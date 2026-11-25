Советский кинематограф подарил нам много шедевров, которые хочется пересматривать снова и снова. Но есть и другие поводы лишний раз включить знаменитые картины. Например, чтобы посмотреть эти фильмы и найти в них несколько занятных киноляпов. Что мы и сделали. А вы обращали на них внимание?
Что с волосами Козодоева
Когда Геннадий Козодоев только встречает Семена Горбункова на палубе лайнера, он поет ему знаменитый «Остров невезения». Но дело здесь совсем не в песне, а в том, как выглядит герой Андрея Миронова. Снаружи, похоже, довольно ветрено, и это можно определить по тому, как растрепались волосы Горбункова. Но не торопитесь с выводами.
Уже через мгновение, стоило только камере поменять ракурс, как ветер, похоже, прекратился, а Козодоев успел расчесаться. Да-да, пока исполнял песню.
Исчезающая авоська
Вот путешествие окончено, и Семен Горбунков покидает лайнер. В его руках, кроме чемодана, можно заметить авоську с гостинцами.
Вот только на таможне Семен Семеныч оказывается уже без нее — с одним чемоданом. Неужели он по дороге потерял купленные за границей подарки?
Не торопитесь с выводами. Уже в следующей сцене, когда Лелик и Козодоев устанавливают слежку за Горбунковым, мы видим, что с авоськой всё в порядке. Значит, без подарков никто не останется.
Таинственное эскимо
Лелик четко сказал Козодоеву: «Детям мороженое, его бабе — цветы». Но незадачливый контрабандист, конечно же, всё перепутал и взял два цветка: по одному на каждого ребенка. И два эскимо — для жены Горбункова.
Быстро поняв, что сделал что-то не так, Козодоев мигом всё меняет. И перед детьми оказываются две креманки с мороженым (да, вместо эскимо), а у Надежды Горбунковой три цветка — к двум красным добавляется один белый. Наверное, контрабандисты точно знают, где быстро достать всё, что им нужно.
Таинственный камень
Козодоев способен моментально менять не только мороженое и количество цветов в букете — ему по силам куда более сложные фокусы. Посмотрите, например, на камень, который он достал из своей дорожной сумки — он идеально гладкий и белого цвета.
Но к Горбункову Козодоев подходит уже с серым камнем. Да и не таким круглым он оказывается.
Мастерство переодевания
Вернувшись домой из «Плакучей ивы», Семен Горбунков не может ни говорить, ни одеться — хорошо погулял. Он заваливается на кровать в костюме и обуви. Обратите внимание на то, какие носки на нем надеты — с узором и достаточно короткие.
Вот только на следующее утро старший экономист «Гипрорыбы» уже успел поменять носки — они стали чуть выше и однотонными. Наверное, это основной навык всех старших экономистов — менять носки в любой непонятной ситуации.
Миграция бутылки
Козодоев после вечеринки в ресторане тоже чувствует себя не лучшим образом. Чтобы привести себя в порядок, он, как истинный аристократ (или дегенерат), просит Лелика дать ему немного шампанского. Геннадий делает несколько глотков, его напарник осушает остальную бутылку (что само по себе достойно аплодисментов) и ставит ее на стол рядом с кроватью.
Но спустя мгновение бутылка самостоятельно перемещается и оказывается на телевизоре — в лапах кошки, которая, похоже, тоже накануне околачивалась в «Плакучей иве».
Еще одно мастерство переодевания
Устраивая западню Горбункову, Козодоев переодевается в женщину с ребенком. В этом наряде он забегает в помещение станции техобслуживания, где развернется действие второй части фильма — «Костяная нога».
А пока зрители читали титры к «Костяной ноге», герой Андрея Миронова успел переодеться — надеть брюки и белую водолазку.
Непостоянство СТО
СТО, на которой Лелик и Козодоев ловят Горбункова, само по себе место непростое — оно способно изменять пространство. Вот контрабандисты загоняют экономиста в смотровую яму, откуда, кажется, выхода нет.
Но в этом фильме легким движением руки даже смотровая яма способна изменить вид и функциональность. И превратиться, к примеру, в помещение автомойки.
Исчезающие пассажиры
Чудеса в «Бриллиантовой руке» происходят не только на СТО. В воздухе они тоже случаются. В финале фильма, где Лелик, Горбунков и их любимый шеф оказываются в воздухе, они находятся внутри автомобиля.
Но стоит только камере показать машину снаружи, как мы понимаем, что внутри она совершенно пуста. Может быть, Козодоев еще и прячется где-то на пассажирском сидении, но ни шефа, ни Лелика мы определенно не наблюдаем.
Конечно, от всех этих киноляпов «Бриллиантовая рука» хуже не становится. Возможно, это лишь повод пересмотреть любимое кино чуть внимательнее. Может быть, вы найдете в нем и другие несостыковки?
А вы замечали эти киноляпы в «Бриллиантовой руке»?