Вот и Семен Горбунков говорит: «Да ладно, кто их заметит, эти ваши киноляпы?» Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Советский кинематограф подарил нам много шедевров, которые хочется пересматривать снова и снова. Но есть и другие поводы лишний раз включить знаменитые картины. Например, чтобы посмотреть эти фильмы и найти в них несколько занятных киноляпов. Что мы и сделали. А вы обращали на них внимание?

Что с волосами Козодоева

Когда Геннадий Козодоев только встречает Семена Горбункова на палубе лайнера, он поет ему знаменитый «Остров невезения». Но дело здесь совсем не в песне, а в том, как выглядит герой Андрея Миронова. Снаружи, похоже, довольно ветрено, и это можно определить по тому, как растрепались волосы Горбункова. Но не торопитесь с выводами.

Прическа Геннадия Козодоева живет своей жизнью. То его волосы растрепаны… Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Уже через мгновение, стоило только камере поменять ракурс, как ветер, похоже, прекратился, а Козодоев успел расчесаться. Да-да, пока исполнял песню.

…то моментально становятся аккуратно причесанными Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Исчезающая авоська

Вот путешествие окончено, и Семен Горбунков покидает лайнер. В его руках, кроме чемодана, можно заметить авоську с гостинцами.

С трапа Горбунков спускается, держа в руках авоську и чемодан Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Вот только на таможне Семен Семеныч оказывается уже без нее — с одним чемоданом. Неужели он по дороге потерял купленные за границей подарки?

На таможне авоська исчезает Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Не торопитесь с выводами. Уже в следующей сцене, когда Лелик и Козодоев устанавливают слежку за Горбунковым, мы видим, что с авоськой всё в порядке. Значит, без подарков никто не останется.

А при выходе в город снова появляется в руке Горбункова Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Таинственное эскимо

Лелик четко сказал Козодоеву: «Детям мороженое, его бабе — цветы». Но незадачливый контрабандист, конечно же, всё перепутал и взял два цветка: по одному на каждого ребенка. И два эскимо — для жены Горбункова.

В «Бриллиантовой руке» легким движением руки не только брюки превращаются в шорты, но и два цветка — в три Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Быстро поняв, что сделал что-то не так, Козодоев мигом всё меняет. И перед детьми оказываются две креманки с мороженым (да, вместо эскимо), а у Надежды Горбунковой три цветка — к двум красным добавляется один белый. Наверное, контрабандисты точно знают, где быстро достать всё, что им нужно.

А эскимо — в мороженое в вазочке Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Таинственный камень

Козодоев способен моментально менять не только мороженое и количество цветов в букете — ему по силам куда более сложные фокусы. Посмотрите, например, на камень, который он достал из своей дорожной сумки — он идеально гладкий и белого цвета.

Посмотрите внимательно на этот камень Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Но к Горбункову Козодоев подходит уже с серым камнем. Да и не таким круглым он оказывается.

Вам не кажется, что спустя мгновение он заметно изменился? Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Мастерство переодевания

Вернувшись домой из «Плакучей ивы», Семен Горбунков не может ни говорить, ни одеться — хорошо погулял. Он заваливается на кровать в костюме и обуви. Обратите внимание на то, какие носки на нем надеты — с узором и достаточно короткие.

Семен Горбунков не в силах раздеться после разгуляя в «Плакучей иве» Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Вот только на следующее утро старший экономист «Гипрорыбы» уже успел поменять носки — они стали чуть выше и однотонными. Наверное, это основной навык всех старших экономистов — менять носки в любой непонятной ситуации.

Утром он первым делом решил поменять носки Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Миграция бутылки

Козодоев после вечеринки в ресторане тоже чувствует себя не лучшим образом. Чтобы привести себя в порядок, он, как истинный аристократ (или дегенерат), просит Лелика дать ему немного шампанского. Геннадий делает несколько глотков, его напарник осушает остальную бутылку (что само по себе достойно аплодисментов) и ставит ее на стол рядом с кроватью.

Лелик ставит бутылку из-под шампанского на стол около кровати Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Но спустя мгновение бутылка самостоятельно перемещается и оказывается на телевизоре — в лапах кошки, которая, похоже, тоже накануне околачивалась в «Плакучей иве».

А вот коварная черная кошка переносит ее на телевизор Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Еще одно мастерство переодевания

Устраивая западню Горбункову, Козодоев переодевается в женщину с ребенком. В этом наряде он забегает в помещение станции техобслуживания, где развернется действие второй части фильма — «Костяная нога».

Вот Андрей Миронов в костюме женщины… Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

А пока зрители читали титры к «Костяной ноге», герой Андрея Миронова успел переодеться — надеть брюки и белую водолазку.

…а вот, забежав в здание СТО, он моментально переодевается Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Непостоянство СТО

СТО, на которой Лелик и Козодоев ловят Горбункова, само по себе место непростое — оно способно изменять пространство. Вот контрабандисты загоняют экономиста в смотровую яму, откуда, кажется, выхода нет.

Казалось бы, Семен Горбунков оказался в безвыходной ситуации Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Но в этом фильме легким движением руки даже смотровая яма способна изменить вид и функциональность. И превратиться, к примеру, в помещение автомойки.

Не тут-то было! Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Исчезающие пассажиры

Чудеса в «Бриллиантовой руке» происходят не только на СТО. В воздухе они тоже случаются. В финале фильма, где Лелик, Горбунков и их любимый шеф оказываются в воздухе, они находятся внутри автомобиля.

Вся банда в сборе в салоне автомобиля Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Но стоит только камере показать машину снаружи, как мы понимаем, что внутри она совершенно пуста. Может быть, Козодоев еще и прячется где-то на пассажирском сидении, но ни шефа, ни Лелика мы определенно не наблюдаем.

Советские контрабандисты демонстрируют чудеса телепортации Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1969 год

Конечно, от всех этих киноляпов «Бриллиантовая рука» хуже не становится. Возможно, это лишь повод пересмотреть любимое кино чуть внимательнее. Может быть, вы найдете в нем и другие несостыковки?