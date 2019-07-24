Ответят по-взрослому: в Ярославской области нашли всех мучителей, жестоко избивавших подростка

После того как в соцсети попало жестокое видео, где избивают 14-летнего мальчика из Рыбинска, следователи организовали свою проверку. В СУ СК РФ по Ярославской области сообщили, что уже вычислили всех участников этих страшных издевательств.

— Материал проверки по обстоятельствам, отраженным на видео, в настоящее время находится в органах внутренних дел. Личности участников видео установлены. Следственными органами СК России по Ярославской области перед Рыбинской городской прокуратурой инициирован вопрос о передаче указанных материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.