говорит голос из-за камеры.

Подросток кричит и скулит от боли и пытается хоть как-то укрыться под бревном.

Кто-то из избивавших понимает, что дело заходит слишком далеко, и оттаскивает от подростка остальных. 

Видео: Плохие новости 18+/Vk.com

Отец избитого подростка обратился в полицию. 


— В дежурную часть Рыбинска обратился житель Заволжского микрорайона и сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

Вся хроника событий.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Алекс
24 июл 2019 в 12:31

Немного лицемерно, 76.ру.
Вы выкладываете видео с жестоким избиениями ребенка без особых купюр, но трете эмоцианальные комментарии, не содержащие неуензурной ругани или призывов. Повторюсь: да, за своего бы я добрался бы до каждого, до кого бы смог. Это было бы преступлением и я не горжусь этим. Но с текущим законодательством большая часть уйдет от ответсвенности. А 76.ру было бы неплохо определиться: траффик или «мы против насилия»

Путь в никуда.
24 июл 2019 в 11:36

Cидят два еврея:
- Абрам, а у тебя есть золото?
- Есть.
- А вот у Мойши нет, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два грузина:
- Гоги, а у тэбя ест машина?
- Ест.
- А вот у Гиви нэт, давай и ему купим.
- Давай.
Сидят два русских:
- Петь, ты сидел?
- Сидел.
- И я сидел, а вот Вася не сидел. Давай посадим.
Пока власть не перестанет грабить страну, а народ не начнет друг друга уважать как одну нацию так и будет такая вакханалия в России творится.

Гость
24 июл 2019 в 11:27

Растерзал бы на месте таких, это волчары, а не дети