Криминальные драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и «Айда!» (18+) сравнили уже абсолютно все — от кинокритиков до зрителей, которые смотрят один сериал в год. Но одно дело — рассуждать об истории, совсем другое — узнавать сериалы по одному случайному кадру. Сможете отличить суровую атмосферу 70-х от разгара перестройки, а уличных подростков — от «пехоты» взрослых авторитетов? Проверьте себя прямо сейчас!
Дискотека была и в том и в другом сериале. Откуда эта?
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Из какого сериала этот усатый, серьезный мужчина?
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
А тут дискотеку узнаёте?
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Никиту Кологривого и там и тут передают. Остается определиться, как он выглядел в каждом сериале.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Выходит, этот Кологривый из сериала…
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Присмотритесь внимательно, где вы могли видеть этого актера?
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Тот, кто смотрел, тут не ошибется.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Проверка покажет не только как вы смотрели, но и насколько хорошо умеете различать сериалы по цветокору.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
На очереди это фото.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»
Двойной вопрос для знатоков: кроме того, что это за сериал, вспомните, какую герой играл мелодию.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Айда!»