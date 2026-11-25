Энергетики устраняют в Ярославской области последствия непогоды Источник: «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Энергетики начали восстанавливать локальные нарушения электроснабжения в Ярославской области. Причиной тому стали снегопад и сильный ветер, которые обрушились на регион вечером 24 ноября.

По информации пресс-службы «Россети Центр» — «Ярэнерго», основное внимание сейчас сосредоточено на Ярославском, Даниловском, Большесельском и Переславль-Залесском округах.

«К устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах привлечены 28 бригад „Ярэнерго“: 101 специалист, 36 единиц спецтехники. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт», — рассказали в компании.

В «Ярэнерго» уточнили, что, по прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до конца дня 25 ноября.

Ранее ярославцы в соцсетях сообщали об отключении электричества в деревнях Подосениха, Аристово Заволжского поселения, а также в селе Григорьевское под Ярославлем.

«Вечер, ночь, утро без электричества, и это не первый раз за эту осень. В наших домах все работает на электричестве, из-за чего нет тепла, не сготовить еду, а как быть семьям с маленькими детьми?!» — пишут в сети.

В филиале работает оперативный штаб от энергетиков. Они находятся на связи с МЧС и властями на местах, проводят непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призвали жителей при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщать в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно);

на сайте;

в приложении «Есть свет!».