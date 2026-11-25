28 сентября в Кубринске случился пожар на предприятии по производству пиротехники Источник: суды Ярославской области / Max

Руководителю предприятия по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области, где 28 сентября произошел пожар со взрывом, продлили срок содержания под стражей. По решению Фрунзенского районного суда Ярославля гендиректор ООО «Салют Юг» Алексей Пронин пробудет в СИЗО до 28 февраля 2027 года.

49-летнего Алексея Пронина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), частью 2 статьи 223.1 УК РФ (организация незаконного изготовления взрывчатых веществ).

«По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем ООО „Салют Юг“, организовал ненадлежащее осуществление обществом деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, не обеспечил и не проконтролировал исполнение требований пожарной безопасности на территории предприятия», — сообщили во Фрунзенском районном суде 25 ноября.

По последним данным, при взрыве могли погибнуть 15 человек. Еще одного погибшего занесли в списки со слов обратившихся. Как рассказали родственники, он работал на заводе неофициально.

Обвиняемому гендиректору продлили срок заключения под стражей Источник: прокуратура Ярославской области / Max

Напомним, ЧП в селе Кубринск Переславль-Залесского округа случилось 28 сентября 2026 года. На местном заводе по производству пиротехники начался пожар со взрывом. Ударной волной в ближайших к предприятию домах выбило окна, летящие в разные стороны кирпичи ломали крыши.

Одна женщина, работавшая на предприятии, чудом выжила — в момент ЧП она вышла из здания на улицу, чтобы позвонить. В первые часы после пожара ее госпитализировали в Переславскую ЦРБ с травмой ноги, затем перевезли в Соловьевскую больницу в Ярославль.

Что известно о пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области — коротко в видео Источник: Никита Егоров / Городские медиа

После случившегося были задержаны гендиректор ООО «Салют Юг», также по делу проходят местный участковый и сотрудник МЧС.

В селе продолжается восстановление поврежденных домов, при этом семьям погибших на предприятии сотрудников уже выплатили компенсации. На материальную поддержку потратили больше 16 миллионов рублей. Прокуратура подала иски в поддержку родственников погибших сотрудников завода, чтобы отсудить у предприятия невыплаченные зарплаты и компенсации за несчастный случай на производстве.