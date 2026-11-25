Криминальные драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и «Айда!» (18+) сравнили уже абсолютно все — от кинокритиков до зрителей, которые смотрят один сериал в год. Но одно дело — рассуждать об истории, совсем другое — узнавать сериалы по одному случайному кадру. Сможете отличить суровую атмосферу 70-х от разгара перестройки, а уличных подростков — от «пехоты» взрослых авторитетов? Проверьте себя прямо сейчас!