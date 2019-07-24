В Рыбинске подростки толпой избили мальчика. Что известно к этому часу

Дикая история в Рыбинке — толпа подростков жестоко издевалась над 14-летним мальчиком. Дети били его по очереди, не щадя и не обращая внимания на крики и вой мальчика. Подросток лежал на земле, уткнувшись в бревно, и прятал голову, прикрывая её руками. Мучители сняли издевательства на видео и выложили в соцсети.

Всю информацию о случившемся мы собираем здесь, в одном материале хроники.