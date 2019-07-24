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Дети толпой забили мальчика
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Ответят по-взрослому: в Ярославской области нашли всех мучителей, жестоко избивавших подростка

К делу подключились следователи

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На мальчика налетели толпой

Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

После того как в соцсети попало жестокое видео, где избивают 14-летнего мальчика из Рыбинска, следователи организовали свою проверку. В СУ СК РФ по Ярославской области сообщили, что уже вычислили всех участников этих страшных издевательств.

— Материал проверки по обстоятельствам, отраженным на видео, в настоящее время находится в органах внутренних дел. Личности участников видео установлены. Следственными органами СК России по Ярославской области перед Рыбинской городской прокуратурой инициирован вопрос о передаче указанных материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас подросткам грозит уголовное дело по факту истязаний.

Подростки и правда с особой жестокостью издеваются над сверстником: они толпой налетели на мальчика и били не только по телу, но и по голове. Несчастный ребёнок громко стонал во время этих издевательств, но сделать ничего не мог.

Вся хроника событий.

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избили подростка

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КОММЕНТАРИИ (3)

911
24 июл 2019 в 11:41

А где были патрули?