Несмотря на ЧП, аэропорт продолжает работу (фото из архива) Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RU

Утром 25 ноября в аэропорту Сочи был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обрушение берегоукрепления на правом берегу реки Мзымты неподалеку от авиагавани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Из-за происшествия пришлось закрыть одну из взлетно-посадочных полос. Она расположена примерно в 100 метрах от места обрушения.

По данным наших коллег из SOCHI1.RU, рухнула инженерная защита реки на правом берегу. При этом в самом аэропорту уточнили, что зафиксировано лишь легкое подмытие полосы, обрушений конструкции не зафиксировано. Ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели в качестве меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность пассажиров.

В пресс‑службе аэропорта Сочи пояснили, что ослабление берегоукрепления русла реки Мзымта произошло из‑за неблагоприятных погодных условий и подъема уровня воды. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация не влияет на безопасность полетов, все рейсы выполняются согласно расписанию, аэропорт продолжает работать штатно.

Сейчас действует ограничение на использование одной взлетно-посадочной полосы. Для контроля обстановки на месте развернули оперативный штаб, который ведет мониторинг ситуации и координирует действия служб.

А в аэропорту Москвы другая проблема — там мощный снегопад устроил коллапс с перелетами.