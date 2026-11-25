Максим Лагашкин имеет к Самарской области прямое отношение — он родился в Новокуйбышевске Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«У меня настроение всегда поднимается, когда я прилетаю в Самару». Так тепло высказался об областном центре известный актер Максим Лагашкин. Артист приезжал в Самару, чтобы стать ведущим финала Народной премии 63.RU и, конечно же, дать нам интервью. Максим Лагашкин успел рассказать, почему его родные не хотят переезжать в Москву, что он привозит столичным друзьям из Самары, почему не любит говорить о своих киноролях и от чего сильно устает.

Максим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске. Российский актер театра и кино, продюсер. Снялся более чем в 180 фильмах, среди которых «Жуки», «Почти настоящий детектив», «Яга на нашу голову», «Мое собачье дело» и т. д.

Мы пообщались с Максимом перед началом Народной премии 63.RU Источник: Людмила Данилина / 63.RU

«Я лучше буду делать, чем разглагольствовать»

— В одном из интервью вы сказали, что не любите говорить о своих киноролях. Почему?

— Говорить о киноролях, на мой взгляд, достаточно странно — это обесценивает сами роли. Тем более если я сейчас сам начну про них говорить, что-то объяснять. Их всё-таки смотреть надо, на то они и кинороли. Я и в моменте работы над ролью не люблю о ней говорить. Я лучше буду делать, чем разглагольствовать.

— В другом вашем интервью прочитала, что вам нравится работать одновременно над несколькими проектами, особенно где играете разноплановых героев. Действительно это так? И почему?

— Да, это так, но это моя сугубо личная «кухня». В тот момент, когда у меня параллельно две-три картины (бывало даже и четыре, и пять), я для самого себя понимаю, насколько я могу быть разным в разных ролях. Хотя сегодня одно название, завтра другое, смены скачут, но мне это интересно. Повторюсь, это моя внутренняя «кухня». Это ни для кого ни на что не влияет, кроме как на меня.

— Есть ли какой-то герой, которого вы хотели бы сыграть?

— Вы знаете, я давно уже понял (мне кажется, еще студентом), что необязательно мечтать о какой-то конкретной роли, о каком-то литературном персонаже или еще о ком-то. Потому что в любом сценарии можно найти Гамлета, Ромео, Макбета, да кого угодно из классики. При этом необязательно для этого непосредственно играть данного персонажа, в каждой роли можно найти таких людей.

Поэтому моя мечта — хорошо написанный материал, о котором не нужно будет думать, менять что-то в нем, это будет сразу идеальный сценарий. Такое бывает в моей жизни, но хочется больше, а точнее, всегда (смеется).

— А вам самому больше какой жанр по душе?

— Любой. Я вообще не приверженец никакого жанра. Любой жанр, кроме скучного.

«В любом сценарии можно найти Гамлета, Ромео, Макбета, да кого угодно из классики» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Мне на тот момент показалось, что жизнь заканчивается на этом»

— Вы работали долгое время в театре Маяковского, потом ушли оттуда. Не расскажете почему? Или это секрет?

— Никакого секрета нет. Я не так долго работал в театре Маяковского. Я поступил сразу на второй курс к Андрею Александровичу Гончарову. И со второй половины второго курса меня вводили в спектакли на роли. А потом не стало Гончарова, и тогда еще было безвременье, был какой-то переходный момент в кинематографе, в театре тоже не всё понятно было.

А я очень сильно с детства стремился в Москву. И в какой-то момент почувствовал, что достиг какого-то потолка, что я вот уже в театре Маяковского играю (а нас Гончаров «закидывал» на сцену в партнерство с такими величайшими артистами советского и российского кино и театра, как Наталья Гундарева и Армен Джигарханян), а в театре день заканчивался очень быстро. То есть с утра были репетиции, а вечером спектакль. И всё. Мне на тот момент показалось, что жизнь заканчивается на этом.

И мы с Сашей Робаком (он уже тогда был актером театра Маяковского, а был еще студент, но уже считал себя актером) как-то вместе в гримерке поняли, что нам нужно двигаться дальше и что-то делать самим, иначе мы здесь застрянем. А служение в театре очень сильно ограничивает твою свободу: ты посвятил себя театру, и ты только служишь этому и никуда дальше, но так мне не хотелось. И Саше так не хотелось, поэтому мы ушли и создали свою кинокомпанию («Синемафор». — Прим. ред.) и снимали сами кино и сами себя в этих фильмах снимали. В тот момент как раз и кинематограф постепенно стал развиваться. В какой-то степени, может быть, и благодаря нам (смеется).

— Что сложнее и интереснее для вас — работать как продюсер или как артист?

