В Рыбинске подростки толпой избили мальчика. Что известно к этому часу

Сейчас все, кроме одного мучителя, закрыли свои странички в соцсетях. Но мы успели их изучить. Если родителей не настораживало поведение детей, то это удивительно — у одного из подростков несколько ссылок на группы про снюс. А у другой девочки весь альбом с видеозаписями забит роликами с уличными драками и издевательствами.
Всех мучителей уже вычислили. И легко они не отделаются — делом занялся Следственный комитет. Что может грозить подросткам? Подобные истории уже были. Ярославский подросток, забивший до смерти инвалида на Урале, отвечает по полной как взрослый. А подростки, которые издевались над девочкой, заставляя её танцевать голой, отправились в воспитательную колонию.