По заявлению МИД РФ, Эстония предоставляет свое воздушное пространство для запуска украинских дронов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия и Эстония находятся на грани начала открытой войны. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

23 ноября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Причиной стали обвинения Москвы в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, а также решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

Помимо этого, Эстония поддерживает Киев и тайно пропускает украинские дроны через свое воздушное пространство, утверждают в МИД РФ. По словам российских дипломатов, беспилотники летят атаковать северо-запад России, и такие случаи фиксировали неоднократно.

«Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — говорится в сообщении министерства. Дипломату заявили протест.

В МИД считают, что Таллин не просчитал последствия своих действий. По оценке министерства, закрытие границы ударит прежде всего по самой эстонской экономике и отразится на Таллине и его союзниках по ЕС и НАТО.

Кроме того, в Таллине мешают проходу российских грузовых судов по Балтике.

«Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады», — добавили российские дипломаты.

В октябре Эстония полностью запретила провоз российского и белорусского зерна через свою территорию. По оценке Москвы, в стране также усиливается давление на русскоязычных жителей, которые не согласны с официальной линией властей.

В МИД заявили, что русский язык запрещают на всех уровнях. Тех, кто поддерживает Россию, преследуют по уголовным делам и депортируют.

«В своих полицейских методах власти не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви», — добавили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Москва оставляет за собой право защищать свои интересы и права граждан политико-дипломатическими мерами. О конкретных шагах в заявлении не говорится.