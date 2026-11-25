Пользователи мессенджера «Макс» вместо водительского удостоверения теперь могут показывать экран смартфона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство России упростило процесс проверки документов на дороге. Теперь водителю достаточно предъявить QR-код из вкладки «Транспорт» в цифровом ID в национальном мессенджере «Макс», а инспектору — отсканировать его. Нововведение распространяется и на водительские права, и на свидетельство о регистрации транспортного средства.

— Возможность предъявлять права и СТС через мессенджер упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона. Важно помнить, что сервис работает при наличии мобильного интернета, — подчеркнул генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.