— Сложность — это понятие неоднозначное: бывает сложнее, когда интереснее, а бывает сложнее, когда ты это тащишь на своих плечах через не хочу. Был период нашего продюсирования, когда мы поняли, что нужно очень хорошо заниматься либо тем, либо другим, а совмещать очень сложно, потому что тебе нужно посвящать огромному количеству людей время. А в производстве у нас порой было от пяти до восьми картин — и всё это ты тащишь на своих плечах. И если представить, что съемочная группа каждой картины — 100 человек, и каждый тебе звонит и дергает — ты не живешь своей жизнью.

Поэтому сейчас продюсирование я вижу лишь в том случае, если есть какой-то сценарий, которым бы я загорелся. Тогда я бы с удовольствием его запустил в работу, собрал группу людей, с которыми комфортно работать, снял бы картину и распустил бы эту группу, и дальше фильм бы жил уже своей жизнью.

Я очень много времени пропустил как артист, занимаясь продюсированием, потому что я занимался с другими артистами, занимался с другими режиссерами. А они все идут к тебе, у них у всех свои проблемы. И помимо того, что ты фильм должен снимать, ты еще должен их проблемы решить. Понимаете? Так что гораздо комфортнее мне быть актером. Я с тринадцати лет этого хотел.

Жить в Москве Максим мечтал с детства Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Глупые вопросы постоянно сыплются»

— Есть ли сейчас какой-то проект, над которым вы работаете как артист?

— У меня несколько проектов, но, когда картина находится в производстве, о ней нельзя рассказывать. Я могу вам рассказать только о том, какие проекты уже закончили. Скоро выйдет премьера «Жуки. Зима». Также мы сняли полнометражный фильм «Жуки. Новая жизнь». О том, что сейчас снимается или недавно отсняли (это тоже несколько фильмов и сериалов), я пока не имею права рассказывать. И вообще я не особо люблю рассказывать, над чем работаю. Вот когда картина выйдет, вы посмотрите и узнаете, над чем я работал в тот момент, когда вы задавали мне этот вопрос (смеется).

— У вас актерская семья: ваша супруга — актриса, старший сын обучался актерскому мастерству в Лондоне и сейчас там работает. Часто ли удается собираться всей семьей?

— Мы видимся примерно раз в год. И встречи всегда проходят очень тепло и начинаются с крепких объятий (улыбается).

Максиму Лагашкину 13 октября исполнилось 50 лет. Артист счастлив в браке с актрисой Екатериной Стуловой уже 30 лет. С будущей женой он познакомился при поступлении в театральный институт. У артистов двое детей: Савва родился в 1999 году, а Лука — в 2013-м. Старший сын пошел по стопам родителей, в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.

— Сын вам что-то советует в профессии? Прислушиваетесь к его советам?

— В профессии он мне пока никаких советов не дает (улыбается). Но, когда он достигнет в профессии определенного уровня, я с удовольствием послушаю его советы.

Наша профессия состоит из партнерских отношений. И бывает, что я снимаюсь с молодым артистом или со взрослым, — и мы на равных на площадке, мы друг другу помогаем и советуем друг другу. И это никогда человек профессиональный не воспримет в штыки. Так могут отреагировать только люди недалекие. А люди, которые понимают, что они делают, наоборот, с благодарностью воспримут совет коллеги.

— И в завершение немного личных коротких вопросов. Как вы относитесь к тому, что вас узнают на улицах? Не устаете от этого повышенного внимания?

— Я не делаю на этом никакого акцента. А вообще, положительно к этому отношусь — значит, я всё хорошо делаю (улыбается).

На финале Народной премии 63.RU тоже не обошлось без селфи Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Стали ли вас узнавать больше на улицах после выхода рекламы Совкомбанка?

— Нет. Меня уже снимали в рекламе Совкомбанка из-за того, что меня узнают на улице по ролям. А не наоборот.

— А стали ли вам задавать больше глупых вопросов?

— Глупые вопросы постоянно сыплются, вот от этого очень сильно устаю. А съемка актера в какой-либо рекламе — это обратная связь от зрителя, от компании: значит, роли артиста успешные, люди его узнают, и компании хочется, чтобы этот артист ее прорекламировал. Это только так работает.

— Вы провели финал Народной премии 63.RU, где за лучшие компании голосовали горожане. Как вы считаете, такая обратная связь важна для бизнеса?

— Это очень хорошая идея обратной связи. Нас чуть ли не на каждом шагу просят написать комментарий, поставить оценку — и это уже надоело и набило оскомину. А когда есть формат вот такого живого общения и живая обратная связь — это всегда лучше.