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Дети толпой забили мальчика
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В Рыбинске подростки толпой избили мальчика. Что известно к этому часу

Все подробности дикой истории в Ярославской области - в одном материале

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Подростка пинали ногами по телу и голове

Дикая история в Рыбинке — толпа подростков жестоко издевалась над 14-летним мальчиком. Дети били его по очереди, не щадя и не обращая внимания на крики и вой мальчика. Подросток лежал на земле, уткнувшись в бревно, и прятал голову, прикрывая её руками. Мучители сняли издевательства на видео и выложили в соцсети.

Всю информацию о случившемся мы собираем здесь, в одном материале хроники.

Сейчас все, кроме одного мучителя, закрыли свои странички в соцсетях. Но мы успели их изучить. Если родителей не настораживало поведение детей, то это удивительно — у одного из подростков несколько ссылок на группы про снюс. А у другой девочки весь альбом с видеозаписями забит роликами с уличными драками и издевательствами.

Всех мучителей уже вычислили. И легко они не отделаются — делом занялся Следственный комитет. Что может грозить подросткам? Подобные истории уже были. Ярославский подросток, забивший до смерти инвалида на Урале, отвечает по полной как взрослый. А подростки, которые издевались над девочкой, заставляя её танцевать голой, отправились в воспитательную колонию.

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